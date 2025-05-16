Ünlü oyuncu genç sevgilisiyle evlendi... Eski karısı ellerin yardımına muhtaç! 'İki kızımla sokakta kaldım, ne olur bir oda verin'

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Ama en çok da parasızlık konuşuldu. Daha doğrusu eşlerden birinin yaşadığı maddi zorluklar.

Şimdi o eski eş kendi deyimiyle maddi açıdan "tam anlamıyla dibe vurdu." Hem de sosyal medyadan başını sokacak bir oda isteyecek kadar!

OYUNCU ÇİFTİN AYRILIĞI OLAYLI OLDU

Bu zorlu boşanmanın kahramanları Fantastik Four adlı filmle tanınan Galli oyuncu Ioann Gruffudd ile 2021'de boşandığı karısı Alice Evans.

102 Dalmaçyalı, Lost, Vampir Günlükleri gibi yapımlarla tanınan 56 yaşındaki Evans, 2007 yılında evlendiği Gruffudd'dan boşandığından beri bir türlü hayatını, özellikle de maddi durumunu toparlayamadı.

2021 yılında yollarını ayırdığı Gruffudd ile boşanma davası 2023'te sona eren Evans, o süreçte hep maddi zorluklarla boğuştu. Bunu dile getirmekten de hiç çekinmedi.

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Sonunda da kendi deyimiyle "dibe vurdu" ve sosyal medya sayfası üzerinden takipçilerinden yardım isteyecek hale geldi.

Geçen yıl kızlarına yiyecek almakla evinin kirasını ödemek arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyleyen Alice Evans "Aslında bir kafede garsonluk bile yapabilirim. Ama hem menajerim buna izin vermiyor hem de yaşım büyük olduğu için kimse bana böyle bir iş vermiyor" diye konuşmuştu.

Sosyal medya sayfasından dün yaptığı paylaşımlara bakılırsa, 15 yaşında Ella ve 11 yaşında Elsie adlı iki kızına bakmakta artık iyice zorlanan Evans, bir de evsiz kaldı.

Paylaşımlarına "Ben iyi değilim.. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen birisi yardım etsin. Çok korkuyorum" diye başladı. Sonra da başına gelenleri sıraladı.

İki kızıyla birlikte yaşadıkları evden 16 gün içinde taşınmak zorunda olduklarını belirten Alice Evans "Fazladan odası olan biri var mı? Bunun için özür dilerim, çok utanıyorum" diye yazdı.

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Kocasıyla yollarını ayırdıktan sonra yaşadığı dört yılı "cehennem gibi" diye nitelendiren Alice Evans "Bunu daha fazla yapamıyorum. Dört yıldan fazla oldu. Sadece ben ve kızlarım. Onları güvende tutuyorum. Onların her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum" diye sürdürdü paylaşımını.

'YUVA' DİYECEĞİMİZ BİR YERE İHTİYACIMIZ VAR

Alice Evans önümüzdeki haziran ayının 1'inden itibaren evlerinden çıkacaklarını ama gidecek hiçbir yerleri olmadığını belirtti. "Artık sabrımın sonuna geldim" diyerek ne kadar zor durumda olduğunu da ifade eti

Paylaşımının bundan sonraki kısmı ise oldukça trajikti:" Kendim ve çocuklarım için 'yuva' diyebileceğimiz güvenli bir yere ihtiyacımız var."

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Alice Evans'ın sosyal medya paylaşımlarından sonra hayranları GoFundMe adlı internet sitesinde oyuncu ve kızları için yardım toplamaya başladı.

SOSYAL MEDYADAN BAĞIŞ TOPLANDI: Derdini sosyal medyada anlatan Evans için birkaç saat içinde bin doların üzerinde para toplandı. Aslına bakılırsa Evans için dört yıldır aynı siteden bağış toplanıyor. Bu süre içinde 8 bin doların üzerinde yardım yapıldı Evans için. Hedef ise 25 bin doları bulmak.





ESKİ KOCASININ KIZLARIYLA İLGİLENMEDİĞİNİ İLERİ SÜRÜYOR

Daha önce de parasız kaldığını hatta küçük kızının hastane masraflarını bile ödeyemediğini yine sosyal medyadan duyuran Evans, eski kocasının kızlarının bakımına hiç destek olmadığından şikayet etmişti.

Hatta 51 yaşındaki eski kocası Gruffudd'un kendisine gelen film tekliflerini reddettiğini böylece gelirini düşük gösterip kızlarına bakmaktan kaçmaya çalıştığını ileri sürmüştü.

Geçen yılın eylül ayında Gruffudd, her ay çocukları için 3 bin dolar, eski karısı için de bin 500 dolar nafaka ödemeyi kabul etti.

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Her ne kadar düzenli bir geliri olmasa da arada katıldığı etkinliklerden kazanan Evans, bütün bunların Los Angeles'ta yaşamak ve en gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için bile yeterli olmadığını savunmuştu.

Alice Evans'ın geçen yıl mart ayında görülen davada ileri sürdüğüne göre Ioan Gruffudd ile kısa süre önce evlendiği Bianca Wallace aylık kirası 5 bin doların üzerinde olan bir dairede yaşıyorlar. Hatta evlerinde kendilerine ait bir spor salonu bile var.

Alice Evans'ın 51 yaşındaki eski kocası Ioan Gruffudd, iki hafta önce 32 yaşındaki sevgilisi Bianca Wallace ile evlendi.