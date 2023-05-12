Ünlü oyuncu film setinde rahatsızlanmıştı... Bir aydır haber gelmiyor: Hayranlarının endişeli bekleyişi sürüyor

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Gerçek adı Eric Bishop olan ve komedyenlik yapamaya başladığı yılardan beri Jamie Foxx adını kullanan 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncu Atlanta eyaletinin Georgia kentinde, başrolünü Cameron Diaz’la paylaştığı aksiyon komedi türündeki Back in Action filminin setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Ancak bu açıklamanın ardından aktörün ailesinden neredeyse hiç ses çıkmadı. Hatta Jamie Foxx’un hastalığının ve semptomlarının ne olduğuna dair bir bilgi de verilmedi. Olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen ortalarda görünmeyen ve hakkında bir açıklama da yapılmayan Jamie Foxx için endişelenen hayranları da sosyal medyayı paylaşım yağmuruna tuttular.
Şimdilik Oscar’lı oyuncuyla ilgili olarak basına sızan tek bilgi bir tıp merkezinde bulunduğu ve hastalığıyla ilgili testlerden geçtiği. Aileye yakın kaynaklar oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu söylese de ailesinin “En iyisi olsun” diye bekliyoruz dediği ve endişeli bekleyişlerini sürdürdükleri. Anlatılanlara göre Jamie Foxx’un durumunda hastaneye yattığından beri bir değişiklik veya düzelme yok.