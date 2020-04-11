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Haber Giriş: 11.04.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Hilary Heath coronavirüs nedeniyle öldü

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Rol aldığı Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) adlı yapımla hafızalara kazınan oyuncu Hilary Heath, coronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Heath, 74 yaşındaydı. 

Hilary Heath'ın vaftiz oğlu Alex Williams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, oyuncunun geçen hafta öldüğünü duyurdu.

Hilary Heath, 1960 ve 70'lerde oyunculuk yaptıktan sonra yapımcılığa yönelmişti. 60'lı yaşlarında Oxford Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alan Heath daha sonra bağımlılık terapisti olarak çalışmaya başlamıştı.

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