Ünlü oyuncu gösterişli bir törenle evlenip çiftliğe gelin gitmişti: Eşeğinin yavrusu oldu... Büyükannesinin adını verdi!

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İşte bunlardan biri de gencecik yaşında hem servet hem şöhret kazanan ünlü oyuncu Millie Bobby Brown.

21 yaşındaki oyuncu geçen yıl müzik dünyasının ünlü ismi Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile evlendi. Doğrusu bunun için düzenlenen bir dizi tören de gayet gösterişliydi.

Ama bunun sonucunda genç çift, birçok ünlünün yaptığı gibi çok şık bir malikaneye taşınmak yerine doğanın kollarında bir çiftliğe yerleşti.

EVLENİP ÇİFTLİĞE YERLEŞTİLER

Yeni evliler, Georgia'da 60'dan fazla hayvanlarıyla kocaman bir çiftlikte yaşıyor.

Uzun sözün kısası burası öyle "sözde" bir çiftlik değil. Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi sebze ve meyve yetiştirmenin yanı sıra hayvanlara da bakıyor. Yeni evli çiftin çeşitli türlerde tam 63 tane hayvanı var.

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İşte bunlardan ikisi de de Millie Bobby Brown'un sosyal medya paylaşımına bakılırsa yavru sahibi oldu.

Ünlü oyuncu mutlu haberi çiftliklerinde yaşayan biri erkek diğeri dişi iki eşeğin yavrusu olduğunu, onun bir fotoğrafı eşliğinde duyurdu.

Brown, Betsy adlı eşeğin hamile olduğunu da mart ayında yaptığı bir röportajda söylemişti.

EŞEKLERİNİN BİR DE YAVRUSU OLDU

Millie Bobby Brown'ın paylaşımına göre minik eşek 9 Haziran'da dünyaya geldi. Paylaşımına göre ünlü oyuncu, daha ayağa bile kalkamayan eşeğine "Florence June Bongiovi" adını taktı.

Bu arada Florence'ın, Brown'nın büyük büyükannesinin adı olduğunu da hatırlatalım.

Ünlü oyuncu eşeğinin hamile olduğunu bile bir röportajında ilan etmişti... "Eşeğimiz hamile.. Betsy ve Bernard birlikte oldular ve şimdi bir bebek bekliyorlar" diye anlatmıştı durumu.

Millie, BBC'ye verdiği o röportajda "İki tane eşeğimiz var. Bir gün Besty'yi gördüğümde karnının ne kadar büyük olduğu dikkatimi çekti" demişti.

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'HAYVANLARLA ARAMDA BİR BAĞLANTI VAR'

Oyuncu, ultrason makinesiyle baktığında da eşeğinin hamile olduğunu görmüş zaten. Florence June'un dünyaya gelişiyle çiftlikteki eşeklerin sayısı da üçe çıkmış oldu.

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin çiftliğinde 60'ın üzerinde hayvan var. Bunların 25 tanesi çiftlik hayvanı, 23 tanesi evlat edindikleri köpekler. Bunlara ek olarak 10 tane cins köpek ve dört tane kedi besliyorlar.

Hayvanlarla arasında bir bağlantı olduğunu söyleyen Brown bu hayvanların hepsine de "bebeklerim" diye hitap ediyor. Hatta söylediğine göre onları kendi elleriyle bazen de biberonla besliyor. Bu yüzden onlar da Brown'ı anneleri yerine koyuyorlar.

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Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin çiftliklerinde her türlü hayvan var.