Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

Dört yakın arkadaşın hayatlarına eğlenceli bir gözle bakan, en çok da romantik ilişkilerini anlatan Sex and the City dizisi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de hâlâ hafızlardan silinmedi.

Hatta diziye devam olarak iki tane filmi çekildi, ilk yayınlanışının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bir kez daha dizi haline getirildi ve Sex and the City günümüz gençleri tarafından da seyredildi.

SEX AND THE CITY'NİN UNUTULMAZ KARAKTERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Dizinin en aykırı karakteri olan Samantha Jones’u canlandıran ünlü oyuncu Kim Cattrall, bu sarışın seks bombası rolüyle özdeşleşti, birçok başka yapımda rol alsa da hep Samantha olarak hatırlandı.

Dizide kendinden genç erkeklerle birlikte olan, aşktan kaçan ve evlenmeyi de asla düşünmeyen bir kadını oynayan Kim Cattrall kendi hayatında aşktan ve evlilikten hiç kaçmadı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI, BELEDİYE NİKAHINA 12 KİŞİ GELDİ

Ünlü oyuncu 2016’dan beri birlikte olduğu ses teknisyeni sevgilisi Russell Thomas ile nikah masasına oturarak dördüncü kez evlendi.

Çiftin nikah fotoğraflarını People dergisi satın aldı ve özel olarak yayınladı

Çiftin Londra'daki nikahı belediye binasında yapıldı ve bu özel ana sadece davet ettikleri 12 kişi şahit oldu.

Dün yapılan bu sade nikah töreninde 69 yaşındaki Kim Cattrall gelinlik giymeyi tercih etmedi ve uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Patricia Field tarafından tasarlanan zarif bir Dior takım elbise giydi.

Kim Cattrall dördüncü kez evlenirken gelinlik giymeyi tercih etmedi ve beyaz bir etek ceket takımıyla gelin oldu

Beyaz bir ceket ve tülden bir etekten oluşan bu zarif takımı başına taktığı, yüzünü tülle kapatan bir şapka ve beyaz eldivenlerle tamamlayan Kim Cattrall aksesuar olarak da elinde sadece bir demek gelin çiçeği taşıdı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN MESAJLARLA AŞKA DÜŞTÜLER

Kim Cattrall ve Russell Thomas ilk kez 2016 yılında BBC'de, Cattrall'ın Woman's Hour adlı programın bir bölümüne konuk olmasıyla tanışmıştı. Russell Thomas programın ses teknisyenliğini yapan başarılı ama kimselerin tanımadığı bir televizyoncuydu.

Ünlü aşıklar televizyon programı sırasında tanıştıktan sonra ilişkilerini sosyal medyadan mesajlaşarak ilerletmişler

O noktadan sonra birbirlerini X'te (eski adıyla Twitter) takip etmeye başladıklarını söyleyen ünlü oyuncu 2018'de verdiği bir röportajda bu aşkın nasıl başladığını "Bana doğrudan mesaj attı. Çok, çok moderndi ve çok kolaydı." sözleriyle anlatmıştı.

O mesajlaşmaların ardından birbirlerinden kopamamışlardı Russell Thomas, başını döndüren bu kadının peşinden gitmeye karar verdi ve Kim Cattrall’ı görmek için Kanada’ya gitti.

ONUN UĞRUNA OKYANUSLARI AŞMIŞ

Güzel yıldız “Çok cesurca bir hareketti çünkü birlikte birkaç yemek yemenin dışında birbirimizi pek tanımıyorduk. Ama geldi ve çok iyi anlaştık" demiş ve o zamandan beri de ayrılmadıklarını söylemişti.

Esprili tarzıyla nam salmış olan Kim Cattrall onu dördüncü kez evlenmeye ikna eden sevgilisi için "Onun yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Çok havalı ve harika bir mizah anlayışı var. Ve göze hoş geliyor!" diyor.

İkili özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor, ara sıra sosyal medyadan aşk pozları paylaşıyor

Neredeyse 10 yıldır birlikte olsalar da bu aşkı meraklı gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren çift birlikte ne kadar eğlendiklerini ve artık hiç ayrı kalmak istemediklerini anlayınca sessiz sedasız evlenme kararı aldı ve bunu da herkesten saklı gizli şekilde yapmayı seçti.

Kim Cattrall’ın 1977’de Larry Davis ile yaptı ilk evliliği çiftin isteği üzerine mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Ünlü oyuncunun Andre J. Lyson’la yaptığı ikinci evliliğini 1982'den 1989'a kadar sürdü. Üçüncü evliliğini 1998'den 2004'e kadar Amerikalı ses ekipmanı tasarımcısı Mark Levinson ile yapan Kim Cattrall onunlar birlikte “Satisfaction: The Art of the Female Orgasm” adında bir de kitap yazmıştı.