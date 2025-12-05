×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

Güncelleme Tarihi:

#Kim Cattrall#Sex And The City#Russell Thomas
Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 15:35

Onu dünya çapında şöhret yapan dizide oynadığı rol hafızlara öyle bir kazındı ki herkes ünlü oyuncuyu canlandırdığı karakterle özdeşleştirdi. Sarışın güzel hem çok havalı hem de kalpsiz görünüyordu…

Haberin Devamı

Dört yakın arkadaşın hayatlarına eğlenceli bir gözle bakan, en çok da romantik ilişkilerini anlatan Sex and the City dizisi yayınlanmasının üzerinden yıllar geçse de hâlâ hafızlardan silinmedi.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

Hatta diziye devam olarak iki tane filmi çekildi, ilk yayınlanışının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bir kez daha dizi haline getirildi ve Sex and the City günümüz gençleri tarafından da seyredildi.

SEX AND THE CITY'NİN UNUTULMAZ KARAKTERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Dizinin en aykırı karakteri olan Samantha Jones’u canlandıran ünlü oyuncu Kim Cattrall, bu sarışın seks bombası rolüyle özdeşleşti, birçok başka yapımda rol alsa da hep Samantha olarak hatırlandı.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

Dizide kendinden genç erkeklerle birlikte olan, aşktan kaçan ve evlenmeyi de asla düşünmeyen bir kadını oynayan Kim Cattrall kendi hayatında aşktan ve evlilikten hiç kaçmadı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİNİ YAPTI, BELEDİYE NİKAHINA 12 KİŞİ GELDİ

Ünlü oyuncu 2016’dan beri birlikte olduğu ses teknisyeni sevgilisi Russell Thomas ile nikah masasına oturarak dördüncü kez evlendi.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti
Çiftin nikah fotoğraflarını People dergisi satın aldı ve özel olarak yayınladı

Çiftin Londra'daki nikahı belediye binasında yapıldı ve bu özel ana sadece davet ettikleri 12 kişi şahit oldu.

Dün yapılan bu sade nikah töreninde 69 yaşındaki Kim Cattrall gelinlik giymeyi tercih etmedi ve uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti Patricia Field tarafından tasarlanan zarif bir Dior takım elbise giydi.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti
Kim Cattrall dördüncü kez evlenirken gelinlik giymeyi tercih etmedi ve beyaz bir etek ceket takımıyla gelin oldu

Haberin Devamı

Beyaz bir ceket ve tülden bir etekten oluşan bu zarif takımı başına taktığı, yüzünü tülle kapatan bir şapka ve beyaz eldivenlerle tamamlayan Kim Cattrall aksesuar olarak da elinde sadece bir demek gelin çiçeği taşıdı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN MESAJLARLA AŞKA DÜŞTÜLER

Kim Cattrall ve Russell Thomas ilk kez 2016 yılında BBC'de, Cattrall'ın Woman's Hour adlı programın bir bölümüne konuk olmasıyla tanışmıştı. Russell Thomas programın ses teknisyenliğini yapan başarılı ama kimselerin tanımadığı bir televizyoncuydu.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti
Ünlü aşıklar televizyon programı sırasında tanıştıktan sonra ilişkilerini sosyal medyadan mesajlaşarak ilerletmişler

Haberin Devamı

O noktadan sonra birbirlerini X'te (eski adıyla Twitter) takip etmeye başladıklarını söyleyen ünlü oyuncu 2018'de verdiği bir röportajda bu aşkın nasıl başladığını "Bana doğrudan mesaj attı. Çok, çok moderndi ve çok kolaydı." sözleriyle anlatmıştı.

O mesajlaşmaların ardından birbirlerinden kopamamışlardı Russell Thomas, başını döndüren bu kadının peşinden gitmeye karar verdi ve Kim Cattrall’ı görmek için Kanada’ya gitti.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

ONUN UĞRUNA OKYANUSLARI AŞMIŞ

Güzel yıldız “Çok cesurca bir hareketti çünkü birlikte birkaç yemek yemenin dışında birbirimizi pek tanımıyorduk. Ama geldi ve çok iyi anlaştık" demiş ve o zamandan beri de ayrılmadıklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Esprili tarzıyla nam salmış olan Kim Cattrall onu dördüncü kez evlenmeye ikna eden sevgilisi için "Onun yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Çok havalı ve harika bir mizah anlayışı var. Ve göze hoş geliyor!" diyor.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti
İkili özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor, ara sıra sosyal medyadan aşk pozları paylaşıyor

Neredeyse 10 yıldır birlikte olsalar da bu aşkı meraklı gözlerden uzakta yaşamaya özen gösteren çift birlikte ne kadar eğlendiklerini ve artık hiç ayrı kalmak istemediklerini anlayınca sessiz sedasız evlenme kararı aldı ve bunu da herkesten saklı gizli şekilde yapmayı seçti.

Haberin Devamı

Kim Cattrall’ın 1977’de Larry Davis ile yaptı ilk evliliği çiftin isteği üzerine mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Ünlü oyuncu dördüncü kez evlendi… Nikahta yanlarında 12 kişi vardı… Bu kez gelin olmaya bir ceket bir de etek yetti

Ünlü oyuncunun Andre J. Lyson’la yaptığı ikinci evliliğini 1982'den 1989'a kadar sürdü. Üçüncü evliliğini 1998'den 2004'e kadar Amerikalı ses ekipmanı tasarımcısı Mark Levinson ile yapan Kim Cattrall onunlar birlikte “Satisfaction: The Art of the Female Orgasm” adında bir de kitap yazmıştı.

Gözden KaçmasınYaptırdığı botoks ve dolgular yüzünden çok eleştirilmişti: Üzüntümden oturup ağladımYaptırdığı botoks ve dolgular yüzünden çok eleştirilmişti: Üzüntümden oturup ağladımHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kim Cattrall#Sex And The City#Russell Thomas

BAKMADAN GEÇME!