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İşte ünlü oyuncu da bu şanslı insanlardan biri. Yıllarını verdiği sinema dünyasında sayısız iyi filmde kamera karşısına geçti. Yarattığı unutulmaz karakterler ona ödüller getirdi.
Sonra kendi deyimiyle "aklını kullandı" ve doğduğu topraklara geri döndü.
Bu ünlü oyuncu, hayatından da gayet memnun. Üstelik yaşadığı yerden de hayat tarzından da öyle mutlu ki "Ben Tanrı'nın sevdiği kuluyum" diyerek ifade ediyor bu durumu da.
80 yaşındaki oyuncu, 2000'lerin başından bu yana doğum yeri olan Teksas, San Saba'daki çiftliğinde yaşıyor.
Ünlü oyuncu, dünyaya gözlerini açtığı kasabaya geri dönmeye nasıl karar verdiğini anlattı.
Tommy Lee Jones, sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanrı'nın beni sevdiğini biliyordum. Çünkü beni Teksas topraklarına yerleştirdi" diye sürdürdü sözlerini.
Ünlü oyuncu, 24 dönümlük arazi üzerinde bulunan iki katlı konutunda yaşıyor.
Aslında yaşadığı ev, 1856 yılında inşa edilmişti. Ama Tommy Lee Jones, sonra bir dizi tadilat yaptırtıp evi güncelledi. Şimdi de karısı Dawn Laurel Jones ile mutlu mesut hayatını sürdürüyor.
25 TANE ATIN BAKIMINI ÜSTLENMİŞ DURUMDA
Hep istediği gibi çiftlik arazisini çitlerle çevirmeyen Tommy Lee Jones, çiftlik hayatı sayesinde polo oynama imkanına da sahip olduğunu anlattı.
Çocukluğundan bu yana at binen ve polo oynayan Jones, böylece en sevdiği hobiden de mahrum kalmıyor.
Oyuncu, artık kendisi polo müsabakalarına katılmıyor ama onun yerine ailesini karısı temsil ediyor.
Tommy Lee Jones, bu ay içinde Esquire dergisine verdiği röportajda da ilginç sözler sarf etmişti.Geride nasıl bir miras bırakacağıyla ilgilenmediğini belirten Jones, "Uzun vadeli düşünmem; hatta ‘miras’ gibi kavramlarla bile kafa yormam" dedi. Daha çok bir köpek gibi yaşıyorum; sadece önümde olana odaklanıyorum. Belki de aniden fırlayıp bir sincabın peşine düşebilirim" diye sürdürdü sözlerini.
Pek çok başarılı televizyon projesinde kamera karşısına geçen oyuncu, The Executioner’s Song adlı yapımdaki performansıyla 1983 yılında Emmy Ödülü kazandı.
1990’larda başrol oyuncusu ve Hollywood’un ağır toplarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı. 1992’de “JFK” filmindeki rolüyle, kariyeri boyunca toplam dört kez aday gösterileceği Akademi Ödülleri’ndeki ilk adaylığını elde etti.
1994 yılında ise The Fugitive (Kaçak) filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.