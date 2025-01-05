Ünlü oyuncu hayatının en büyük acısıyla sarsıldı… Aşkını kıymetli bir hazine gibi sakladığı kocası genç yaşta hayattan kopup gitti

Haberin Devamı

Baena’nın cansız bedeninin cuma sabahı Los Angeles bölgesindeki evinde asistanı tarafından ölü bulunduğu açıklandı.

Polis ekipleri yerel saatle 10.30 civarında olay yerine ulaşıp ünlü yönetmenin ölüm haberini doğruladı.

Aubrey Plaza'nın eşi, yönetmen Jeff Baena evinde asistenı tarafından ölü bulundu

Kolluk kuvvetleri kaynakları basına yaptıkları açıklamada Baena'nın ölümünün intihar olduğunu söyledi. Bu açıklama daha sonra Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Ofisi'nin çevrimiçi kayıtlarıyla doğrulandı.

Jeff Baena’nın ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Jeff Baena’nın ailesi de dün ölüm haberinin duyulmasının ardından yaşadıkları bu korkunç kayıptan dolayı “harap” halde olduklarını ve bu zor zamanda mahremiyet istediklerini söyledi.

Plaza ve Baena 2011'den beri birlikteydi ve 2021'de evlenmişlerdi

Haberin Devamı

Aubrey Plaza ve Jeff Baena birçok projede birlikte çalışmış, 10 yıllık birlikteliklerini 2021’de nikah masasına taşımıştı.

Aubrey Plaza hayatının en büyük acısıyla tanışırken henüz bir açıklama yapmadı. Ünlü oyuncu bu gece dağıtılacak Altın Küre ödüllerinde sunuculuk yapacak isimlerden biriydi.

Ünlü çift ilişkileri konusunda epey ketumdu ve özel hayatlarını meraklı gözlerden uzakta yaşıyorlardı.

2011’den beri birlikte olan Plaza ve Jeff Baena birlikte de birçok projede birlikte çalışmış, Baena Aubrey Plaza’nın başrolünde oynadığı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çift 2021’de, koronavirüs pandemisi sırasında ilişkilerinin 10. yılını kutlamak istemiş, bu özel gün için özel bir şey yapmak isterken bir anda kendilerini nikah masasında bulmuştu.

Yetkililer Jeff Baena'nın intihar sonucu öldüğünü doğruladı ancak olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı

Haberin Devamı

Aubrey Plaza, o özel günü daha sonra katıldığı bir programda anlatmıştı.

Düğünlerinin olduğu gün Aubrey Plaza, Baena'ya “Hey, bu bizim 10. yıl dönümümüz, bir şeyler yapmalıyız. Dondurma yiyelim ya da özel bir şey yapalım” dediğini ve “evlenmekle ilgili şaka yaptığını” söyledi.

Şaka yaparken gerçekten de evlenmeye karar veren çift gerekli yasal belgeleri bir gün içinde veren bir internet sitesine başvurmuş ve aynı gün içinde evlerinin bahçesinde gizlice evlenmişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan çift birlikte birçok projede çalışmıştı

Ünlü çift bu ani ve romantik gizli düğünde bir örnek pijama takımları giydiklerini söylemişti.

Haberin Devamı

Mahremiyetlerine çok önem veren Aubrey Plaza ve Jeff Baena çok fazla sosyal medya paylaşımı da yapmıyordu.

Ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili yaptığı tek Instagram paylaşımı da trajik ölümüyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı.

Plaza, birlikte çalıştıkları “Spin Me Round” filminin setinde kocası Jeff Baena’yla birbirlerine baktıkları bir fotoğrafı seçerek evlendiklerini hayranlarına duyurmuş, “Sevgili kocamla gurur duyuyorum” diyerek yeni filmleri için yaşadığı heyecanı da dile getirmişti.