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Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

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#Shannon Elizabeth#American Pia#Ülkesini Terk Eden Ünlüler
Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 09:56

Birçok insanın hayalindeki meslek kuşkusuz oyuncu olmak. Böyle uzaktan bakınca gayet de güzel görünüyor... Şöhret ve onun getirdiği tanınırlık, tabii ki para. Zaten yıllarca uğraşıp şöhret ve servet sahibi olanların çoğu da mesleklerini hayatlarının sonuna kadar sürdürüyor.

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Ama herkes değil elbette. Oynadığı filmler ya da dizilerde tanınan bazı yıldızlar, anlık bir kararla bütün bunları ellerinin tersiyle itip yeni bir hayata başlayabiliyor.

Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

BİR FİLMLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Tıpkı yıllar önce rol aldığı American Pie adlı yapımla tanınan Shannon Elizabeth gibi.

1999 tarihli filmde Nadia karakterine hayat veren Elizabeth, bundan 8 yıl önce hayatını daha anlamlı kılan büyük tutkusu için mesleğini hatta ülkesini bile bir kenara bırakıp Güney Afrika'ya taşındı.

O zamandan bu yana da kendi adını taşıyan vakıf aracılığıyla kara gergedanları için barınak inşa ediyor. Bir yandan da doğal hayatın korunması için çaba harcıyor.

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Shannon Elizabeth'in bu konudaki en büyük destekçisi de kocası Simon Borchet.

Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

KENDİ ADIYLA BİR VAKIF BİLE KURDU
51 yaşındaki Shannon Elizabeth, geçtiğimiz hafta Pittsburgh'daki bir etkinliğe katılmak için ABD'ye gitti. Orada da yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi kurduğu Shannon Elizabeth Vakfı'nın çalışmaları kapsamında Güney Afrika'da yaşadığını anlatan oyuncu "Bir barınak inşa ediyoruz. Bir tane kör kara gergedanımız vardı. Ona uzun zamandır biz bakıyorduk. Barınak bittikten sonra elimizden geldiğince daha fazla kara gergedanını oraya getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Oyuncunun anlattığına göre yıllar önce yine kendi kurduğu Animal Avengers vakfı aracılığıyla başladı bu konudaki çalışması.

Önce kedi ve köpekler için barınaklar kurmakla başladılar işe. Sonra da yaban hayatını korumaya dönüştü.

Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

 
KEDİ VE KÖPEKLERLE BAŞLADI DOĞAL HAYATA UZANDI
Shannon Elizabeth daha önce verdiği bir röportajda bu konu hakkında "Los Angeles'taki köpek ve kedi kurtarma çalışmalarına bakmaya başladım çünkü bildiğim şey köpeklerdi. Kendi organizasyonumu kurmak istediğimi fark ettim ve zamanla daha büyük ölçekte daha fazla hayvana yardım etmek aklıma geldi" diye konuştu.

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2016'dan beri Cape Town'da yaşayan Elizabeth, çevre korumayı önceliklendiren yeni bir yaşam tarzını benimsedi.

Koruma uzmanı olan kocası Simon Borchert ile birlikte, vakıflarının etkisini artırmak için birlikte çalışıyor.

Sürdürülebilirlik ve yaban hayatı eğitimi alanında geçmişi olan Borchert, vakfın girişimlerini genişletmede önemli bir rol oynadı.

Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

2012'DE EVLENDİLER
Aslında Shannon Elizabeth ile Simon Borchert'ı yakınlaştıran da bu doğal hayat sevgisi oldu. Yaptıkları çalışmalar onları birbirlerine yakınlaştırdı ve evlendiler.

Bu arada Elizabeth'in çalışmaları yalnızca savunuculuktan ibaret değil; hevesli korumacılar için eğitim programlarına ve kaçak avcılığa karşı kampanyalara aktif olarak katılıyor.

Shannon Elizabeth'in çalışmaları arasında özel bakıma ihtiyaç duyan kör bir erkek siyah gergedan olan Munu'ya odaklanan "Munu-Bir Gergedan Aşk Hikayesi" adlı bir belgesel de yer alıyor.

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Hayatı anlamsız gelince mesleğini elinin tersiyle itti... Ünlü oyuncu ülkesinden uzakta hayvanlara barınak yapıyor

Tam adı Shannon Elizabeth Fadal olan oyuncu American Pie serisiyle hafızalara kazındı. Bu yapımın yanı sıra Scary Movie, Cursed, Night of Damons gibi filmlerde de kamera karşısına geçti. Annesinin Alman, babasının da Lübnan kökenli olduğunu da not düşelim.

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#Shannon Elizabeth#American Pia#Ülkesini Terk Eden Ünlüler

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