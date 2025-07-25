İnternette başladı, nikah masasına uzandı... Ünlü oyuncu muradına erdi!

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Bu şanslı kişi, You adlı dizide kamera karşısına geçen Madeline Brewer… 33 yaşındaki oyuhcu, bir flört uygulamasında tanıştığı Jack Thompson Roylance ile hayatını birleştirdi.

Böylece onlar da mutluluğu internette bulan çiftler kervanına katıldı. Mutlu çift 2022 yılından bu yana birlikteydi.

DAMADIN MEMLEKETİNDE EVLENDİLER

Gelin Madeline, Brides dergisine yaptığı açıklamada kocası Jack'in İngiliz olduğunu hatırlatarak bu yüzden romantik bir İngiliz düğünüyle evlenmek istediğini söyledi.

Zaten sevgilisinin Madeline'e verdiği nişan yüzüğü de vintaj bir tasarıma sahip.Genç oyuncu "Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel nişan yüzüğüydü" sözleriyle nişan yüzüğünü nasıl bulduğunu da ifade etti.

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Çift, ilk olarak bir flört uygulamasında tanıştı.

Sonra da buluşmaya karar verdiler. İlk buluşmada neler olduğunu damat Jack Thompson-Roylance şöyle anlattı: "Onunla bir barın dışında tanıştım. Arka planda sokak lambaları yanıyordu ve o bir melek gibi görünüyordu."

İNGİLİZ DÜĞÜNÜ İSTEMİŞTİ

Bu şekilde daha ilk tanışmada iyi bir başlangıç yaptı çift. Sonrasında da aralarındaki ilişki gelişti ve nikaha kadar uzandı.

Düğün İngiltere'de Somerset'ta gerçekleşti. Damadın ailesinden birine ait bir mülkte yapılan törene Madeline ve Jack'in yakınları ve arkadaşları katıldı.

Gelin Madeine, tören için Vera Wang tasarımı bir gelinlik tercih etti. Gelinlim, Madeleni'in bedenine uygun olarak dikildi.