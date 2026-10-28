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Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi!

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#Mandip Gill#Hindistan Düğünü#2026'Da Evlenen Ünlüler
Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 16:44

Rol aldığı dizilerle tanınan oyuncu, beş ay önce nişanlandığını duyurmuştu... Şimdi de gayet gösterişli bir törenle kimliğini sır gibi sakladığı nişanlısıyla evlendi.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevgilisinin kendisine jelibon şekerinden yüzükle evlenme teklif ettiğini duyuran oyuncunun düğünü ise gayet gösterişli ve renkli oldu.

Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
2026'nın en ilginç düğünleri arasına giren bu törenin kahramanları, Doctor Who başta olmak üzere rol aldığı dizilerle tanınan Mandip Gill ile adını, yaşını, mesleğini sır gibi sakladığı nişanlısı.

Doctor Who dizisinde Yasmin Khan karakterine hayat veren 38 yaşındaki Hindistan kökenli Mandip Gill, kendisiyle aynı ülkeden gelen kocasıyla geleneksel bir törenle evlendi.

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Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
Mutlu çift, törende Hindistan'ın Pencab bölgesinin gelenekler gelin ve damat kıyafetlerini giydi.

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Sosyal medyadan düğün pozlarını paylaşan Mandip Gill'in hızmasından elindeki kınalara kadar hiçbir ayrıntıyı eksik etmediği görüldü.

Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
Mandip Gill ile gizemli nişanlısı Hindistan'ın Pencab eyaletinin geleneklerine uygun törenlerle evlendi. Düğün, Gill'in doğup büyüdüğü İngiltere'de yapıldı.
Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
Törende gelin de damat da bölgenin düğünlerinde yerine getirilen hiçbir geleneği atlamadı. Kıyafetlerinden takılarına ve aksesuarlarına kadar her şey tam anlamıyla bir Hint düğünüydü.
Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
Mandip Gill, gizemli sevgilisiyle nişanlandığını bu yılın mayıs ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Oyuncu, eliyle yüzünü gizlediği sevgilisinin kendisine jelibon şekerden nişan yüzüğü ile evlenme teklif ettiğini paylaştı takipçileriyle. Onun bu esprisi paylaşımı da takipçilerinden çok sayıda iyi dilek mesajı ve beğeni aldı.

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Ünlü oyuncu jelibon şekerinden yüzükle nişanlanmıştı: Hanımağa gibi evlendi
İngiltere'de dünyaya gelen Mandip Gill, TV ekranındaki ilk önemli çıkışını 2012 yılında Hollyoaks ile yaptı. Sonrasında da birçok yapımda kamera karşısına geçti. Cuckoo, Dockors, The Good Karma Hospital, Casualty ve Doctor Who gibi yapımlarda oynadı.

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#Mandip Gill#Hindistan Düğünü#2026'Da Evlenen Ünlüler

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