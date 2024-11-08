'Dizi bitti, parasız kalacağım' diye yas tutuyordu... Meğer yaşlılık hastalığı onu da vurmuş!

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Sonunda o dizi gerçekten de final yaptı. Yıllarını bu işe vermiş olan ünlü oyuncu da bu konudaki duygularını gizlemedi ve hüsrana uğradığını söyledi.

Yapımın final yapacağı kesinleştikten sonra sokaklarda epey dağınık bir biçimde görüntülenen ünlü oyuncuyla ilgili başka çarpıcı bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Her ne kadar kendisi de menajeri de oyuncunun gayet sağlıklı olduğunu söylese de son görüntüleri hayranlarının da onun sağlığı hakkında endişelenmesine neden oldu.

YAŞLILIK HASTALIĞI ONU DA VURMUŞ

Konuyu baştan beri takip edenler Tom Selleck'ten söz ettiğimizi anladı çoktan. Her ne kadar kendisi ilk bakışta gençlik yıllarındaki fiziğini koruyor gibi görünse de özellikle de yürüyüşü bunun tam tersini söylüyor.

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14 yıldan bu yana kamera karşısına geçtiği Blue Bloods adlı dizinin final yapması nedeniyle sık sık açıklamalar yapan ve bu konudaki hayal kırıklığını gözler önüne seren Selleck, bir süredir basına yansıdığı gibi hareketliliğiyle ilgili bazı sağlık sorunları yaşıyor.

Kendisi emekli olup köşesine çekilmemek için dirense de görünüşe göre sağlığı Selleck'i bu konuda zorlayacak gibi duruyor.

Tom Selleck birkaç gün önce üzerindeki şortuyla objektiflere takıldı. O sırada da yürümekte zorluk çektiği gözlerden kaçmadı. Tabii ki dizlerindeki yara izleri de.

Buradan yola çıkılarak oyuncunun artrit adı verilen ve genellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerde görülen bir eklem hastalığından mustarip olduğu konuşuluyor.

Selleck'in dizlerindeki yara izleri de oyuncunun bedeninin o bölgesinde protez olduğunu düşündürdü.

14 YILDIR AYNI DİZİDE OYNUYORDU

Tom Selleck çok uzun zamandır Blue Bloods dizisinin bitmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyordu. 14 yıldır devam eden dizi çok izlendiği halde kanalın final yapma kararı hakkında "Büyük bir hüsrana uğradım" diyen Selleck bu duruma tepki göstermişti.

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Hatta daha öncesinde de emekli olma gibi bir lükse sahip bulunmadığını eğer geliri sürmezse yıllar önce atın aldığı avokado çiftliğini satmak zorunda kalacağını da sözlerine elemişti.

Selleck'in, Blue Bloods'un final bölümünün çekimlerinde diğer oyuncularla birlikte gözyaşlarına boğulduğu da bu konuda gelen haberler arasındaydı.

Fakat geçen hafta oyuncunun bazı dostları Tom Selleck'in çiftliğini satmak zorunda kalmayacağını çünkü yeteri kadar serveti olduğunu belirtip "O aslında emekli olup köşesine çekilmek istemediğini böyle ifade ediyor" yorumunu yapmıştı.

Tom Selleck ile ilgili başka bir iddia da oyuncunun hemen sektördeki arkadaşlarını arayıp "Bana yeni bir proje bulalım" dediği. Yine yakın dostlarının anlattığına göre Selleck, 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen emekliliğe henüz hazır değil.