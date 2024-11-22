Ünlü oyuncu devlet başkanının oğluyla dudak dudağa yakalandı!

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Televizyondan İngilizce öğrenmek zorunda kalan bu güzelliği dillere destan kadın artık Hollywood’un en aranan yıldızlarından biri haline geldi.

Bir süredir kalbi boş olan Küba asıllı İspanyol yıldız Ana de Armas geçen hafta Madrid'de, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile öpüşürken yakalandı!





GÜZEL YILDIZI BİRDEN KENDİNE ÇEKİP ÖPÜVERDİ

Taze aşıklar, aktrisin köpeği Salsa'yı yürüyüşe çıkarmadan önce bir akşam yemeği randevusundan eve yürürken paparazzilere yakalandı ve Manuel Anido Cuesta Ana de Armas’ı kendine çekerek öptü.

36 yaşındaki De Armas beyaz yün ceketi, koyu renk kot pantolonu ve siyah botlarıyla dikkat çekerken, sevgilisi Manuel Anido Cuesta ise tamamen siyahlara bürünmüştü.

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AŞKLARI NASIL BAŞLADI KİMSELER BİLMİYOR

Çiftin nasıl tanıştığı belli olmasa da, Alexander Otaola adlı Kübalı bir influencer, ikilinin mayıs ayında romantik bir ilişki içinde olduğunu iddia etmişti.

Güzel yıldız, şimdilerde Jennifer Lopez’le evliliği biten Ben Affleck'le olan çok konuşulan ilişkisi 2020'nin sonlarında sona erdiğinden beri aşk hayatını kamuoyunun gözünden uzak tuttu.





KARANTİNAYA BİRLİKTE GİRDİLER, PAPARAZZİLER EVİN ÖNÜNDE KAMP KURDU

52 yaşındaki Affleck ve Ana de Armas, 2019 yılında karı kocayı canlandırdıkları Deep Water filminin setinde tanışmıştı. İki ünlü yıldızın ilişkisi o kadar çok ilgi çekti ki paparazziler o dönem adeta Affleck ve Ana de Armas’ın evlerinin önünde kamp kurmuştu.

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Çiftin ilişkisi koronavirüs pandemisinden hemen önce başlamıştı ve Affleck ve de Armas karantinaya da birlikte girerek aşklarını iyice perçinledi.

2021’in hemen başında ise ateşli aşıklar yollarını ayırdı. Ben Affleck daha sonra ölümsüz aşkı Jennifer Lopez’e geri döndü.





İLGİDEN BUNALDI… BÜYÜK ŞEHRİ TERK EDİP KIRSAL HAYATI SEÇTİ

Ana de Armas da kendisine yönelik bu çılgınca ilgiden bunaldı, yaşadıklarını “korkunç” olarak nitelendirdi ve en sonunda Los Angeles’ı terk etmeye karar verdi.

2022'de Elle dergisine verdiği röportajda Hollywood’dan kaçışını “Burası benim için uygun bir yer değil. Bunu kendimi yaşayabilmek için yapıyorum. Biraz fazla gelmeye başladı. Kaçış yok. Çıkış yolu yok.” sözleriyle anlatmıştı güzel yıldız.

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ARKADAŞLARI ÇÖPÇATANLIK YAPTI

Ana de Armas, Ben Aflleck’ten ayrıldıktan sonra Haziran 2021'de online flört sitesi Tinder’ın yöneticisi Paul Boukadakis ile sevgili olmuştu.

O günlerde basına konuşan kaynaklar ünlü oyuncunun Paul Boukadakis’le arkadaşları aracılığıyla tanıştığını ve çiftin birbirlerine çok çabuk aşık olduklarını söylemişti.

SON AŞKI KISA SÜRMÜŞTÜ

Bir süre uzun mesafeli bir ilişki yaşamalarına rağmen, çift daha sonra New York'a taşındı. Ancak Ana de Armas 2022'nin sonlarında Vermont kırsalında 7 milyon dolarlık bir ev aldı. Ve büyük şehirden kaçan ünlüler kervanına katıldı.

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İlişkilerini gözlerden uzakta yaşadıkları için Ana de Armas ve Boukadakis’in tam olarak ne zaman ayrıldıkları bilinmiyor. Ancak çift en son Nisan 2023'te birlikte fotoğraflandılar.