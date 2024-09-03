Ünlü oyuncu hayırlı evlat çıktı… Babası gözyaşlarına boğuldu

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Toplam serveti 400 milyon doları aşan Jessica Alba, yıllar içinde oyunculuktan kazandığı parayı akıllı yatırımlarla öyle iyi değerlendirdi ki artık adı ünlü oyuncudan ziyade başarılı bir iş kadını olarak anılmaya başladı…

2011’de elindeki neredeyse tüm parayla doğal içerikli ev ürünleri satan The Honest Company adında bir marka kuran Alba şirketinin değerini milyar dolarlara taşıdı. Jessica Alba epeydir beyaz perdede görünmüyor... Yıldız oyuncu bir yandan 16 yıllık eşi Cash Warren'dan doğan üç çocuğunu bir yandan da servetini büyütüyor...

AKILLI YATIRIMLARLA SERVETİNİ KATLADI: HOLLYWOOD’UN EN ZENGİNLERİNDEN BİRİ OLDU

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Bununla da yetinmeyip buradan kazandığı paralarla birçok farklı şirkete özellikle de yeni kurulmuş ve gelecek vaat eden teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı ihmal etmedi.

Böylece Hollywood’un en zengin ve güçlü kadın yıldızlarından biri haline gelen Jessica Alba oyuncu, girişimci, eş ve annelik sıfatlarıyla bir koltukta birçok karpuz taşısa da ailesine olan bağlılığı ve onlara özverisiyle de tanınıyor. Oyunculuktan kazandığı parayla şimdi değeri milyar dolarlarla ifade edilen bir şirket kuran Jessica Alba, serveti sayesinde Hollywood'un en zengin oyuncularından biri oldu

O EVİN ELDEN GİTMESİNE GÖNLÜ RAZI OLMADI

Kısa bir süre önce arkadaşı Lizzy Mathis ile birlikte, YouTube’da yayınlanan bir ev yenileme programı yapmaya başlayan Jessica Alba, programının yeni bölümünde anne babasına büyük bir sürpriz yaptı.

Jessica Alba, hastane masraflarını ödemek için satmayı planladıkları babasının çocukluk evini ailesine gizlice satın aldı. Satın almakla da kalmayıp bu evi ailesine hediye etmeden önce bir güzel yeniledi. Jessica Alba'nın büyük ailesi, anne babası, ağabeyi ve 93 yaşındaki büyükannesi...

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HAYIRLI EVLAT!

Yıldız oyuncu Instagram'da bir ev yenileme projesinin kısa bir tanıtım videosunun altına “Neredeyse üç yıl önce hayallerimin projesine başladım” diye yazdı ve “Aileme sürpriz yaparak onlara bir ev aldım!” diyerek sevincini paylaştı.

Alba, “Bu herhangi bir ev değildi. Babamın büyüdüğü, büyükbabamın evi olduğu için yaşadıklarımız ekstra duygusaldı” diye devam etti. Alba'nın Meksika göçmeni olan büyükanne ve büyükbabası, Alba'nın babası Mark'ı Los Angeles'ın doğusunda, ünlü oyuncunun satın aldığı bu evde büyütmüşlerdi. Alba babasının büydüğü, büyükbabasına ait olan ancak hastane masrafları için satılacak olan evi gizlice satın alıp yenileyerek ailesine hediye etti ve onlara büyük bir sürpriz yaptı

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SÜRPRİZİ İNCE İNCE PLANLADI

Alba, sürprizi ve ardından yaptıkları tadilatı anlatan videosunda, “Büyükbabamın geldiği yer göz önüne alındığında, bu onun başardığı her şeyin sembolü olan bir evdi” diyerek duygularını paylaştı.

Büyükbabasını birkaç yıl önce kaybeden ve 93 yaşına gelen büyükannesi sürekli tıbbi bakıma muhtaç kalan Jessica Alba, anne ve babası aile evini bu hastane masrafları için satmak isteyince büyük sürprizini çoktan planlamıştı. Jessica Alba'nın büyük sürprizi babasının gözyaşlarına boğulmasına yol açtı

BABASI SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evi satışa çıkaran ailesine yardım edecekmiş gibi davranan ünlü yıldız onlara çaktırmadan evi satın alıp yenilemeye çoktan başlamıştı bile. Ev yeniden pırıl pırıl olana kadar bu sırrı saklayan sonra da ailesine hediye eden Jessica Alba bunu açıklarken duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu 2011'de şirketini kurarken annesi Catherine'den yardım almıştı... Alba o günleri unutmadı ve ailesine hayırlı evlat olmaktan hiç vazgeçmedi

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Videoda tüm aile kucaklaşmak için toplaşırken yıldız oyuncunun erkek kardeşi Josh'un “Babam şu anda titriyor, bilmelisin Jessica,” dediği duyuluyor. Alba’nın babası Mark sürprizi duyup gözyaşlarına boğulurken ona “Büyükbaban seninle gurur duyardı Jessica. Seninle çok gurur duyardı” diyerek kızına sıkıca sarılıyor.