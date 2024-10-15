ÃœnlÃ¼ oyuncu huzuru toprakta buldu... DÃ¼nyada en sevdiÄŸim yer

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Bu 'doÄŸaya kaÃ§Ä±ÅŸ' akÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri Ã§ekiyor...

PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyayÄ± terk edip satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliklerde yaÅŸamaya baÅŸlayan Ã¼nlÃ¼leri, magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip edenler biliyor zaten. Bir de bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra tam da bÃ¶yle bir dÃ¼nyanÄ±n ortasÄ±na doÄŸup bunun nimetlerinden sonuna kadar faydalananlar var.

YARI ZAMANLI Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° SAYILIRÂ

TÄ±pkÄ± Hollywood'un gamzeli gÃ¼zeli Jennifer Garner gibi...

Genel olarak seyirci onu rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerden tanÄ±yor... Bir de eski eÅŸi Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan. Tabii ki gerektiÄŸi zaman en ÅŸÄ±k giysileriyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya da Ã§Ä±kÄ±yor Garner.

Ama Jennifer Garner'Ä±n bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi daha var. O tam bir doÄŸa tutkunu.

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BoÅŸandÄ±ktan sonra Ã§ocuklarÄ±yla yine sessiz ve sakin bir ortamda yaÅŸayan Garner, topraÄŸa yakÄ±n olma konusunda pek Ã§ok kiÅŸiden daha ÅŸanslÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailesinin 1936 yÄ±lÄ±ndan bu yana Oklahoma'da bir Ã§iftliÄŸi var. ÃœnlÃ¼ oyuncu da her fÄ±rsatta oraya gidiyor ve Ã§iftÃ§ilik yapÄ±yor. En sevdiÄŸi ÅŸey ise balkabaÄŸÄ± yetiÅŸtirmek.

ULUSAL Ã‡Ä°FTÃ‡Ä°LER GÃœNÃœ'NÃœ KUTLADIÂ

Oyuncu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de ABD'de kutlanan Ulusal Ã‡iftÃ§iler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle, Ã§iftlik hayatÄ±nÄ± konu alan esprili sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±.

BÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu Ã§iftlik sayesinde Garner da toprakla ve doÄŸayla iÃ§ iÃ§e bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ÅŸimdi traktÃ¶rÃ¼nden tarÄ±m gereÃ§lerine her ayrÄ±ntÄ±ya sahip bu Ã§iftlik. Ama satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ne elektrik vardÄ± ne de su.

Hatta Jennifer Garner'Ä±n annesinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± burayÄ± Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine verilen ikramiye ile satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

Zaman iÃ§inde o kÃ¼Ã§Ã¼k araziye yenilerini de ekledi aile. Orada patates, fasulye, domates, soÄŸan ve salatalÄ±k yetiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. AyrÄ±ca tavuk ve inekler de beslediler.

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AMCASINDAN SATIN ALDI

BÃ¼yÃ¼kanne ve bÃ¼yÃ¼kbabanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã§iftlik, Garner'Ä±n amcalarÄ± arasÄ±nda el deÄŸiÅŸtirdi. Sonunda gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z Ã§ocukluÄŸundan bu yana Ã§ok sevdiÄŸi bu Ã§iftliÄŸi Robert Amca'sÄ±ndan satÄ±n aldÄ±. Araziye modern bir ev yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi orasÄ± Garner'Ä±n toprakla bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiÄŸi, ekip diktiÄŸi ve huzuru bulduÄŸu, her fÄ±rsatta kaÃ§Ä±p kafasÄ±nÄ± dinlediÄŸi bir yer haline geldi.

GÃ¼zel oyuncu zaten sÄ±k sÄ±k orada Ã§ekilen video ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Jennifer Garner, ailesinin sahip olduÄŸu Ã§iftlikte doÄŸayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸiyor. Her fÄ±rsatta mÃ¼lkÃ¼n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.Â

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Bitkilerini topraÄŸa dikerken de onlarÄ± Ã¶pÃ¼p sevgi dolu sÃ¶zler sarf ediyor.





Onun gÃ¶zdesi ise annesiyle birlikte yetiÅŸtirdikleri balkabaklarÄ±.





BOÅžANDIKTAN SONRA DA KENDÄ°NE HUZUR DOLU BÄ°R EV YAPTIRDIÂ

Jennifer Garner, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Ben Affleck'ten boÅŸandÄ±ktan sonra da kendine huzurlu bir yuva kurmak istemiÅŸti.

Ã‡ocuklarÄ± henÃ¼z okul Ã§aÄŸÄ±nda olduÄŸu iÃ§in bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirde yaÅŸamak zorunda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z. Ama yine de kendine Ã§iftlik huzurunu aratmayan bir yuva kurdu. Bu hayalini de uzun uÄŸraÅŸlar sonucunda gerÃ§ekleÅŸtirdi Ã¼stelik.

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O arada ÅŸimdi gayet huzurlu bir ÅŸekilde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinin yapÄ±m sÃ¼recinde hissettiklerini anlattÄ±.

UZUN ARAYIÅžLAR SONUNDA Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NE KAVUÅžTU

Garner'Ä±n bu eve ulaÅŸan yolculuÄŸu Ben Affleck'ten boÅŸandÄ±ktan sonra baÅŸladÄ±... SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸayabileceÄŸi bir ev arayÄ±ÅŸÄ±na girdi.. Fakat bir tÃ¼rlÃ¼ aradÄ±ÄŸÄ± gibi bir yer bulamadÄ±.

"TaÅŸÄ±nabileceÄŸim bir ev aradÄ±m, aradÄ±m, aradÄ±m... Fakat mahremiyetimi saÄŸlayabileceÄŸim evler benim istediÄŸimden Ã§ok farklÄ±ydÄ±" diye anlattÄ± Garner.

Sonunda da sÄ±fÄ±rdan bir ev inÅŸa etmeye karar verdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Bu amaÃ§la tasarÄ±mcÄ± Brooke Giannetti ve mimar Steve Giannetti ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±.

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Her ne kadar inÅŸaatÄ±n ortasÄ±nda paniÄŸe kapÄ±lsa da Giannetti Ã§iftine gÃ¼vendi ve istediklerini onlara anlattÄ±. Sonunda da tam istediÄŸi gibi bir yuvaya sahip oldu.

OÄŸlu iÃ§in Harry Potter temalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±, balÄ±klarÄ± iÃ§in kocaman bir akvaryum, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte pijama partisi yapabileceÄŸi Ã¶zel bir oda gibi her evde alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k olmayan birÃ§ok ayrÄ±ntÄ± iÃ§eren evine sahip oldu Jennifer Garner.

Â 'BURADA YAÅžADIÄžIM Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIM'

Kendisi de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da okumayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in bir de Ã¶zel okuma odasÄ± yer alÄ±yor Garner'Ä±n evinde.

Bu arada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ã§iftlik evinde bir de "sebze kÃ¶ÅŸesi" yer alÄ±yor. Ã–zellikle otlarÄ± Ã§ok sevdiÄŸini belirten Garner, geniÅŸ bahÃ§esinde kekik ve lahana yetiÅŸtiriyor bol bol.

Garner'Ä±n evinde en sevdiÄŸi noktalardan biri de mutfaÄŸÄ±. Zaman zaman sosyal medyada burada Ã§ektiÄŸi videolarÄ± paylaÅŸan oyuncu, geniÅŸ mutfaÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in yemek piÅŸiriyor. Hatta orada ailece oturup birlikte vakit geÃ§irdikleri bÃ¼yÃ¼k bir kanepe de yer alÄ±yor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bazÄ± gecelerde Garner ve arkadaÅŸlarÄ± bahÃ§ede bunun iÃ§in Ã¶zel olarak inÅŸa edilen alanda ateÅŸ yakÄ±p, battaniyelere sarÄ±nÄ±p gecenin ve birlikte olmanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yorlar.

Jennifer Garner, tam da istediÄŸi gibi bir eve sahip olduÄŸu iÃ§in minnettarlÄ±k hissettiÄŸini gizlemiyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu bu konudaki duygularÄ±nÄ± da "Burada yaÅŸayabildiÄŸim iÃ§in, Ã§ocuklarÄ±m burada benimle olduÄŸu iÃ§in minnettar hissediyorum" diye anlatÄ±yor.

Garner'Ä±n evinde kendisi ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bir okuma kÃ¶ÅŸesi de yer alÄ±yor.

Garner, evinin bahÃ§esinde meyve de yetiÅŸtiriyor.

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Evin en dikkat Ã§eken bÃ¶lÃ¼mlerinden biri de bu dev akvaryum.

ÃœnlÃ¼ oyuncu evi inÅŸa edilirken zaman zaman umutsuzluÄŸa kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamÄ±yor. Ama sonuÃ§ olarak tam istediÄŸi gibi bir yerde yaÅŸÄ±yor ÅŸimdi.Â

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