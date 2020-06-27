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Haber Giriş: 27.06.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Hülya Şen'e şok! Yöneticiden kedi dayağı...

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Ünlü oyuncu Hülya Şen'e şok! Yöneticiden kedi dayağı...
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Oyuncu Hülya Şen, “Kapındaki kediler yüzünden apartman pireleniyor” diyen apartman yöneticisinin darp ve tehdidine maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

'APARTMAN KOKUYOR'

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 52 yaşındaki Hülya Şen'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı.

Şen'in iddiasına göre; üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.

'BEN DE DAVACIYIM'

Günaydın'da yer alan habere  göre; Şen, tartışmayı cep telefonuna kaydedince sinirlenen yönetici, Şen'e tekme savurarak darp etmeye çalıştı. Şen, karakola gidip şikayetçi oldu.

Yönetici Yasemin M. ise "Hülya Şen'e koronavirüsten bahsettim ve tedbirli olmasını istedim.Bana iftira attığı için ben de ondan şikayetçiyim" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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