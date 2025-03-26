Ünlü oyuncu işsiz kaldı, ev satıyor: Milyonların var, hala para peşindesin: Utanman olsun artık!

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Geçen şubat ayında 80 yaşına giren oyuncu, eğer işsiz kalır da düzenli bir geliri olmazsa finansal açıdan krize gireceğini hatta yıllar önce satın aldığı çiftliğini bile satmak zorunda kalacağını anlattı hep.

Ama sonunda dizi bitti ve oyuncuların her biri ayrı bir yöne dağıldı. Selleck de işsiz kalmamak için TV dünyasındaki dostlarına haber saldı.

Hatta son dönemde emektar oyuncunun, Blue Bloods'ın devam yapımında kamera karşısına geçeceği bile konuşuluyor.

'PARLAK KARİYERİNİ LEKELİYOR'

Ama diğer yandan Tom Selleck ile ilgili başka bir ayrıntı daha var. Yapılan yorumlara göre de bu durum onun yıllardır sürdürdüğü parlak kariyerini lekeleyecek türden.

Aslında bilenler biliyor.

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Selleck, 2016 yılından bu yana oyunculuğun yanı sıra bir ek iş yapıyor.

Geçen şubat ayında 80 yaşına giren Selleck, o zamandan bu yana belli bir yaşa gelmiş Amerikalı kişilere ev satışı için kredi sağlayan American Advisors Group'un tanıtım yüzü.

Müşterilerine borç veren bu firmanın reklamlarında yer alıyor bir başka deyişle Tom Selleck.

Elbette bu çalışma kapsamında Blue Bloods, dizisindeki "iyi adam" karakterinin de ekmeğini yiyor bir başka deyişle. Yani oradaki imajını kullanıyor.

İşte yapılan yorumlara göre Tom Selleck'in bu yaptığı onun bu yaşına kadar sürdürdüğü parlak kariyerine leke sürecek bir davranış.

BİRÇOK HAYRANI ÖFKELİ

Bu durum sosyal medyada da konu oldu zaten.

Birçok kullanıcı Selleck'in birçok yaşlı insanı ev sahibi olmak için borçlandıran bu uygulamanın tanıtım yüzü olduğu için utanması gerektiğini ileri sürdü.

Böyle düşünen çok sayıda kullanıcı "Başarısını, yaşlı insanları bu korkunç borcun altına sokmak için kullanması utanç verici" diye görüşünü belirtti.

Birçok kişi belli bir yaşa gelen ve aslında ekonomik durumu iyi olan ünlülerin neden bu kadar para peşine düştüklerine anlam veremediğini belirtti.

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Ünlülerin tanıttığı hiçbir şeyi satın almama konusunda kesin kararlı olduğunu söyleyenler de oldu. Bu gruptakilere göre söz konusu ünlülerin çoğu tanıttıkları bu ürünleri kullanmıyorlar bile.

Tom Selleck'in yaşlı insanları kandırmaya çalıştığını savunan bir başkası da ünlü oyuncuya çok ağır bir eleştiride bulundu. "Bu adamın hala paraya ihtiyacı var. 80 yaşına gelmiş, kariyeri boyunca milyonlarca dolar kazanmış. Ama çiftlik evini kaybetmekten korkuyor" diyerek Selleck'e ağır bir eleştiri yöneltti.

Diğer yandan Selleck'in bu işi zaten yıllardır yaptığını neden şimdi bu kadar tartışıldığını anlamadığını söyleyenler de oldu.

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Yakınları Tom Selleck'in, Blue Bloods dizisinin bitmesinden sonra kendini bıraktığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen emekli olmak istemeyen oyuncunun görünüşü de bu söylentileri doğrular nitelikte zaten.

Bu arada... 1980'lerde rol aldığı Magnum PI ile şöhrete ulaşan Tom Selleck'in 45 milyon dolar civarında kişisel serveti olduğu belirtiliyor. Selleck, kaybetmekten çok korktuğu çiftliğini de bu diziden kazandığı parayla satın almıştı.

