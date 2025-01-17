Demansla boğuşan ünlü oyuncu bu kez duygulandırdı: Şu an ağlıyorum!

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Daha bunun şaşkınlığı geçmeden ailesinden başka bir açıklama geldi... Buna göre ünlü oyuncu bu kez frontotemporal demans teşhisi almıştı.

Bu da Willis'in en verimli çağında mesleğine veda edeceği anlamına geliyordu. Sonunda öyle de oldu...

Bruce Willis, hiç beklenmedik bir şekilde mesleğinden elini eteğini çekti. Oysa hayranları onun daha nice filmini izlemeyi umut ediyordu.

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Bütün bunların ardından tüm geniş ailesi Willis'i bir sevgi çemberine aldı... Hem yeni karısı Emma Heming hem de boşansalar bile onu yalnız bırakmamaya yemin eden eski karısı Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı Bruce Willis'in etrafında pervane oldu.

Hepsi oyuncunun sağlığının eski haline dönmeyeceğini biliyordu elbette. Ama yine de onunla olabildiğince fazla zaman geçirmek ve ona sevgilerini vermek için seferber oldular.

Willis, zaman zaman şoförünün kullandığı otomobiliyle Los Angeles sokaklarında gezinti yaparken görüntüleniyor.

Ama bu kez öyle bir adım attı ki hem onu karşısında görenler hem de hayranları gözyaşlarını çok zor tuttu. O anları da karısı Emma Heming, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

POLİS MEMURLARIYLA SOHBET ETTİ

Bruce Willis, Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın sırasında görev yapan ve olaylara ilk müdahalede bulunan polis memurlarıyla sokakta ayaküstü sohbet etti.

Üstelik bu kez otomobilinden indi ve polislerin yanına giderek onların elini sıktı, teşekkürlerini sundu.

Konuşma yeteneğini bile usul usul kaybettiği söylenen ünlü oyuncunun bu davranışı ise hayranlarını hem çok sevindirdi hem de duygulandırdı.

Willis'in karısı Emma Heming, yaptığı paylaşımda ünlü yıldızın memurlara teşekkür etme fırsatını kaçırmadığını belirtti. Onlara hizmetleriyle ne kadar gurur duyduğunu ifade ettiğini de ekledi.

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TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI: ŞU ANDA AĞLIYORUM

Heming'in paylaşımına yorum yapan takipçileri, gördüklerinden dolayı duygu seline kapıldıklarını saklamadı.

Bir takipçisi "Bu görüntüler beni ağlattı. Benim babam emekli bir polis memuruydu. Aynı zamanda demansa yakalanmıştı. O da aynı şeyi yapardı. Hastalığının ilerleyen evresinde bile üniformalı bir polis gördüğünde gözleri parlardı" diye yazdı.

Bir başkası "Onun hala aynı gülüşe sahip olduğunu görmek çok güzel" diye görüşünü belirtti.





Willis'in o anlarını da karısı Emma Heming, Instagram hesabından paylaştı.

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ÖNCE SET ARKADAŞLARI SONRA İKİ KÜÇÜK KIZI FARK ETTİ

Bruce Willis'in karısı Emma Heming, daha önce yaptığı bir açıklamada ünlü oyuncunun hastalığının ilk belirtilerini gözden kaçırdıklarını itiraf etmişti.

Aslına bakılırsa afazi teşhisinin açıklandığı ilk dönemde Bruce Willis'in film setlerinde birlikte çalıştığı kişiler onun bazen repliklerini unuttuğunu anlatmıştı.

Bu replikleri söylemekte ve hatırlamakta zorlandığını belirtip "Bir sorun olduğu belliydi" diye konuşmuşlardı.

Şimdi buna benzer bir açıklama da Bruce Willis'in 2009 yılında hayatını birleştirdiği ikinci karısı Emma Heming Willis'ten geldi.

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Bu evliliğinden iki tane küçük kız çocuğu annesi olan Heming, yıldız oyuncunun hastalığının ilk belirtisinin de yaşadığı konuşma bozukluğu olduğunu söyledi.

Emma Heming'in, Town and Country dergisine anlattığına göre Bruce Willis, hastalığının erken döneminde konuşma güçlüğü çekmeye başladı.

KEKEMELİK SORUNUNUN TEKRARLADIĞI SANDILAR

Fakat aile bu belirtiyi yanlış anladı. Karısının söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarından itibaren bir kekemelik sorunu yaşamıştı. O yüzden bu sorunun yıllar sonra tekrarladığını düşündüler.

Oysa bu durum onların sandıkları gibi kekemeliğin tekrarı değil, Bruce Willis'in hastalığına bağlı olarak yaşadığı bilişsel gerilemenin ilk belirtisiydi.

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46 yaşındaki Emma Heming röportajda "Bruce'un hastalığı konuşma zorluğu ile başladı.

Onun söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarında şiddetli bir kekemelik sorunu yaşıyordu. Bu durumun üstesinden gelmesini sağlayan da okulundaki bir tiyatro profesörünün açtığı yeni kapı olduğunu sözlerine ekledi.

Tiyatro eğitimi aldığı sırada Bruce Willis, konuşmasında çok belirgin olan kekemeliğin, ezberlediği kelimeleri söylerken sihirli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etti.

Heming'in röportajda söylediğine göre de Willis'i oyunculuk yapmaya yönelten de bu durum oldu.

Karısının sözlerine bakılırsa Bruce Willis, hayatı boyunca bu kekemelik sorunuyla mücadele etti. Bu konuda öylesine ustalaştı ki gerektiği durumlarda kekemelik sorununun üzerini örtecek incelikli yöntemler bile geliştirdi.

Ama Bruce Willis'in çocukluk yıllarından bu yana yaşadığı konuşmasıyla ilgili bu sorun, yakalandığı frontotemporal demans hastalığının ilk belirtilerinin de gözden kaçmasına neden oldu.

Bu sorun bilindiği için demansa bağlı olarak ortaya çıkan konuşma güçlüğü de göz ardı edildi, kekemeliğin tıpkı çocukluğunda olduğu gibi tekrarladığı düşünüldü.

Emma Heming bu durumu şöyle anlattı: "Konuşması değişmeye başladığında bu Bruce'un kekemelikle ilgili geçmişinin bir parçası gibi göründü. Bu sanki ona özgü bir durumdu. Milyonlarca yıl düşünsem bunun bu kadar genç yaşta birinin başına gelen demans sorunuyla ilgili olduğunu bilemezdim."

İşte Bruce Willis'in çocukluk yıllarından itibaren hayatını esir alan bu kekemelik sorunu hem kendisinin hem de ailesinin demans sorununun ilk belirtilerini erken fark etmesini engelledi.

KONUŞMASINDAKİ DEĞİŞİM KÜÇÜK KIZLARININ DA GÖZÜNDEN KAÇMADI

Emma Heming'in anlattığına göre Bruce Willis'in demans hastalığının ilk belirtilerini fark edenler de kızları, 12 yaşındaki Mabel ile 10 yaşındaki Evelyn oldu.

Heming'e göre Willis'in konuşmasındaki sorun ilk olarak küçük kızlarının dikkatini çekti.

Emma Heming, Willis'in hastalığı konusunda iki küçük kızından hiçbir ayrıntıyı gizlemediğini anlattı röportajında. "Bruce'un yıllar içinde bazı yeteneklerini kaybetmesine, gerilemesine tanıklık ederek büyüdüler. Onları bundan korumaya çalışmadım" diye konuştu.

Karısına göre iki küçük kızın Bruce Willis'in kötüleşen durumuyla başa çıkmasının en iyi yolu onlara bu konuda dürüst davranmaktı.

OYUNCULUK İÇİN KONUŞMA TERAPİSİ GÖRDÜ

Aslına bakılırsa Bruce Willis'in bu konuşma sorunu Hollywood çevrelerinde yıllardır biliniyor.

John Parker'ın 1997 yılında yayınlanan Bruce Willis: The Unauthorized Biography adlı kitabında yer alan satırlara göre Willis bu konuda şunları söylemişti: "Güçlükle konuşabiliyordum. Bir cümleyi tamamlamam üç dakika sürüyordu. Ama bir oyunda bir başka karakteri canlandırdığında kekemelik kayboluyordu."

Bruce Willis, birçok insanın hayatını olumsuz etkileyen kekemelik konusunda sözcü ve farkındalık yaratan bir aktiviste de dönüşmüştü.

2016 yılında da bu konuda yaptığı çalışmalar yüzünden Willis'e bir ödül bile verilmişti. Orada yaptığı kabul konuşmasında Willis, kekemeliğin altı yaşından itibaren hayatını etkilediğini söyledi. O dönemde bu konuda herhangi bir planları olmadığını ya da yardım almadığını sözlerine ekledi.

Willis oyunculuğa başladıktan sonra Montclair Eyalet Üniversitesi'nde kekemeliğini yenmek için bir konuşma terapistiyle birlikte çalıştı.