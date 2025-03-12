Ünlü oyuncu emekli olmamak için can havliyle direniyordu.. Çareyi iş için cebinden para harcamakta buldu

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Sonra kadrodan oyuncuların söylediğine göre dizi aslında gayet iyi izlenirken beklenmedik bir final kararı çıktı.

Bunun ardından da ünlü oyuncu ne kadar büyük bir hayal kırıklığına uğradığını her fırsatta tekrarladı.

Yaşı 80'e gelmesine rağmen emekli olmak istemediğini farklı şekillerde ifade etti... Doğum gününde bile pek de neşeli görünmeyen bu ünlü oyuncunun cephesinden yeni bir haber geldi şimdi...

Geçmişte de kamera karşısına geçtiği bir yapımda oynamaya hazırlanıyor! Bu arada meslek aşkı uğruna cebinden para harcamayı göze aldığını da hatırlatalım.

15 YILLIK DİZİDEN AYRILMAK ONA ÇOK ZOR GELDİ

Bu anlattığımız ünlü, konuyu baştan beri takip edenlerin çok iyi anladığı gibi Tom Selleck'in ta kendisi.

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Kısa süre önce 80 yaşına giren Selleck'in 15 yıl boyunca rol aldığı Blue Bloods adlı dizinin final yapması onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu.

Önce "Çalışmazsam çiftliğimi satmam gerekir" diyen Selleck'in asıl derdinin emekli olup köşesine çekilmeye hazır hissetmediği sonradan ortaya çıkmıştı zaten.

Şimdi Tom Selleck cephesinden gelen yeni habere göre deneyimli oyuncu Jesse Stone projesinde yer alacak.

ORTAK YAPIMCILIĞI DA ÜSTLENİYOR

Ülkemizde de yayınlanan Magnum PI ile şöhrete ulaşan Selleck, daha önce de bu seride kamera karşısına geçmişti.

Şu anda bu yeni Jesse Stone projesinin adı henüz belli değil. Ama belli olan ayrıntı Tom Selleck'in bu yeni yapımda yer alacağı.

Kaynaklara göre Jesse Stone adlı romanın yazarı Michael Brandman ile birlikte yapımcılığı da üstleniyor Tom Selleck.

YILLARINI VERDİĞİ DİZİNİN BİTMESİ ONU ÇOK ÜZDÜ

Selleck yıllarını verdiği Blue Bloods dizisinin final yapmasından dolayı ne kadar üzgün olduğunu hiçbir zaman saklamadı.

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Dizi ekibiyle bir aile gibi olduklarını belirten Selleck, ayrılığın kolay olmadığını da sık sık ifade etti.

Her ne kadar kendisi maddi sıkıntıya düşme korkusunu öne sürse de aslında yakınlarının anlattığına göre onun sorunu köşesine çekilmeye hazır olmamasıydı. Yaşı 80'e gelse de mesleğine veda etmek istemiyordu Selleck.

Blue Bloods'ın final yapmasından sonra Selleck'in de sektördeki arkadaşlarını arayıp iş için görüşmeler yaptığı haberleri de basına yansıdı.

Söylenenlere göre onu en çok üzen de aile gibi olduğu dizi ekibinden ayrılmaktı.

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'EN ÇOK ARKADAŞLARIMI ÖZLÜYORUM'

Tom Selleck katıldığı bir etkinlikte bu konuda şunları söylemişti. "En çok arkadaşlarımı özlüyorum. Onlar benim oyuncu ailemdi. Bir ekibim vardı... Her zaman söylendiği gibi sanki lise arkadaşıydık."

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Ünlü oyuncu da tıpkı daha önce katıldığı bir programda bu konuya değinen Bridget Moynahan gibi bir ayrıntıyı vurguladı: "Birbirimizi görmeye devam edeceğiz ama bu eskisi gibi olmayacak. Herkes başka işlerde çalışacak, vaktini başka yerlerde geçirecek. Bu, aynı dizide birlikte çalışırken yaşadıklarımız gibi olmayacak" diye konuştu.

Yine yakınlarının anlattığına göre dizi bitip de ekip dağıldıktan sonra Tom Selleck de sanki gerçek ailesi dağılmış gibi hissetti.

Bu kaynağın sözleri yıllarını bu meslekte geçirip onlarca sette çalışmış olmasına rağmen Selleck'in bu kez ekiple duygusal bir bağ kurduğunu da gösteriyor: "Tom bu ilişkilerin yitip gitmesine izin vermeyecek. Dizinin bittiğini ve çalışma arkadaşlarını bir daha eskisi gibi göremeyeceğini çok zor kabullendi."

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Donnie Wahlberg de dizinin final bölümünün çekimlerinde yaşananları verdiği bir röportajda anlatmıştı... Konuk olduğu Sirius XM Andy Cohen Live adlı sohbet programında o anları şöyle anlattı Donnie Wahlerg: "Büyük bir minnettarlık hissettim. Herkes ağlıyordu. Son gün gerçekten yürek paralayıcıydı."

Wahlberg bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:s "Çok fazla duygu vardı," diye ekledi Wahlberg.

"Çünkü bir anlamda, 14 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Başka bir anlamda, hayatımın 14 yılıydı... Dizi başladığında eşimi bile tanımıyordum."