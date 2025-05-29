Annesini kansere kurban vermişti... Ünlü oyuncu sosyal medyadan duyurdu: Riskim yüksekti, iki mememi birden aldırdım

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Hatta ünlü yıldız, sadece bununla yetinmeyip yumurtalıklarını ve rahmini aldırdığını da eklemişti o dönemde.

Bunun nedeni de anlattığına göre kendisinin de annesinin hayatını daha 56 yaşında elinden alan meme kanserine yakalanma riskinin yüksek olmasıydı.

Teyzesinin de kanserle mücadele ettiği düşünüldüğünde elindeki imkanları bu uğurda kullanmaktan çekinmemişti.

O dönemde Jolie "Çocuklarıma bir söz vermiştim" diyerek onları küçük yaşta annesiz bırakmak istemediğini ifade etmişti. Çünkü kendisi her ne kadar yetişkin de olsa anne kaybetmenin acısını bir türlü kabullenememişti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: İKİ MEMEMİ DE ALDIRDIM

İşte şimdi tıpkı Angelina Jolie gibi bir başka oyuncu da kanser riski yüksek olduğu için bıçak altına yattığını ve çifte mastektomi yaptırdığını yani iki memesini birden aldırdığını açıkladı.

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Rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan 41 yaşındaki İngiliz oyuncu Kara Tointon, yaşadıklarını Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla duyurdu,

Tointon'ı hastalık konusunda kendi riskini araştırmaya yönelten de annesini 2019 yılında yumurtalık kanserinden kaybetmesi oldu söylediğine göre.

Nişanlısı Marius Jensen ile birlikte iki küçük çocuk sahibi olan Tointon, yaptırdığı testlerin sonucunda BRCA1 geni taşıdığını öğrendi.

Kara Tointon "Belki de BRCA 1 ve BRCA 2 gen isimlerini duymuşsunuzdur. Bunlar sizin hem meme hem de yumurtalık kanseri konusunda büyük risk altında olduğunuzu gösterir. 2018 yılında annem yumurtalık kanseri tedavisi gördü... Ben de bir test yaptırmak istedim" diye bu yola nasıl çıktığını anlattı.

GEÇEN YIL BIÇAK ALTINA YATTI

İki çocuk annesi olan Kara, karar verme sürecinde bu durumun da büyük etkisi olduğunu belirtti.

Bu konuda araştırmalara başladığında söylediğine göre ilk bebeğine hamileydi Tointon. 2021'de ikinci bebeğini de dünyaya getirdikten sonra artık ailesinin tamamlandığını düşündü.

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Bunun üzerine de geçen yıl kansere karşı koruyucu bir yöntem olarak bıçak altına yatmaya karar verdi.

Her ne kadar zor olsa da bunun kendisi, iki küçük çocuğu ve nişanlısı için en iyi karar olduğunu sözlerine ekledi.

'KOLAY BİR KARAR DEĞİLDİ'

Kara Tointon önce iki memesini birden aldırdı. Ardından da yumurtalıklarından bir operasyon geçirdi.

Anlattığına göre tıpta yumurtalık kanserinin fallop tüplerinde başladığı düşünülüyor. O da bu yüzden bir ameliyat daha geçirdi.

Kara Tointon 'Kolay bir karar değildi, ancak mutluyum ve şimdi geriye dönüp baktığımda bunun hakkında düzgünce konuşabiliyorum" dedi.

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Aslında kanser genellikle aileden gelen bir hastalık değil. Ama bazı türleri, özellikle de meme, yumurtalık, prostat ve kolorektal kanserler genlerden güç alıp aynı ailenin üyelerinde görülebiliyor.

Kara Tointon, annesini 2019 yılında yumurtalık kanserinden kaybetmişti.

Kara Tointon uzun süredir Marius Jensen ile nişanlı.





Çiftin altı yaşında Frey ve dört yaşında Helly adında iki tane çocuğu bulunuyor.





ANGELINA JOLIE DE RİSKİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN AYNI AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Kara Tointon'ın geçirdiği tarzda bir ameliyatı 2013 yılında Angelina Jolie de geçirmişti. Ünlü yıldız New York Times için kaleme aldığı yazıda ameliyatın nedenlerini anlattı.

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Annesi Marcheline Bertrand'ı henüz 56 yaşında yumurtalık kanserinden kaybeden Jolie, hastalık riskini öğrenmek için testler yaptırdığını yazdı makalesinde. Sonuçta kendisinin de yüzde 87 meme kanseri, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine iki memesini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı.

Ameliyatının en önemli sebebinin çocukları olduğunu belirten Jolie yazısında, “Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu fakat gerçek olan benim de ‘hatalı’ gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı” diye belirtti.