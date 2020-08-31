Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü

Demet Evgar, babaannesinin dün hayatını kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Evgar, babaannesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabahat... Anlamı 'güzellik'... Bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz baba-annemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii'den bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız…Sevgilim… Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi ? Atatürk kızı 30 Ağustos ‘ta…"





