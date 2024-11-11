Ünlü oyuncu demansla boğuşuyor: O zaman kimse hasta olduğunu bilmiyordu... Küçük kızıyla görüntüleri gözleri yaşarttı

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Ama öyle olmadı.

Kazandığı onca servetinin bile çare bulamayacağı bir hastalığa yakalandı. Üstelik bu hastalığın kesin bir tedavisi yok, sadece gidişatını yavaşlatabiliyor tıp bilimi. Usul usul bu dünyayla bağlantısı kesiliyor. Karısının anlattığına göre konuşma bozukluğuyla ilk belirtisini verdi hastalığı ve epey zamandır sözcükler de onu terk etti.

Onu hayata bağlı tutmak için elinden geleni yapan karısı, son olarak ünlü yıldızın henüz hastalığının başlamasından kısa bir süre önce çekilen görüntüleri paylaşarak hayranlarının yüreklerine dokundu.

YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN NEŞELİ GÖRÜNTÜLERİ HAYRANLARININ GÖZLERİNİ YAŞARTTI

Anladınız büyük olasılıkta Bruce Willis'ten söz ettiğimizi...

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2022 yılında önce bir tür bilişsel bozukluk olan afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi alan 69 yaşındaki Willis, bu yüzden kariyerine de beklenmedik bir şekilde veda etti.

Şimdi 2009 yılında evlendiği karısı Emma Heming ve eski eşi Demi Moore, Bruce Willis'i hayata bağlı tutmak için bütün maddi imkanlarını ve ona olan sevgilerini seferber etti.

Hem eski hem de yeni eşin en büyük desteği ile her ikisinin de Bruce Willis ile evliliklerinden dünyaya gelen üçü yetişkin, ikisi daha çocukluk çağında beş kızı.

KIZIYLA BİRLİKTE O DA ÇOCUKLAŞMIŞ

Willis'in eski bir model olan eşi Emma Heming, son olarak Instagram sayfasında ünlü yıldızın küçük kızı Evelyn ile birlikte çekilen eski bir videosunu paylaştı. O sırada Willis'in hastalığı bugünkü kadar ilerlememişti belki de daha teşhis bile edilmemişti.

Manhattan'da çekilen videoda Bruce Willis, küçük kızı Evelyn'i omuzlarının üzerinde taşıyor. Arada da küçük kızıyla şakalaşıyor. Şu sıralarda 8 yaşında olan Evelyn, o görüntülerde çok daha küçük.

Bu arada Brucce Willis ile Emma Heming'in 2012 yılında dünyaya gözlerini açan Mabel adında bir kızı daha olduğunu hatırlatalım.

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Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore'dan dünyaya gelen kızları Rumer'ın 36, Scout'un 33 ve Tallulah'nın da 30 yaşında birer yetişkin olduğunu hatırlatalım.

Ünlü yıldızın hastalığının nasıl başladığı konusunda eşi Emma Heming Willis de kısa bir süre önce çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

ÖNCE SET ARKADAŞLARI SONRA İKİ KÜÇÜK KIZI FARK ETTİ

Aslına bakılırsa afazi teşhisinin açıklandığı ilk dönemde Bruce Willis'in film setlerinde birlikte çalıştığı kişiler onun bazen repliklerini unuttuğunu anlatmıştı.

Bu replikleri söylemekte ve hatırlamakta zorlandığını belirtip "Bir sorun olduğu belliydi" diye konuşmuşlardı.

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Şimdi buna benzer bir açıklama da Bruce Willis'in 2009 yılında hayatını birleştirdiği ikinci karısı Emma Heming Willis'ten geldi.

Bu evliliğinden iki tane küçük kız çocuğu annesi olan Heming, yıldız oyuncunun hastalığının ilk belirtisinin de yaşadığı konuşma bozukluğu olduğunu söyledi.

Emma Heming'in, Town and Country dergisine anlattığına göre Bruce Willis, hastalığının erken döneminde konuşma güçlüğü çekmeye başladı.

KEKEMELİK SORUNUNUN TEKRARLADIĞI SANDILAR

Fakat aile bu belirtiyi yanlış anladı. Karısının söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarından itibaren bir kekemelik sorunu yaşamıştı. O yüzden bu sorunun yıllar sonra tekrarladığını düşündüler.

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Oysa bu durum onların sandıkları gibi kekemeliğin tekrarı değil, Bruce Willis'in hastalığına bağlı olarak yaşadığı bilişsel gerilemenin ilk belirtisiydi.

46 yaşındaki Emma Heming röportajda "Bruce'un hastalığı konuşma zorluğu ile başladı.

Onun söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarında şiddetli bir kekemelik sorunu yaşıyordu. Bu durumun üstesinden gelmesini sağlayan da okulundaki bir tiyatro profesörünün açtığı yeni kapı olduğunu sözlerine ekledi.

Tiyatro eğitimi aldığı sırada Bruce Willis, konuşmasında çok belirgin olan kekemeliğin, ezberlediği kelimeleri söylerken sihirli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etti.

Heming'in röportajda söylediğine göre de Willis'i oyunculuk yapmaya yönelten de bu durum oldu.

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YETİŞKİNLİK ÇAĞINDA DA SORUNU GİZLEMEK İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRDİ

Karısının sözlerine bakılırsa Bruce Willis, hayatı boyunca bu kekemelik sorunuyla mücadele etti. Bu konuda öylesine ustalaştı ki gerektiği durumlarda kekemelik sorununun üzerini örtecek incelikli yöntemler bile geliştirdi.

Ama Bruce Willis'in çocukluk yıllarından bu yana yaşadığı konuşmasıyla ilgili bu sorun, yakalandığı frontotemporal demans hastalığının ilk belirtilerinin de gözden kaçmasına neden oldu.

Bu sorun bilindiği için demansa bağlı olarak ortaya çıkan konuşma güçlüğü de göz ardı edildi, kekemeliğin tıpkı çocukluğunda olduğu gibi tekrarladığı düşünüldü.

Emma Heming bu durumu şöyle anlattı: "Konuşması değişmeye başladığında bu Bruce'un kekemelikle ilgili geçmişinin bir parçası gibi göründü. Bu sanki ona özgü bir durumdu. Milyonlarca yıl düşünsem bunun bu kadar genç yaşta birinin başına gelen demans sorunuyla ilgili olduğunu bilemezdim."

İşte Bruce Willis'in çocukluk yıllarından itibaren hayatını esir alan bu kekemelik sorunu hem kendisinin hem de ailesinin demans sorununun ilk belirtilerini erken fark etmesini engelledi.

KONUŞMASINDAKİ DEĞİŞİM KÜÇÜK KIZLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Emma Heming'in anlattığına göre Bruce Willis'in demans hastalığının ilk belirtilerini fark edenler de kızları, 12 yaşındaki Mabel ile 10 yaşındaki Evelyn oldu.

Heming'e göre Willis'in konuşmasındaki sorun ilk olarak küçük kızlarının dikkatini çekti.

Emma Heming, Willis'in hastalığı konusunda iki küçük kızından hiçbir ayrıntıyı gizlemediğini anlattı röportajında. "Bruce'un yıllar içinde bazı yeteneklerini kaybetmesine, gerilemesine tanıklık ederek büyüdüler. Onları bundan korumaya çalışmadım" diye konuştu.

Karısına göre iki küçük kızın Bruce Willis'in kötüleşen durumuyla başa çıkmasının en iyi yolu onlara bu konuda dürüst davranmaktı.





'BABALARININ ASLA İYİLEŞMEYECEĞİNİ BİLİYORLAR'

Emma Heming, kocası Bruce Willis'in hastalığının iyileşmesi ya da en azından daha iyiye gitme umudu olmadığını biliyor. Üstelik terapistinden aldığı öneriyle bu durumu iki küçük kızından da hiçbir zaman saklamadı.

Fakat yine de Emma Heming'in kocası Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili olarak kızlarıyla konuşmadığı hatta onların da hiç sormadığı bir durum var:

"Eğer Bruce'un mücadele edebileceği bir hastalığı olsaydı bunu kızlarıma anlatabilirdim. Ama bu hastalık kronik, ilerleyici, son evre. Hiçbir tedavisi yok... Bu durumun sonu hakkında kızlarımla konuşmak istemiyorum ve onlar da zaten bunu sormuyorlar. Babalarının asla iyileşmeyeceğini biliyorlar."

OYUNCULUK İÇİN KONUŞMA TERAPİSİ GÖRDÜ

Aslına bakılırsa Bruce Willis'in bu konuşma sorunu Hollywood çevrelerinde yıllardır biliniyor.

John Parker'ın 1997 yılında yayınlanan Bruce Willis: The Unauthorized Biography adlı kitabında yer alan satırlara göre Willis bu konuda şunları söylemişti: "Güçlükle konuşabiliyordum. Bir cümleyi tamamlamam üç dakika sürüyordu. Ama bir oyunda bir başka karakteri canlandırdığında kekemelik kayboluyordu."

Bruce Willis, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kekemelik konusunda sözcü ve farkındalık yaratan bir aktiviste de dönüşmüştü.

2016 yılında da bu konuda yaptığı çalışmalar yüzünden Willis'e bir ödül bile verilmişti. Orada yaptığı kabul konuşmasında Willis, kekemeliğin altı yaşından itibaren hayatını etkilediğini söyledi. O dönemde bu konuda herhangi bir planları olmadığını ya da yardım almadığını sözlerine ekledi.

Willis oyunculuğa başladıktan sonra Montclair Eyalet Üniversitesi'nde kekemeliğini yenmek için bir konuşma terapistiyle birlikte çalıştı.