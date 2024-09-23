Ünlü oyuncu ne hissedeceğini şaşırdı...  Büyük kızını gelin etti... Gece boyu gözyaşlarını zor tuttu!

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Bu ünlü oyuncu, geçen yıl nişanlanan kızını sevdiğiyle evlendirdi. Onu artık öz oğlu yerine koyduğu damadına kendi elleriyle teslim etti. Tören boyunca yaşadığı karmaşık duygular da oyuncunun yüzüne yansıdı.

HEM MUTLU OLDU HEM BİRAZ BURUKLUK HİSSETTİ

Hem bir burukluk hem de büyük bir mutluluk yaşayan bu ünlü oyuncu Jamie Foxx…

Bir dönem Katie Holmes ile yaşadığı uzatmalı beraberlikle konuşulan, aylar önce de bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ölümün kıyısından dönen 55 yaşındaki Jamie Foxx, Connie Kline ile evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Corinne'e Joe Hooten ile evlendirdi.

Geçen cumartesi gecesi gerçekleşen törende çekilen fotoğrafları da Foxx'un kendi adını taşıyan şovunda birlikte çalıştığı Garcelle Beauvais sosyal medya sayfasından paylaştı.

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YAŞADIĞI KARMAŞIK DUYGULAR YÜZÜNE YANSIDI

Jamie Foxx; 30 yaşındaki büyük kızı Corinne'i damadı Joe Hooten'a kendi elleriyle teslim etti.

Gelinliği içinde mutluluktan havalara uçan kızıyla damadına doğru yaklaşırken Foxx'un hissettiği karmaşık duygular yüzüne yansımıştı.

Nikah kıyıldıktan sonra yapılan düğünde bir ara kızıyla dans eden Foxx'un o anlarda gözyaşlarını zorlukla tutması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu duygu dolu gecesinde Joxx'u, bir süredir birlikte olduğu Alyce Huckstepp de yalnız bırakmadı. Tabii ki gelinin annesi Connie Kline da törendeydi.

GEÇEN YIL ARALIK AYINDA NİŞANLANDILAR

Corinne Foxx ile Joe Wooten nişanlandıklarını geçtiğimiz yılın aralık ayında sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Beş yıllık bir birlikteliğin ardından Wooten, önünde diz çöküp elmas taşlı bir yüzük vererek Corrine'e evlenme teklif etti.

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Nişanlanan gençler sonra da hemen evlilik hazırlıklarına başladı. Geçen cumartesi gecesi de zaman zaman duygusal anların yaşandığı bir törenle hayatlarını resmen birleştirdiler.

Sosyal medyadan yaptığı nişan duyurusunda Corinne hfta sonu evlendiği Joe Wooten'a "Seni ilk gördüğüm andan itibaren sonsuza kadar benim olacağını biliyordum" diye seslendi

Onların bu duyurusunun ardından Jamie Foxx da kızıyla damadının nişan haberini paylaşıp, genç çiftin "gerçek aşkın ne olduğunu" herkese gösterdiğini yazdı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ünlü oyuncu "Birbirinizi hem duygusal hem fiziksel olarak destekliyorsunuz. Birbirinizin arkasında duruyorsunuz" diye yazdı.

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Sonra da aşnı paylaşımda damadına şöyle seslendi: "Bir süre önce bana fısıldayarak kızıma evlenme teklif edeceğini söylediğinde ruhumda sevinç gözyaşları vardı" satırlarıyla seslendi.

Ünlü oyuncu, kızının kendisi için en mükemmel hayat arkadaşını bulduğunu da o paylaşımda belirtti.

Gelin ettiği Corinne ünlü oyuncu Jamie Foxx'un büyük kızı. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi Kristin Grannis ile ilişkisinden de şu anda 15 yaşında olan Anelise adında bir kızı daha bulunuyor.

Jamie Foxx; kızını damadına kendi elleriyle teslim etti. Ama düğün boyunca yaşadığı çalkantılı duyguları saklayamadı.