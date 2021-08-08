MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!
GeriMagazin Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 08.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!

Başarılı dizi ve film projelerindeki oyunculuğuyla tanıdığımız Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evlenmişti. Şimdilerde ise baba adayı olmanın heyecanını yaşayan Görkem Sevindik’ten güzel haber geldi. Ünlü oyuncu baba olmak için gün sayıyor. Çift, çok yakında bebeklerini kucağına alacak.

Basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le evlendiğini gizleyen Görkem Sevindik'in sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıkmıştı. Görkem Sevindik, şimdi de baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcu.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizide başrolde Uğur karakterini canlandırmıştır.

GÖRKEM SEVİNDİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021- Kahraman Babam

2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)

2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)

2007-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi