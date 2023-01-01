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Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış!

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#Daniella Monet#Andrew Garner#Victorious
Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 15:06

2022 yılı birçok evlilik ve ayrılık haberiyle dolup taştı. Kimi aşklar sona ererken kimileri de evlilik yeminiyle devam edecek oldu. Bu müjdeli haberi yılın sonuna saklayan bir çift vardı ki artık evleneceklerine pek ihtimal verilmiyordu.

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Kimi aşklar çok hızlı başlayıp hemen evlilikle sonuçlanıyor, bazısı da yıllar süren ilişkilere ve nişanlılık sürelerine rağmen bir türlü o bir nihayete ermiyor. Bir çocuk yıldız olarak adım attığı oyunculuk kariyerini sürdüren Daniella Monet için de ikinci durum söz konusu oldu diyebiliriz. 33 yaşındaki Daniella ve 34 yaşındaki kahve zinciri sahibi nişanlısı Andrew Garner nihayet evlendi.

Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış
29 Aralık’ta imza atarak resmen karı koca olan çift aslında bu tarihte ilişkilerinin 10. yılını da doldurmuşlardı. 2017 yılında Andrew Garner’ın evlilik teklifine evet diyen Daniella Monet nihayet hayatının aşkına evet demişti ama bu bekleme süreci de 5 yıl sürdü.

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Çiftin bu süreçte iki de çocuğu oldu. Muzaffer aktris ve yeni kocası, haberi 30 Aralık'ta Instagram sayfalarından paylaşılan bir dizi siyah beyaz fotoğrafla duyurdu. Üç gönderide '12', '29' ve '22' sayıları vardı; bu da çiftin evlilik tarihini temsil ediyordu elbette. 2019'da şimdi 3 yaşında olan oğulları Gio James'i dünyaya getirdiler. Kızları Ivry de artık 22 aylık oldu.

Bu yıllar süren evlilik hikâyesi mutlu sonla bitince, çift, özellikle de Daniella Monet duygusal anlar yaşadı. Çift 2017’de, altı yıllık sevgiliyken bir Noel günü nişanlanmıştı. Romantik Andrew Daniella’ya, evlerinin önündeki ağaca ‘Benimle evlenir misin?’ cümlesini kazıyarak evlilik teklifi yapmıştı. Bu tatlı teklifle karşılan Daniella o anları anlatırken “Bu teklif inanılmaz güzeldi. Ve ben o kadar mutluyum ki!” demiş ve en az üç saat boyunca mutluluktan ağladığını itiraf etmişti.

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Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış

Evlilik fotoğraflarını kendi Instagram hesabı üzerinden paylaşan Daniella, bir de video yayınlandı. Elinde telefonuyla çektiği videoda başarıl aktris eşi Andrew’nun ‘Bebeğim’ olarak kaydedilmiş numarasını ‘Kocam’ olarak değiştirdiği görüldü. Daniella, geçtiğimiz eylül ayında da Andrew’la ilişkilerinin 10’uncu yılının bitişini bir başka paylaşımla kutlamış “10 yıl önce ilk kez birinin kız arkadaşı olmuştum. Onun kız arkadaşı. Çok gergindim ama bir o kadar da bu işten emindim.” yazan genç oyuncu eşine “Bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmüş müydün?” diye seslenirken hayranlarına da “Sizce ikimiz birlikte toplam ne kadar kahve içmişizdir?” sorusunu yönelterek yeni damadın bir kahve zinciri sahibi olduğunu bir kez daha vurguladı.
Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış
Yaz aylarında yaptığı çarpıcı açıklamayla bir dönem dizi yaptığı kanalı suçlayan Daniella Monet, o günlerde adından sıkça söz ettirmişti. 2010-2013 yılları arasında, yani henüz 21 yaşındayken başrol oynadığı Victorious adlı diziyle adını tüm dünyaya duyuran ve bu sayede şöhretini artıran oyuncu oynadığı rolün kanal tarafından giderek daha fazla cinsellik içerek şekilde yazıldığını ve bilerek seksileştirildiğini iddia etmişti ve kanalı suçlamıştı.

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Yaşına uygun olmayan şekilde yazılan rolü için kullanılan kostümlerin de aynı şekilde yaşına uygun olmadığını ancak bunları giymeye zorlandığını söyleyen Daniella Monet, bu sebepten çok hayal kırıklığına uğradığını anlatmıştı.

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#Daniella Monet#Andrew Garner#Victorious

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