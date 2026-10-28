Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi!

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevgilisinin kendisine jelibon şekerinden yüzükle evlenme teklif ettiğini duyuran oyuncunun düğünü ise gayet gösterişli ve renkli oldu.

2026'nın en ilginç düğünleri arasına giren bu törenin kahramanları, Doctor Who başta olmak üzere rol aldığı dizilerle tanınan Mandip Gill ile adını, yaşını, mesleğini sır gibi sakladığı nişanlısı.

Doctor Who dizisinde Yasmin Khan karakterine hayat veren 38 yaşındaki Hindistan kökenli Mandip Gill, kendisiyle aynı ülkeden gelen kocasıyla geleneksel bir törenle evlendi.

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Mutlu çift, törende Hindistan'ın Pencab bölgesinin gelenekler gelin ve damat kıyafetlerini giydi.

Sosyal medyadan düğün pozlarını paylaşan Mandip Gill'in hızmasından elindeki kınalara kadar hiçbir ayrıntıyı eksik etmediği görüldü.

Mandip Gill ile gizemli nişanlısı Hindistan'ın Pencab eyaletinin geleneklerine uygun törenlerle evlendi. Düğün, Gill'in doğup büyüdüğü İngiltere'de yapıldı.

Mandip Gill, gizemli sevgilisiyle nişanlandığını bu yılın mayıs ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Oyuncu, eliyle yüzünü gizlediği sevgilisinin kendisine jelibon şekerden nişan yüzüğü ile evlenme teklif ettiğini paylaştı takipçileriyle. Onun bu esprisi paylaşımı da takipçilerinden çok sayıda iyi dilek mesajı ve beğeni aldı.

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