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Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu

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Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu
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Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erkan Bektaş geçtiğimiz günlerde göğsündeki rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede kalp damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edilerek, Minimal invazive Bypass (kapalı bypass) diye anılan yöntemle ameliyat edildi. Erkan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.

Erkan Bektaş, ardından Şişli Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi. 
Başarılı ameliyat sonrasında Erkan Bektaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu

 

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