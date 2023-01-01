Ünlü oyuncu evlilik teklifi alınca saatlerce hüngür hüngür ağlamış!

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Kimi aşklar çok hızlı başlayıp hemen evlilikle sonuçlanıyor, bazısı da yıllar süren ilişkilere ve nişanlılık sürelerine rağmen bir türlü o bir nihayete ermiyor. Bir çocuk yıldız olarak adım attığı oyunculuk kariyerini sürdüren Daniella Monet için de ikinci durum söz konusu oldu diyebiliriz. 33 yaşındaki Daniella ve 34 yaşındaki kahve zinciri sahibi nişanlısı Andrew Garner nihayet evlendi.
Çiftin bu süreçte iki de çocuğu oldu. Muzaffer aktris ve yeni kocası, haberi 30 Aralık'ta Instagram sayfalarından paylaşılan bir dizi siyah beyaz fotoğrafla duyurdu. Üç gönderide '12', '29' ve '22' sayıları vardı; bu da çiftin evlilik tarihini temsil ediyordu elbette. 2019'da şimdi 3 yaşında olan oğulları Gio James'i dünyaya getirdiler. Kızları Ivry de artık 22 aylık oldu.
Bu yıllar süren evlilik hikâyesi mutlu sonla bitince, çift, özellikle de Daniella Monet duygusal anlar yaşadı. Çift 2017’de, altı yıllık sevgiliyken bir Noel günü nişanlanmıştı. Romantik Andrew Daniella’ya, evlerinin önündeki ağaca ‘Benimle evlenir misin?’ cümlesini kazıyarak evlilik teklifi yapmıştı. Bu tatlı teklifle karşılan Daniella o anları anlatırken “Bu teklif inanılmaz güzeldi. Ve ben o kadar mutluyum ki!” demiş ve en az üç saat boyunca mutluluktan ağladığını itiraf etmişti.
Yaşına uygun olmayan şekilde yazılan rolü için kullanılan kostümlerin de aynı şekilde yaşına uygun olmadığını ancak bunları giymeye zorlandığını söyleyen Daniella Monet, bu sebepten çok hayal kırıklığına uğradığını anlatmıştı.