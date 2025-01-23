Ünlü oyuncu eşinin memleketine yerleşti: Geç bulduğu mutluluğa sıkı sıkı tutunuyor

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Sadece oyunculuğuyla değil hareketli aşk hayatıyla da hep konuşulan 75 yaşındaki usta aktör son zamanlara özel yaşamındaki gelişmelerle gündemden inmiyor.

ÜLKEYİ TERK ETTİ, KARISININ MEMLEKETİNE YERLEŞTİ

Kendinden 33 yaş küçük üçüncü eşiyle aradığı mutluluğu sonunda yakalayan Richard Gere kısa bir süre önce ABD’yi terk edip karısı Alejandra Silva’nın memleketi İspanya’ya taşınmasıyla gündeme gelmişti.

Oğulları beş yaşındaki Alexander ve dört yaşındaki James’le Madrid'e yerleşen ünlü aşıklar Elle dergisinin İspanya’da yayınlanan yeni sayısına röportaj verdiler ve aralarındaki 33 yıllık yaş farkına ve başlangıçta onları ayıran coğrafi mesafeye rağmen, şimdi “her zamankinden daha mutlu” olduklarını söylediler.

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ARTIK HER ZAMANKİNDEN DAHA MUTLULAR

Derginin çekimleri için sarmaş dolaş pozlar veren çift aşklarını ilk günkü gibi taze tutarken Richard Gere “Her zamankinden daha mutluyuz. O evinde olduğu için, ben de Alejandra mutluysa ben de mutlu olduğum için” diyerek eşinin peşinden onun memleketine gitme kararından nasıl memnun olduğunu anlattı.

RUH EŞİNİ ONDA BULDU

Alejandra Silva, ülkesinde tanınmış bir oyuncu ve iş kadını olmanın dışında aynı zamanda Real Madrid Futbol Kulübü'nün eski Başkan Yardımcısı olan Ignacio Silva'nın kızı. Hayatını hep göz önünde yaşayan Silva’nın da Richard Gere gibi bir önceki evliliğinden bir oğlu var.

Silva, Richard Gere için “Ruh ikizi gibiyiz. Aynı değerlere sahibiz, dünyayı aynı şekilde görüyoruz ve ilk andan itibaren birbirimizi uzun zamandır tanıyormuşuz gibi hissediyoruz” diyor.

Usta aktörün kendini çocuklarına adadığını söyleyen Silva “Her zaman oğullarımızın yanında olan bir baba. Çocuklara hikaye okumayı çok seviyor. Sadece yemek yapmıyor. Ama ben yemek yaparken o gitar çalıyor” diyerek evlilik hayatlarından da ipuçları veriyor.

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"O BANA YILLARINI VERDİ, ŞİMDİ SIRA BENDE"

Çift çocuklarıyla birlikte İspanya'ya taşınmasından önce Connecticut'taki çiftliklerini geçen yıl 10,75 milyon dolara sattılar. Richard Gere bu kararı üstüne titrediği eşi için nasıl aldığını “Bana kendi dünyamda yaşamam için altı yıl vererek çok cömert davrandı, ben de ona kendi dünyasında yaşaması için en az altı yıl daha vermemin adil olacağını düşünüyorum” sözleriyle anlatmıştı.

Alejandra Silva’dan olan iki küçük oğlunun yanı sıra, Hollywood'un ünlü ismi ikinci eşi olan oyuncu Carey Lowell'dan olan 24 yaşındaki oğlu Homer'ın da gururlu babası.

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YILLARIN USTA ÇAPKINI ONU BULUNCA DURULDU

Richard Gere’in akrtis Penelope Milford, ressam Sylvia Martins, modacı Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Priscilla Presley ve Kim Basinger ile ilişkileri oldu. 1991'den 1995'e kadar dünyanın en ünlü modeli Cindy Crawford'la evli kaldı. Sonrasında da aşk hayatı hareketliydi.

Gere ve Cindy Crawford 1988’de aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü süper model kendisinden 17 yaş büyük Gere ile evlendiğinde 25 yaşındaydı. Yıllar sonra bu ilişkiyi anlatan Crawford Richard Gere’le birlikte olabilmek için kendini baştan aşağı değiştirdiğini, bunu da canı gönülden yaptığını anlatacaktı.

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SON EVLİLİĞİNİ ONUN UĞRUNA BİTİRMİŞTİ

Richard Gere 2002-2016 yılları arasında evli kaldığı ve şu an 24 yaşında olan oğlu Homer’ın da annesi olan eski eşi, model ve oyuncu Carey Lowell’dan şimdiki eşi Alejandra Silva’yla aşk yaşamaya başlayınca ayrılmıştı.

Richard ve Alejandra'nın aşkı 2014 yılında, yıllar önce ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıktan sonra İtalya'da yeniden bir araya gelmeleriyle başladı.

Aralarındaki yaş farkına rağmen ikili, insani yardım çalışmaları ve maneviyat konusundaki ortak tutkuları sayesinde kısa sürede birbirlerine bağlandı.

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İkili 2018 yılında Gere'in New York'taki malikanesinde özel bir törenle evlendi.