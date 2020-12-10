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Haber Giriş: 10.12.2020 - 02:02 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
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Hollywood yıldızı George Clooney'nin, yeni filmi için 12 kilo verince hastanelik olduğu ortaya çıktı. Amerikalı aktöre pankreas yangısı teşhisi koyuldu.

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı "The Midnight Sky" adlı filmdeki rolü için yaklaşık 12 kilo vermişti.

Aynı zamanda yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimlere dört gün kala Clooney, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi koyuldu. Usta aktörün hayati tehlike arz edebilecek hastalıktan kurtulmak için bir süre hastanede yattığı öğrenildi.

Gazeteye verdiği demeçte Clooney, "Sanıyorum çok hızlı kilo vermek için çok çalışıyordum ve muhtemelen kendime dikkat etmiyordum" dedi.

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