Ünlü oyuncu evinde ölü bulunmuştu: Kazayla kendini vurmuş!

Greene'in henüz 60 yaşındaki bu beklenmedik ölümü de herkesi şaşırtıp üzmüştü. Hatta bu konuda bazı komplo teorileri de ortaya atıldı.

Yapılan resmi açıklama sonunda Peter Greene'in ölüm nedenini gözler önüne serdi.

ÖLÜM NEDENİ KAYITLARA 'KAZA' OLARAK GEÇTİ

New York Adli Tıp Ofisi, Peter Greene'in sol koltuk altından aldığı kurşun yarası nedeniyle hayata veda ettiğini açıkladı.

Greene'in kendi kendini yanlışlıkla vurduğu belirtilen açıklamada oyuncunun ölümü "kaza" olarak kayıtlara geçti.



Rapora göre Peter Green kendini yanlışlıkla vurdu ve bunun sonucu atardamarı zedelendi. Ünlü oyuncu beklenmedik şekilde hayata veda etti.

Bu arada küçük bir not... Omuzun altından başlayan bu atardamar, oksijen açısından zengin olan kanı, üst kola taşır. Ana damar olduğu için de dakikalar içinde tıbbi müdahale olmazsa yaşamı tehdit eder.

KOMŞUSU DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ANLATMIŞTI

Peter Greene, evinde ölü bulunduğunda bunun nedeni hakkında farklı teoriler üretilmişti.

Bir komşusunun anlattığına göre Peter Greene, yerde yüz üstü yatıyordu ve her tarafta kan vardı.

Bu arada oyuncunun evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir de not bulundu.

Notta da "Ben hala bir Westie'yim" yazıyordu. Polisin yorumuna göre bu, 1970'li yıllardan beri faaliyet gösteren İrlandalı- Amerikalı bir çeteye gönderme gibi duruyor.

Menajeri Gregg, bir gazeteye verdiği demeçte Peter Greene'in evinden 24 saat boyunca bir müzik sesi geldiğini ve bunun üzerine daireye polis ile sağlık ekiplerinin çağrıldığını söyledi.

15 YAŞINDA EVDEN KAÇIP SOKAKLARDA YAŞADI

Peter Greene oyuncu oluncaya kadar hareketli bir hayat sürmüştü. 15 yaşında evinden kaçan Greene, bir süre New York'ta sokaklarda yaşadı. Bu arada bazı kötü alışkanlıklara da kapıldı.

1996 yılında kendi canına kıymaya çalışan Greene, sonra tedavi oldu.

Peter Greene, 1990'ların ortalarına kadar oyunculukla ilgilenmedi. İlk büyük çıkışını da Ucuz Roman filmindeki Zed rolüyle yaptı. Ardından da Maske'deki kötü karakter Dorian Tyrell geldi.

Clean, Shaven filminde de şizofrenik Peter winter karakterini canlandırdı.

Olağan Şüpheliler filmindeki Redfoot karakteri de onun hafızalara kazınmasını sağladı.