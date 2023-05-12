Ünlü oyuncu film setinde rahatsızlanmıştı... Bir aydır haber gelmiyor: Hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor

Haberin Devamı

Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapamaya başladığı yılardan beri Jamie Foxx adını kullanan 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncu Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz’la paylaştığı aksiyon komedi türündeki Back in Action filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Haberin Devamı

Oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki kızı Corinne, 12 Nisan’da sosyal medya hesaplarından, “Babamın dün bir sağlık sorunu yaşadığını sizlerle paylaşmak istedik. Şanslıyız ki acil müdahale ve iyi bir bakımla şimdiden iyileşme yoluna girdiğini söyleyebilirim. Onun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve yolladığınız dualar için de müteşekkiriz. Ailesi olarak böyle bir zamanda mahremiyetimize gösterdiğiniz saygı için de teşekkürler” yazdı.

Ancak bu açıklamanın ardından aktörün ailesinden neredeyse hiç ses çıkmadı. Hatta Jamie Foxx’un hastalığının ve semptomlarının ne olduğuna dair bir bilgi de verilmedi. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ortalarda görünmeyen ve hakkında bir açıklama da yapılmayan Jamie Foxx için endişelenen hayranları da sosyal medyayı paylaşım yağmuruna tuttular.

Yıldız ismin kızı da kendisi gibi oyuncu

Şimdilik Oscar’lı oyuncuyla ilgili olarak basına sızan tek bilgi bir tıp merkezinde bulunduğu ve hastalığıyla ilgili testlerden geçtiği. Aileye yakın kaynaklar oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de ailesinin “En iyisi olsun” diye bekliyoruz dediği ve endişeli bekleyişlerini sürdürdükleri. Anlatılanlara göre Jamie Foxx’un durumunda hastaneye yattığından beri bir değişiklik veya düzelme yok.