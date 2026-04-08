Ünlü oyuncu eşinin ölümünden bir yıl sonra hamile!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Aubrey Plaza'nın ilk çocuğuna hamile olduğunu People dergisi ortaya çıkardı.

Habere göre 41 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ve meslektaşı ünlü aktör Christopher Abbott’tan bir bebek bekliyor ve doğumun sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Dergiye konuşan kaynaklar haberi "Duygusal bir yılın ardından güzel bir sürpriz oldu. Kendilerini çok şanslı hissediyorlar." şeklinde yorumladı.

Aubrey Plaza, Ocak 2025'te yönetmen eşi Jeff Baena'nın ölümünün ardından büyük bir acı yaşamıştı. 47 yaşındaki Jeff Baena’nın hayatına kendi elleriyle son verdiği ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

2021'de evlenen çift, Baena'nın ölümünden dört ay önce ayrılmıştı.

Aubrey Plaza, eşinin ölümünün ardından yaşadığı büyük acıyla sessizliğe gömülmüş, geçen ağustos ayında oyuncu arkadaşı Amy Poehler'ın yayınına katılıp yaşadıklarını ilk kez anlatmıştı.

“Şu anda, seninle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Aubrey Plaza ruh halini “Genel olarak hayatla ilgili işlevlerimi yerine getiriyorum. Buna minnettarım” diye anlatmıştı.

Daha sonra, yaşadığı acıyı açıkça anlatan Aubrey Plaza “Acım her zaman orada duran devasa bir okyanus gibi. Bazen içine dalmak ve içinde olmak istiyorum. Bazen ona bakıyorum, bazen de ondan uzaklaşmaya çalışıyorum, ama her zaman orada” sözleriyle iyi olsa da içindeki üzüntünün hiç geçmediğini dile getirmişti.

Haberin Devamı

Aubrey Plaza ve Christopher Abbott’ın ilişkisinin ne zaman romantik bir hal aldığı bilinmiyor. İki ünlü oyuncu birbirlerini uzun yıllardır tanıyorlar ve birlikte birçok projede rol aldılar.

İkili, 2023-2024 yıllarında sahnelenen "Danny and the Deep Blue Sea" oyununda birlikte rol aldı ve ayrıca 2020 yapımı komedi-gerilim filmi "Black Bear"da da başrolü paylaştılar.