Ünlü oyuncu doğum gününde öldü... Kutlama hazırlığı yasa dönüştü... 'Bu ölümlü dünyadan göçüp gittim.. Elveda!'

Haberin Devamı

Ölümüyle ailesinin yanı sıra kendisini ekranlardan tanıyanların kalbinde derin bir yara açan bu oyuncu Marise Wipani…

Rol aldığı Soldier, Soldier adlı diziyle hafızalara kazınan bunun yanı sıra Xena: Warrior Princess, Hercules ve Shortland Street gibi yapımlarda da kamera karşısına geçen Yeni Zelandalı Marise Wipani 61 yaşındaydı.

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre Wipani, 6 Haziran günü son nefesini verdi..

İşin daha da trajik olan yanı 6 Haziran 1964'te doğan Marise Wipani'nin 6 Haziran 2025'te yani tam da 61'nci doğum gününde bu dünyadaki serüvenini tamamlaması.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Facebook'tan yapılan paylaşımda Marise Wipani'nin ölüm haberi doğrulandı ama bunun nedeni hakkında herhangi bir bilgi yer almadı.

Haberin Devamı

Ailesi tarafından kendi Facebook sayfasında yapılan paylaşımda "Marise 61'nci doğum gününde yanında ailesi ve sevdikleri bulunurken huzur içinde hayata veda etti" denildi.

Duyuruda ünlü Driving Miss Daisy (Bayan Daisy'nin şoförü) adlı filmden bir de alıntı yer aldı: "Sadece şunu söylemek isterdi: 'Bu ölümlü dünyadan göçüp gittim... Elveda, elveda, elveda..."

Yeni Zelandalı oyuncu Marise Wipani, rol aldığı Shortland Street, Xena : Warrior Princess, Street Legal, Rude Awakenings ve Soldier Soldier adlı yapımlarla tanınıyordu.

Bunların yanı sıra Came a Hot Friday), Mark II, Grievous Bodily Harm, Hercules in the Maze of the Minotaur, Bonjour Timothy, Channelling Baby, Jubilee gibi sinema filmlerinde de rol aldı.

Kariyerine başlaması ise bir fotoğraf stüdyosunda keşfedilmesi sayesinde oldu... Yeni Zelanda güzellik yarışmasına katılması önerildi ve Marise Wipani de bu teklifi kabul etti.

Yeni Zelanda Güzeli seçilen Wipani, ülkesini 1983 yılındaki Kainat Güzeli yarışmasında temsil etti.

Haberin Devamı

Herhangi bir dereceye giremedi ama yine de yarışmaya katıldığı için memnun olduğunu saklamadı. Sadece bedava gezi ve para için yarışmaya katıldığını itiraf etti.

Bir yıl sonra da televizyon kariyerine başladı. Bir süre sunuculuk yaptıktan sonra da oyunculuğa geçti.

SON YILLARINDA MÜTEVAZI BİR HAYAT YAŞADI

Hayatının son yıllarında Marise Wipani, daha düşük bütçeli yapımlarda rol alıp daha sıradan bir hayat sürmeye başladı.

2010 yılında yaptığı bir açıklamada bir kafede sıradan bir işte çalıştığını ve daha mütevazı bir hayat sürdüğünü söyledi.

Hatta o dönemde gençlik yıllarında kendisine "para biriktirmesini" söyleyen insanları dinlemiş olmadığı için pişmanlık duyduğunu yarı şaka yarı ciddi bir biçimde ifade etti.