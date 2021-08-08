Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’ten sevindiren haber: Baba oluyor!

Basketbolcu sevgilisi Kübra Siyahdemir'le evlendiğini gizleyen Görkem Sevindik'in sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıkmıştı. Görkem Sevindik, şimdi de baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çift çok yakında bebeklerini kucağına alacak.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcu.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak ise Kahraman Babam adlı dizide başrolde Uğur karakterini canlandırmıştır.

GÖRKEM SEVİNDİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021- Kahraman Babam

2020 – Ramo (Boz) (TV Dizisi)

2017-2019 – Söz (Mücahit) (TV Dizisi)

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (TV Dizisi)

2007-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Pusat) (TV Dizisi)

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