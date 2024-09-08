Ünlü oyuncu ikinci kez anne oldu… ‘Hoş geldin güzel kızım!’

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Üstelik yaptığı Instagram paylaşımıyla ikinci çocuğunu kucağına aldığını duyuran ünlü oyuncu Ashley Tisdale ve kocası Christopher French kızlarına tam da 10. evlilik yıl dönümlerinde kavuştular.

Ashley Tisdale ve Christopher French, 12 yıllık büyük aşklarını iki kızlarıyla taçlandırdılar

Tisdale sevinçli haberi, eşi French ile ellerinin yeni doğan kızlarınınkiyle iç içe geçtiği bir Instagram fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

“Emerson Clover French, üçümüz de sana takıntılıyız. 9.6.24'te dünyaya geldi” mesajıyla kızının ilk fotoğrafını siyah beyaz şekilde paylaşan Ashley Tisdale ve Christopher French 8 Eylül 2014’te nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift kızlarının doğduğunu hayranlarına bu fotoğrafla müjdeledi

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Çiftin ilk kızları Jupiter de Mart 2021’de doğmuştu.

39 yaşındaki Tisdale, geçtiğimiz mart ayında Instagram'daki takipçilerine 3 yaşındaki çocuğunun abla olacağını söylemiş ve büyüyen karnını ilk kez göstermişti.

Oyuncu bu tatlı fotoğrafların altına “Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz” notunu düşmüştü.

42 yaşındaki Christopher French ve bestecilik, şarkıcılık ve oyunculuk yapan yetenekli yıldız Tisdale 2012 yılında bir araya gelmiş ve Christopher French sevgilisine ertesi yıl meşhur Empire State Binası'nın tepesinde, dizlerinin üstüne çökerek evlenme teklif etmişti.

İkili 2014 yılında Santa Barbara, Kaliforniya'da düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu anne baba olduktan sonra eşiyle aralarındaki ilişkinin çehresinin de değiştiğini itiraf etmişti

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Ashley Tisdale birkaç ay önce samimi bir röportaj vermiş ve evliliklerinin çocuk sahibi olduktan sonra ne kadar değiştiğini itiraf etmişti.

“Kocam yeni bir insan oldu” diyen ünlü oyuncu “İlişkimiz yeni bir ilişkiye dönüştü. O parçalarımıza veda etmek... ve eşimi ve evliliğimi yeniden keşfetmek zorunda kaldım” sözleriyle annelik macerasının evliliğine de yeni bir yön verdiğini anlatmıştı.