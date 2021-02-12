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Haber Giriş: 12.02.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu

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Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu
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Rol aldığı The Mandalorian adlı dizinin önemli karakterlerinden biri olan Cara Dune'u canlandıran Gina Carano, yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle işinden oldu.

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu


TEPKİ ÇEKEN BENZETME
Carano, işinden olmasına yol açan sosyal medya paylaşımında "ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti."

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu

KADRODAN ÇIKARILDI
Bu paylaşımın da Gina Carano'nun dizinin yapımcısı olan Lucasfilm tarafından dizinin kadrosundan çıkarılmasına neden olduğu ileri sürüldü.

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu


DİZİ YAPILACAKTI
Bu olay yaşanmadan önce Carano'nun The Mandalorian adlı dizide canlandırdığı Cara Dune karakteri üzerine oluşturulacak bir dizi projesinde başrol oynaması planlanıyordu. Ancak şirket, yaşanan bu gelişmelerin ardından bu planı iptal ettiğini duyurdu.

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