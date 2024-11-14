Hayranlarına imza dağıtmaktan sokakta yürüyemiyor: Ünlü oyuncunun emeklilik korkusu: 'Beni erkenden mezara koyacaklar'

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Onun ve yapımın kadrosundaki diğer kişilerin anlattığına göre de izlenme oranları gayet iyiydi. Ama belli ki yayınlandığı kanal bir değişikliği gerekli gördü ve dizinin final yapmasına karar verdi.

İşte bu haber ünlü oyuncunun kelimenin tam anlamıyla yıkılmasına ve bir yandan da isyan etmesine neden oldu.

Önce parasız kalıp evini satmak zorunda kalacağını söyledi. Hatta eşine dostuna telefon edip "Bana iş bulun" dediği de konuşuldu.

Bunlar olup biterken onun bu sözleri de merak uyandırdı. Yıllar yılı başrol oynayan oyuncunun parasız kalacağına kimse inanmadı. Dostları da ortaya çıkıp "Onun yeteri kadar parası var" dedi.

Sonuç olarak ünlü oyuncunun artık yaşı kemale ermesine rağmen neden emekli olup köşesine çekilmeyi istemediği de ortaya çıktı zaten.

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Ona yakın kaynakların söylediğine göre oyuncu emekli olmanın erkenden mezara girmesine neden olacağını söylüyor.

İŞ BULMAK İÇİN EŞİNİ DOSTUNU ARIYOR

Çok büyük olasılıkla aylardır gündemi açıklamalarıyla meşgul eden Tom Selleck'ten söz ettiğimizi anladınız.

79 yaşındaki oyuncunun önemli rollerinden birini üstlendiği Blue Bloods adlı dizinin final bölümü çoktan çekildi.

Hem kamera arkasındaki ekip hem de oyuncular, tam 14 yıldır süren bu serüvenin bitmesinden büyük üzüntü duyduklarını hiç saklamadı zaten. Bunların başında da Tom Selleck geliyor.

Selleck, önce dizi biterse yıllar önce satın aldığı çiftliğini satmak zorunda kalacağını söylemişti. Sonra bu kadar iyi izlenen bir dizinin yayın hayatına son verdikleri için kanal yönetimine ateş püskürdü.

En son iddialara göre Tom Selleck; sektördeki tüm arkadaşlarına kendisine yeni bir proje bulma konusunda destek olmaları için ricada bulunuyor.

'EMEKLİ OLMAK BENİ ERKENDEN MEZARA SOKAR'

Aslına bakılırsa ilk gençliğinden bu yana mesleğini sürdüren Tom Selleck maddi olarak hiç de zor durumda değil.

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Sadece çok sevdiği ve elinde tutmak istediği çiftliği değil aynı zamanda başka mülkleri de var. Bunların ötesinde hatırı sayılır bir servete de sahip.

Zaten Selleck'e yakın kaynaklar onun neden ilerleyen yaşına rağmen çalışmak için bunca çaba gösterdiğini açıkladı.

Onların söylediğine göre Tom Selleck, henüz emekli olup köşesine çekilmeye, hayatını yavaşlatmaya hazır değil.

Yine iddialara bakılırsa böyle bir durum için yorumu da var ve bunu kimseden saklamıyor: "Emekli olmak beni erkenden mezara sokar."

'SONUNDA BU İŞİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMADIĞINI ANLADI'

Yakınları ünlü aktörün tam bir işkolik olduğunu söylüyor. Bakın bu konudaki sözleri nasıl: " Tom sonunda olan biteni tam olarak kavradı. Blue Bloods bir daha asla geri dönmeyecek. Ama o yine de iş yaşamını aktif olarak sürdürmek istiyor. Hollywood'da bir sürü arkadaşı var ve bütün bağlantılarını yeni bir iş bulma konusunda kullanıyor."

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Aslına bakılırsa dizlerindeki sorun yüzünden yürüme güçlüğü çeken Tom Selleck, dizinin final bölümünün çekilmesinden sonra fiziksel olarak da değişmeye başladı.

Daha farklı bir deyişle ünlü oyuncu birçok yaşıtı gibi kilo almaya başladı.

Üstelik egzersiz yaptığı halde durum böyle. Bunun nedeni de yakınlarına göre dizi bittiği için yapacak bir şeyinin kalmaması ve günlerinin büyük bölümünü hareketsiz bir şekilde geçirmesi.

Birçok yaşıtının artık rol aldığı projeleri azaltıp daha sakin bir yaşama geçtiği bir dönemde Tom Selleck, gençlik yıllarındaki gibi çalışmak için direniyor özetle.

Görünüşe göre de bunun asıl nedeni parasız kalmaktan korkması ya da pek sevdiği çiftliğini satmak zorunda kalma korkusu değil. Hayatının yeni dönemine yani emekliliğe hazır olmaması.