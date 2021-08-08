Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!
Başarılı dizi ve film projelerindeki oyunculuğuyla tanıdığımız Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir ile sessiz sedasız evlenmişti. Şimdilerde ise baba adayı olmanın heyecanını yaşayan Görkem Sevindik’ten güzel haber geldi. Ünlü oyuncu baba olmak için gün sayıyor. Çift, çok yakında bebeklerini kucağına alacak.
Basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le evlendiğini gizleyen Görkem Sevindik'in sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıkmıştı. Görkem Sevindik, şimdi de baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcu.
İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizide başrolde Uğur karakterini canlandırmıştır.
GÖRKEM SEVİNDİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2021- Kahraman Babam
2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)
2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)
2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)
2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)
2007-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)