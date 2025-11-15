Efsane oyuncu Ã§ok dediÄŸim dedik bir babaymÄ±ÅŸ: EÄŸer odamÄ±zÄ± daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rÃ¼rse eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± ateÅŸe atardÄ±

Haberin DevamÄ±

Ama onun Ã§ok bilinmeyen bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi daha varmÄ±ÅŸ. Onu da eski karÄ±sÄ± Maria Shriver ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Katherine Schwarzenegger Pratt katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda anlattÄ±.

Ã‡OK KATI BÄ°R BABAYDI

Oyuncu Chris Pratt ile evli olan Katherine, babasÄ± Arnold'un, kendilerini Ã§ocukken Ã§ok katÄ± bir disiplinle bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

35 yaÅŸÄ±ndaki Katherine, Hoda Kotb'un Making Space adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Orada da babasÄ±nÄ±n Ã§ok katÄ± kurallara sahip olduÄŸunu, eÄŸer uymazlarsa bunun sonuÃ§larÄ± olduÄŸunu anlattÄ±.

Katherine Schwarzenegger "Babam Ã§ok katÄ±ydÄ±... Ev iÅŸlerine Ã§ok Ã¶nem verirdi. Her sabah yataÄŸÄ±mÄ±zÄ± toplamak, Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kirliye atmak ya da yÄ±kamak, perdeleri aÃ§mak, Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek, banyolarÄ±mÄ±zÄ± temizleme ve kÄ±yafetlerimizi toplamak zorundaydÄ±k" dedi.

ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Katherine, eÄŸer bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapmazlarsa babalarÄ± Arnold'un gayet sert bir karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini de saklamadÄ±.

GenÃ§ kadÄ±n "EÄŸer eÅŸyalarÄ±mÄ±zÄ± ortada bÄ±rakÄ±rsak babam hepsini ateÅŸe atardÄ±" dedi. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Babam 'BunlarÄ± toplamadÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re demek Ã¶nemsemiyordum. Sorumluluk sahibi olmalÄ±sÄ±nÄ±z' derdi."

Katherine, bir keresinde kurutucudaki Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± makineden Ã§Ä±karmadan bir okul etkinliÄŸine gittiÄŸi gÃ¼nÃ¼ de hatÄ±rladÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Arnold gidip onu etkinliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerden aldÄ± ve eve gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. SonuÃ§ta Katherine de Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± kurutucudan Ã§Ä±kardÄ±.

O dÃ¶nemde babasÄ±na Ã§ok sinirlendiÄŸini gizlemedi Katherine. Ama kendisi de Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olduktan sonra aslÄ±nda babasÄ±nÄ±n yÃ¶ntemlerinin ne kadar yararlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

'BEN DE Ã‡OCUKLARIMA AYNISINI YAPACAÄžIM': Chris Pratt ile evliliÄŸinden iki kÄ±z bir erkek Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu bulunan Katherine "Ben de Ã§ocuklarÄ±ma aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±m. Yani her ÅŸey bir dÃ¶ngÃ¼ye giriyor" diye konuÅŸtu.





Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski karÄ±sÄ± Maria Shriver'dan dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu bulunuyor. KarÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± Mildred Baeana'dan da bir evlilik dÄ±ÅŸÄ± oÄŸlu var.