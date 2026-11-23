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İşte ünlü oyuncu da bu şanslı insanlardan biri. Yıllarını verdiği sinema dünyasında sayısız iyi filmde kamera karşısına geçti. Yarattığı unutulmaz karakterler ona ödüller getirdi.

Sonra kendi deyimiyle "aklını kullandı" ve doğduğu topraklara geri döndü.

Bu ünlü oyuncu, hayatından da gayet memnun. Üstelik yaşadığı yerden de hayat tarzından da öyle mutlu ki "Ben Tanrı'nın sevdiği kuluyum" diyerek ifade ediyor bu durumu da.

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Böyle anlatınca insanın kulağına masal gibi gelen, tam da hayal ettiği hayatı yaşayan bu ünlü oyuncu Tommy Lee Jones.

80 yaşındaki oyuncu, 2000'lerin başından bu yana doğum yeri olan Teksas, San Saba'daki çiftliğinde yaşıyor.

24 dönümlük arazi üzerinde kurduğu çiftliğinde yaşayan Tommy Lee Jones, New York Times'a bir röportaj verdi.

Ünlü oyuncu, dünyaya gözlerini açtığı kasabaya geri dönmeye nasıl karar verdiğini anlattı.

"İstediğim her yerde yaşayabileceğimi fark ettim. Ben de aklımı kullanarak evime, yuvama döndüm" dedi.

Tommy Lee Jones, sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanrı'nın beni sevdiğini biliyordum. Çünkü beni Teksas topraklarına yerleştirdi" diye sürdürdü sözlerini.

Ünlü oyuncu, 24 dönümlük arazi üzerinde bulunan iki katlı konutunda yaşıyor.

Burayı tam da hayallerindeki gibi bir yaşam alanına dönüştürdü Jones.

Aslında yaşadığı ev, 1856 yılında inşa edilmişti. Ama Tommy Lee Jones, sonra bir dizi tadilat yaptırtıp evi güncelledi. Şimdi de karısı Dawn Laurel Jones ile mutlu mesut hayatını sürdürüyor.

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25 TANE ATIN BAKIMINI ÜSTLENMİŞ DURUMDA

Hep istediği gibi çiftlik arazisini çitlerle çevirmeyen Tommy Lee Jones, çiftlik hayatı sayesinde polo oynama imkanına da sahip olduğunu anlattı.

Çocukluğundan bu yana at binen ve polo oynayan Jones, böylece en sevdiği hobiden de mahrum kalmıyor.

Çiftliğinde 25 tane at bulunan Tommy Lee Jones aslında kendisinin değil karısının çok iyi bir polo oyuncusu olduğunu da söylemeden geçemedi.

Oyuncu, artık kendisi polo müsabakalarına katılmıyor ama onun yerine ailesini karısı temsil ediyor.

Tommy Lee Jones, bu ay içinde Esquire dergisine verdiği röportajda da ilginç sözler sarf etmişti.Geride nasıl bir miras bırakacağıyla ilgilenmediğini belirten Jones, "Uzun vadeli düşünmem; hatta ‘miras’ gibi kavramlarla bile kafa yormam" dedi. Daha çok bir köpek gibi yaşıyorum; sadece önümde olana odaklanıyorum. Belki de aniden fırlayıp bir sincabın peşine düşebilirim" diye sürdürdü sözlerini.

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Oyunculuk kariyerine 1970’lerde başlayan Jones, One Life to Live adlı televizyon dizisiyle adını duyurdu.

Pek çok başarılı televizyon projesinde kamera karşısına geçen oyuncu, The Executioner’s Song adlı yapımdaki performansıyla 1983 yılında Emmy Ödülü kazandı.

1990’larda başrol oyuncusu ve Hollywood’un ağır toplarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. 1992’de “JFK” filmindeki rolüyle, kariyeri boyunca toplam dört kez aday gösterileceği Akademi Ödülleri’ndeki ilk adaylığını elde etti.

1994 yılında ise The Fugitive (Kaçak) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

Tommy Lee Jones şu sıralar “The Lowdown” adlı yapımda Ethan Hawke, Betty Gilpin ve Jeanne Tripplehorn ile birlikte rol alıyor.