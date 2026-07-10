ÃœnlÃ¼ oyuncu doÄŸar doÄŸmaz evlatlÄ±k verilmiÅŸti... HayatÄ±, kayÄ±p arama programlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼: HiÃ§ bilmediÄŸi Ã¼Ã§ kardeÅŸini daha buldu

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Ama bazÄ± insanlar iÃ§in hayat hiÃ§ bu kadar sÄ±radan akmaz... Bir noktada anne ve baba olarak bildikleri kiÅŸilerin aslÄ±nda gerÃ§ek ebeveynleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniverirler.



Ya da ilerleyen yaÅŸlarÄ±nda o zamana kadar hiÃ§ bilmedikleri kardeÅŸleri olduÄŸunu keÅŸfederler. Bir baÅŸka deyiÅŸle hayatlarÄ± Ã¶yle sÄ±radan bir ÅŸekilde akÄ±p gitmez. Genellikle de varlÄ±ÄŸÄ±ndan sonradan haberdar olduklarÄ± akrabalarÄ±nÄ±n, kardeÅŸlerinin yani aile kÃ¶klerinin peÅŸine dÃ¼ÅŸerler.

HAYATI KAYIP ARAMA PROGRAMLARINA DÃ–NÃœÅžTÃœ

Ä°ÅŸte bundan yÄ±llar Ã¶nce KÃ¼Ã§Ã¼k Ev (The Little House on the Prairie) adlÄ± diziyle Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak Ã¼nlenen Melissa Gilbert'Ä±n baÅŸÄ±na gelen de bÃ¶yle bir durum.

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DoÄŸar doÄŸmaz biyolojik anne ve babasÄ± tarafÄ±ndan evlatlÄ±k verildiÄŸini zaten bilen 62 yaÅŸÄ±ndaki Gilbert. Daha Ã§ok yakÄ±n bir geÃ§miÅŸte de ailesiyle ilgili baÅŸka bir gerÃ§eÄŸi keÅŸfetti: Åžimdiye kadar varlÄ±klarÄ±ndan haberdar bile olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ aÄŸabeyi varmÄ±ÅŸ meÄŸer!

Bir sÃ¼re Ã¶nce kocasÄ± Timohty Busfield'a yÃ¶nelik sette Ã§ocuk yaÅŸta oyunculara taciz suÃ§lamalarÄ± nedeniyle zor zamanlar geÃ§iren Melissa Gilbert, sonra da hemen bu Ã¼Ã§ aÄŸabeyinin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Gilbert, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda, biyolojik annesinin tarafÄ±ndan daha Ã¶nce haberdar olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ tane bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlattÄ±.

Melissa Gilbert, Ã¼lkemizde KÃ¼Ã§Ã¼k Ev adÄ±yla gÃ¶sterilenÂ Little House on the Prairie adlÄ± dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Laura Ingalls karakteriyle Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak Ã¼nlendi.





YILLAR Ã–NCE BABA TARAFINDAN AÄ°LESÄ°NE ULAÅžMIÅžTI

"Bilmeyenler iÃ§in sÃ¶yleyeyim. DoÄŸduÄŸum zaman evlat edinildim. Bunun iÃ§in de sonsuza kadar minnettar olacaÄŸÄ±m" diyen oyuncu kendisine aile olan Barbara Cowan ve Paul Gilbert'a olan sevgisini ifade etti.

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Melissa Gilbert, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "On yÄ±llar Ã¶nce biyolojik babamÄ±n ailesini buldum. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k Ã¼vey kardeÅŸim de dahil. Ä°liÅŸkilerimiz biraz gergindi. Ã‡ok yakÄ±n deÄŸildik ve hala sÄ±rlar var. UmduÄŸum gibi olmasa da yine de hayat hikayemin bir parÃ§asÄ±."

Oyuncu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda daha sonra da yeni keÅŸfini anlattÄ±: "BirkaÃ§ hafta Ã¶nce bir uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla biyolojik annemin tarafÄ±ndan, uzak bir kuzenimle baÄŸlantÄ± kurdum. O da beni varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±m aÄŸabeylerime yÃ¶nlendirdi" diye yazdÄ± oyuncu.





ANNE TARAFINDAN ÃœÃ‡ AÄžABEYÄ° OLDUÄžUNU KEÅžFETTÄ°

HayatÄ± boyunca hep aÄŸabeyi olmasÄ±nÄ± istediÄŸini saklamayan Melissa Gilbert, 60 yaÅŸÄ±ndan sonra bu hayaline de kavuÅŸtu gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re. ÃœÃ§ tane aÄŸabeyi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi oyuncu: Matt, Laird ve Mark...

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Fakat kÃ¶tÃ¼ haber Mark'Ä±n artÄ±k hayatta olmamasÄ±.

Melissa Gilbert, bu keÅŸfin ardÄ±ndan kardeÅŸlerinden Matt ile yazÄ±ÅŸtÄ±. Hatta aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Instagram sayfasÄ±nda da bu keÅŸfin kendisine neler hissettirdiÄŸini ifade etti.Â Â

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Matt Olson, kendi kaleme aldÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda "66 yaÅŸÄ±mda bir biyolojik kÄ±z kardeÅŸimiz olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. Ne yazÄ±k ki Mark artÄ±k bu heyecanÄ± paylaÅŸmak iÃ§in burada deÄŸil. Ama oÄŸlu yanÄ±mÄ±zda" dedi.

Bu yeni bulguyla heyecanlanan Matt, son bir haftanÄ±n, aile tarihini keÅŸfetmek, hikayeler paylaÅŸmak, milyonlarca soru sormak ve varlÄ±ÄŸÄ±ndan hiÃ§ haberdar olmadÄ±ÄŸÄ± birini tanÄ±makla geÃ§tiÄŸini de belirtti.

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Matt Olson, "Benim iÃ§in anlamlÄ± olan ÅŸey Melisa'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ bir olmasÄ± deÄŸil. Bir Ã¶mÃ¼r boyu ayrÄ± kaldÄ±ktan sonra birbirimizi bulmamÄ±z" diye yazdÄ±.





ANNE VE BABASI BAÅžKALARIYLA EVLÄ°YDÄ°... ÃœÃ‡ER Ã‡OCUKLARI VARDI

Melissa Gilbert aslÄ±nda uzun zamandÄ±r biyolojik ailesinin peÅŸine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda. Bebekken evlatlÄ±k verildiÄŸini bilen Gilbert sonrasÄ±nda kan baÄŸÄ±yla baÄŸlÄ± olduÄŸu anne ve babasÄ± hakkÄ±nda bazÄ± gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrendi.

Kendisini dÃ¼nyaya getiren anne ve babasÄ± baÅŸkalarÄ±yla evliydi. Her ikisinin de evliliklerinden Ã¼Ã§er tane Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Daha aÃ§Ä±k bir deyiÅŸle yasak bir iliÅŸkiden dÃ¼nyaya gelmiÅŸti Gilbert.

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Biyolojik annesi bir dansÃ§Ä±, babasÄ± da mÃ¼zisyen ve araba yarÄ±ÅŸÃ§Ä±sÄ±ydÄ±. Melissa dÃ¼nyaya gelince onu evlatlÄ±k verme kararÄ± aldÄ±lar.

AslÄ±nda yasak aÅŸÄ±klar, kendi Ã¼Ã§er Ã§ocuklarÄ±nÄ± ve en kÃ¼Ã§Ã¼k bebekleri Melissa'yÄ± da alÄ±p birlikte bir hayat kurmak istemiÅŸlerdi. Fakat maddi durumlarÄ± yetersiz olduÄŸu iÃ§in en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±nÄ±, yani Melissa'yÄ± evlatlÄ±k verme kararÄ± aldÄ±lar.Â

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Gilbert, 8 MayÄ±s 1964'te Los Angeles'ta egzotik dansÃ§Ä± Kathy Wood ve stok araba yarÄ±ÅŸÃ§Ä±sÄ±, tamircisi, mÃ¼zisyen David Darlington'Ä±n biyolojik Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gelmiÅŸti.

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Ancak bebekken Barbara Crane ile Paul Gilbert'a evlatlÄ±k olarak verildi. Bu arada kendisini evlat edinen Barbara, 1950'lerin Ã¼nlÃ¼ komedi dizisi The Honeymooners'Ä±n ortak yazarlarÄ±ndan Harry Crane'in kÄ±zÄ±ydÄ±. Kendisini evlat edinen babasÄ± Paul Gilbert ise oyuncuydu.





BABASI ONU EKRANDA GÃ–RÃœNCE Ã–Z KIZI OLDUÄžUNU HÄ°SSETTÄ°

Melissa Gilbert, biyolojik annesini hiÃ§ tanÄ±yamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Gilbert, onlarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce annesi vefat etmiÅŸti.

Biyolojik babasÄ±yla ise tanÄ±ÅŸtÄ±. Hatta babasÄ± ona KÃ¼Ã§Ã¼k Ev dizisindeki Laura Ingalls karakterini onun oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ÅŸin ilginci kÄ±zÄ±nÄ± sadece doÄŸduÄŸunda gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve bir daha onunla hiÃ§ karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±. Ama yine de ekranda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n kendi Ã¶z kÄ±zÄ± olduÄŸunu anladÄ±.





Melissa Gilbert, kocasÄ± Timothy Busfield'a yÃ¶nelik taciz suÃ§lamalarÄ± nedeniyle zor zamanlar geÃ§iriyordu. Ama bu durum bile aile kÃ¶klerine yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± engellemedi.

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