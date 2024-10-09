İkisinin de bakışları aynı şeyi söylüyordu... Romantik sahneyi çekerken kendimizi fazla kaptırdık

Haberin Devamı

Ama bazıları da bunu işlerinin bir parçası olarak görür ve kamera karşısına geçer.

Diğer yandan onlara sorsanız bunun da zorlukları vardır. Kimi gerçek hayatta hiç hoşlanmadığı rol arkadaşına deli gibi aşıkmış gibi yapmak zorunda kalır kamera karşısında. Bu da oyunculuğun zorluklarından elbette.

Ama bir de bu tür sahnelerde eğlenerek çalışanlar hatta sonradan yıllarca gülecekleri anlar yaşayanlar da olur.

İşte bunlardan biri katıldığı bir sohbet programında böyle bir anısını anlattı.

Rol arkadaşıyla birlikte romantik sahneyi çekerken yönetmenin "kestik" komutunu duymadıklarını ve sahneye kendilerini kaptırdıklarını anlattı.

Bir bakalım kim bu ünlü ve rol arkadaşıyla birlikte başlarına neler geldi.

Haberin Devamı

YÖNETMENİN 'KESTİK' KOMUTUNU DUYMAMIŞLAR

Bu ilginç anısını gülerek anlatan kişi ünlü oyuncu Andrew Garfield...

41 yaşındaki oyuncu, önemli rollerini Florence Pugh ile paylaştığı We Live In Time adlı romantik komedi filminin setinde yaşadıklarını konuk olduğu Happy Sad Confused adlı sohbet programında anlattı.

Bu arada hemen hatırlatalım filmde Garfield ile Pugh evli bir çifti canlandırıyorlar. Andrew Garfield'ın gülerek anlattığı o anlar da Florence Pugh ile kamera karşısına geçtiği bir romantik sahnede yaşandı.

Garfield, konuk olduğu programda sahnenin çekimi öncesinde rol arkadaşı Florence Pugh ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Buna göre Garfield, rol arkadaşı Pugh'a evli bir çift gibi davranmak için onu öpüp öpemeyeceğini sordu. Hemen ardından da bunu yapmak zorunda olmadığını anlattı.

Ama yine de Pugh bu konuyu hiç önemsemedi.

SETTE ÇOK AZ KİŞİ VARDI

Bunun hemen ardından da canlandırdıkları karakterlerin tutkulu sahnesi geldi. Zaten ne olduysa da o anda oldu.

Garfield o sahnenin çekimi sırasında sadece kendisi ve Pugh'un bir de kamera operatörü ile bir başka kamera arkası çalışanı ve tabii ki yönetmenin yer aldığını anlattı. Yani onun deyimiyle bu 'kapalı' bir setti.

Haberin Devamı

Belirttiğine göre sahnenin koreografisi de önceden yapılmıştı. Bir başka deyişle kimin ne zaman ne yapacağı belliydi.

Sonrasını ise Andrew Garfield şöyle anlattı: " Sahnenin içine çok fazla girdik... Orada kendimizi güvende hissettiğimiz için de yönetmenin "kestik" komutunu duymadık."

KAFALARINDAN AYNI DÜŞÜNCE GEÇTİ: 'BU SAHNE GEREKSİZ YERE UZADI'

O andan sonra tabii ki sahnenin çekimi bitti ve Garfield ile Pugh birbirlerine uzun uzun bakışmaya başladılar.

Hiç konuşmadılar ama bakışlarıyla sanki "Bu sahne kesinlikle olması gerekenden uzun sürdü" diyorlardı.

Garfield'ın söylediğine göre sahne bitiminde baktığında kamera operatörü onlara arkasını dönmüş duvarı seyrediyordu.

Haberin Devamı

ONUN BAŞINA DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR OLAY GELMİŞTİ

Aslına bakılırsa bu tip olaylar film setlerinde oyuncuların başına sık sık geliyor.

Andrew Garfield ile bu tuhaf olayı yaşayan Florence Pugh, geçen sezonun en iddialı filmlerinden biri olan Oppenheimer'ın setinde de bu kez başka bir rol arkadaşı Cillian Murphy ile buna benzer ilginç bir olay yaşamıştı.

İngiliz oyuncunun söylediğine göre, rol arkadaşı Murphy ile bir romantik yakınlaşma sahnesi için hazırlandıkları sırada tam çekim başlarken kamera bozuldu!

Üstelik o anlarda setteki diğer kamera onarıma gönderildiği için iki oyuncu da üzerlerinde hiçbir giysi olmadan öylece kalakalmışlar Florence Pugh'un anlattığına göre.

Haberin Devamı

'ELLERİMİZLE BEDENİMİZİ KAPATIP BEKLEDİK'

Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği Oppenmeiher filminde, bilim insanının sevgilisi Jean Tatlock'ı canlardıran Pugh, olup biteni şöyle anlattı:

" Tam sevişme sahnesinin ortasında kamera bozuldu. İkimiz de çıplak bir haldeydik. Ve bu hiç uygun bir zaman değildi. Çünkü kullanılabilecek çok sayıda kameramız da yoktu."

Florence Pugh'un söylediğine göre kamera bozulunca yönetmen Nolan diğer kameranın nerede olduğunu sordu. Ekiptekiler de diğer kameranın tamire gönderildiğini söyledi.

O anlarda Christopher Nolan ve set görevlileri kamerayla uğraşırken kendisinin ve rol arkadaşının neler yaptığını da şöyle anlattı Florence Pugh. " Biz de Cillian ve ben elimizle bedenimizi kapatmaya çalışarak onları bekledik."

Haberin Devamı

O HALDE GİDİP TEKNİK BİLGİ DE ALDI

Florence Pugh, üzerinde hiçbir giysi olmadığı halde gidip bir köşede saklanmak yerine kamerayı tamir etmeye çalışanların yanına gidip bazı teknik bilgiler aldığını da sözlerine ekledi.

Kendisinin ve Cillian Murphy'nin bedenlerini kollarıyla kapatıp kameranın tamir edilmesini bekledikleri sırada odaya teknik bir görevlinin geldiğini söyledi Pugh.

Sonra da şunları anlattı: " Kapalı bir setti ve Cillian ile ben bir odadaydık. Sonra odaya teknik görevli geldi. Ben de o halimle yanına gidip kameraların neden bozulduğunu, sorununun ne olduğunu sordum."

Sonuç olarak kamera onarıldı ve çekim de kaldığı yerden devam etti.