Ünlü oyuncu hayatının en zorlu sahnesini anlattı: Yönetmen bornoz giymemi istedi, reddettim... Çıplak oynamak benim fikrimdi

Bir süre önce Tom Ackerley ile evliliğinden ilk bebeğini kucağına alan 34 yaşındaki Robbie, yıldızını parlatan The Wolf of Wall Street filmiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde şimdi de.

Talking Pictures adlı podcast yayınına konuk olan Robbie, usta yönetmen Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan filmdeki tamamen çıplak sahneye oynamak için neden ısrar ettiğini anlattı.

YÖNETMEN 'İSTERSEN BORNOZ GİY' DEDİ AMA O KABUL ETMEDİ

Söylediğine göre filmin yönetmeni Martin Scorsese, eğer isterse ya da kendini daha rahat hissedecekse bu sahne konusunda bazı ayarlamalar yapabileceklerini söyledi.

Hatta üzerine bir bornoz giymesini bile önerdi. Ama Margot Robbie bu sahne konusunda yönetmen Scorsese gibi düşünmüyordu.

Ona "Bu karakterin bu sahnede yapacağı şey bu değil. Buradaki asıl mesele karakterin tamamen çıplak olarak görünmeyi seçeceği. Çünkü bu oyunda oynadığı kart bu" diyerek yanıt verdi.

Bunun sonucunda da çok konuşulan o sahne çekildi.

BU FİLMLE KARİYERİNDE HIZLA YÜKSELDİ

Filmde Naomi Lapaglia karakterine hayat veren Margot Robbie, film çekildiği sırada henüz 22 yaşındaydı.

İşin ilginci öyle çok fazla sahnede de görünmemişti. Ama The Wolf of Wall Street'in kazandığı büyük başarı güzel oyuncuyu da kariyerinde ileri bir noktaya taşıdı.

Margot Robbie, Brad Pitt ile yine çok konuşulan Babylon ve gişe rekorları kıran Barbie filminde de kamera karşısına geçti.

SENARYODAKI ÖPME KISMINA 'HAYIR' DEDİ

Diğer yandan Margot Robbie, filmin çekimleri sırasında işleri kendi elinde tuttuğunu da gizlemedi. Buna Leonardo DiCaprio'yu öpmesi gereken sahne de dahil.

Senaryoya göre filmin bir sahnesinde DiCaprio'nun canlandırdığı karakter, Margot Robbie'nin canlandırdığı genç kadına "Beni öp" demesi gerekiyordu.

Ama Robbie'nin bu konuda başka bir fikri vardı. Bunu da şöyle anlattı: "Leonardo DiCaprio gibi birini öpmenin harika olacağını düşündüm. Bunu arkadaşlarıma söylemek için sabırsızlanırdım. Ama sonra 'hayır' dedim ve bunu da Leonardo'nun yüzüne söyledim. Sonsuzluk gibi gelen bir süre boyunca sessiz kaldı. Aslında sadece üç saniyeydi ve sonra gülmeye başladı. Yönetmen Martin Scorsese de güldü. "

Robbie, Brad Pitt ile rol aldığı Babylon filminin kamera arkasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla da gündem yaratmıştı. Pitt'in canlandırdığı karakteri öptüğü sahnenin aslında senaryoda olmadığını, yönetmene ısrar ederek kendisinin eklettiğini söyledi.

Güzel yıldızın başrollerini Ryan Gosling ile paylaştığı Barbie adlı filmi de gişe rekorları kırdı.





Bir süre önce kocası Tom Ackerley ile birlikte bir erkek evlat sahibi olan Robbie, bir süredir doğum izninde.