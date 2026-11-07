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Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: 'Yan gelirim olmazsa aç kalırım'

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#Jeremy London#Hollywood#Zor Durumdaki Oyuncular
Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 16:21

Dışarıdan bakıldığında ünlü dizilerde ya da filmlerde oynayan bütün oyuncuların bir eli yağda bir eli balda yaşadığı düşünülebilir. Ama bu durum herkes için geçerli değil.

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İşte en çok rol aldığı 7th Heaven adlı diziyle tanınan 54 yaşındaki Jeremy London da bunlardan biri. Ünlü oyuncu, aç kalmamak için ek işler de yaptığını, şu sıralarda da zor durumda olduğunu duyurdu.

Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım
SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ
Oyunculuğun yanı sıra zaman zaman bedensel güç gerektiren işlerde de çalıştığını belirten Jeremy London sosyal medya aracılığıyla takipçilerinden yardım istedi.

London paylaşımında yaptığı ek işin patronuyla sorunlar yaşadığını belirtti.

Oyuncu barınma konusunda da endişeleri olduğunu söyleyerek "Arkadaşlar... Patronum bir tür ruhsal krizden geçiyor; bu yüzden işimi ve evimi kaybedebilirim" diye yazdı.

Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım
London, gençlik yıllarından bu yana birçok TV dizisinde ve sinema filminde rol aldı.

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Sonra da "Eğer bana bir iş ve kalacak bir yer sağlayabilecek biri varsa lütfen mesaj yazsın" satırlarına da yer verdi paylaşımında.

Jeremy London "Ben kötü bir insan değilim. Neden hep böyle şeyler benim başıma geliyor?" diye de ekledi.

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Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım

EK İŞ OLMAZSA ÇOĞU OYUNCU AÇ KALIR
Bir takipçisi "Bu nasıl olur? Siz çok yoğun çalışan bir oyuncusunuz" diye yorum yaptı paylaşımına.

Oyuncu da buna "Keşke öyle olsaydı... Bu yüzden başka işler de yapmaya çalışıyorum. Yoksa çoğu oyuncu aç kalır" yanıtını verdi.

London ağaç kesme, inşaatlarda taş döşeme, ağır iş makineleri kullanma gibi işler yapabileceğini ifade etti.

Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım
Oyuncu, hayatını kazanabilmek için fizik gücü gerektiren ek işler yaptığını da belirtti.

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Jeremy London bu yaşadıklarının kendisini çok etkilediğini de saklamadı. Oyuncu "Dürüst olmam gerekirse, nefes almakta bile zorlanıyorum. Hiç uyuyamıyorum" satırlarına da yer verdi paylaşımında.

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Yılların oyuncusu bile ek iş yapıyormuş... Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu: Yan gelirim olmazsa aç kalırım

BİRÇOK DİZİDE VE FİLMDE ROL ALDI
Amityville: Descendants of Dakness, Twilight of Mallrats, Crypto Heads 2, Jeremy London'ın rol aldığı yapımlardan bazıları.

Oyuncu geçen yıl çekilen Hollywood Demons adlı belgeselde, 7th Heaven adlı yapımda oynadığı sırada o dönemde evli olduğu Melissa Cunnigham tarafından aile içi şiddetle suçlandığı için diziden çıkarıldığını anlatmıştı.

London, Cunningham ile boşandıktan sonra 2014 yılında Juliet Reeves ile evlendi. Her iki evliliğinden de birer oğlu bulunuyor.

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#Jeremy London#Hollywood#Zor Durumdaki Oyuncular

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