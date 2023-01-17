Ünlü oyuncu, çocukken tacize uğrayıp adını bile değiştirmiş: O canavar hayatımı mahvetti

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ÇOCUKKEN TACİZE UĞRAMIŞ

Bu sözler, yıllar önce henüz bir çocukken tacize uğrayan ünlü bir oyuncuya ait. Gösteri dünyasında, tacize uğradığını, acılar çektiğini yıllar sonra itiraf eden ünlülerin sayısı hiç de az değil. Özellikle #metoo hareketinin ortaya çıkmasından sonra itiraflar da ardı ardına geliyor. Fakat bu kez durum daha öncekilerden biraz daha farklı. Çünkü, kendisinin de küçük bir çocukken tacize uğradığını söyleyen ünlü oyuncu, artık 42 yaşında bir yetişkin. Geçmişine dair bu karanlık sayfayı açmasının da bambaşka bir nedeni var. Adaletin yerini bulmasını sağlamak. Üstelik bunu sadece kendisi için değil, benzer deneyimler yaşayan başkaları için de yapmak.

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DEĞİŞİMİ BEKLEMEK YERİNE KENDİSİ DEĞİŞTİRECEK: Yaşadığı kötü tecrübeyi hiç unutmayan Madeleine West, eski bir dedektif ile birlikte farklı bir adım attı.

Yıllar önce rol aldığı bir TV dizisiyle adını duyuran Avustralyalı oyuncu Madeline West, çocukken uğradığı bir taciz olayını, aradan geçen zamanın ardından itiraf etti. Fakat görünüşe göre artık o defteri çoktan kapattı. Ya da o defterde yeni ve temiz bir sayfa açtı demek daha doğru. Hatta söylediğine göre bu konuda yıllar önce uğradığı tacizin de katkısı var. Kendi sözleriyle yıllar önce böyle korkunç bir olayın kurbanı olduğu için mutlu bile. Çünkü, bundan böyle, küçücük çocuklara bu tür davranışlar sergileyenler enselerinde Madeleine West'in nefesini hissedecek. Kendi deyimiyle, bir şeylerin değişmesini beklemek yerine bu kendisi yapmak için harekete geçecek.

Çünkü ünlü oyuncu, bu konularda deneyimli olan emekli dedektif Gary Jubelin ile birlikte Pretadory adında bir podcast yayını hazırlıyor. Amacı ise tacize uğraşan hemcinslerine destek olmak ve hatta onlara bunu yaşatanları adaletin ellerine teslim etmek. İkilinin yoğunlaşacağı konu ise çocuklara yönelik taciz olayları. Gelin, Madeleine West'in öyküsüne bir bakalım...

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AYNI KASABADA YAŞIYORDU: Madeleine West, kendisini çocukken taciz eden adamın onlarla aynı kasabada yaşadığını söyledi.

Avustralya'da ekranların en çok sevilen ve en uzun süre yayında kalan dizilerinden biri olan Neighbours ile tanınan Madeleine West, yıllar önce bir çocukken aynı kasabada yaşayan bir adamın tacizine uğradığını açıklamıştı. "O canavar benim hayatımı mahvetti" diyen West, yaşadığı korkunç deneyimi "Bu taciz sürekli bir hale gelmişti. Bazen neredeyse her gün oluyordu. O canavar benim hayatımı mahvetti. Şimdi öbür tarafa geçtim. Evet, hayatta kaldım ve bu "kurban" etiketine sahip olduğum için mutluyum."

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Madeleine West, adaletin her zaman sağlanabileceğini belirterek kendisi gibi taciz kurbanı olanlara şöyle seslendi: "Bu asla ve asla sizin suçunuz olmayacak. Siz asla suçlanmayacaksınız." Güzel oyuncu, şimdi adaleti aradığını söyleyerek bu kez de sözlerini tacizcilere yöneltti: " Orada herhangi bir şekilde birilerini taciz edenler, artık zamanınız doldu. Çark dönüyor."

Madeleine West, bu konuda sadece konuşmak yerine bambaşka bir adım atacak bundan böyle. Emekli dedektif Gary Jubelin ile birlikte hazırladığı podcast yayınında kendisine benzer kötü tecrübeler yaşayan kişileri ve bu olayları masaya yatırıp, adaletin gerçekten yerini bulması için elinden geleni yapacak.

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ADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ: Madeleine West, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda bu korkunç tecrübe yüzünden adını bile değiştirdiğini belirtti.

Bu konuda Instagram sayfasından da bir paylaşım yaptı West. Bir çocukluk fotoğrafını ve gerçek adı olan Melanie Ann Weston'ı kullanarak şu satırları yazdı: "Ben Melanie Ann olarak doğdum. Hayatımın büyük bir bölümü boyunca ondan nefret ettim. Küçükken başına gelen bazı aşağılık şeyler için onu suçladım. Küçük Melanie, bunun kendi suçu olduğunu söyledi. Ve ben ona inandım. Melanie'den yapabildiğim kadar hızlı ve güçlü bir şekilde kaçtım. Öyle ki adını bile değiştirdim." Ünlü yıldız bu son cümlede aslında Melanie Ann Weston olan gerçek adını değiştirip kariyerinde Madeleine West adını kullanmasını işaret ediyor. Küçükken yaşadıkları onu öylesine etkilemiş ki belki de hayatının gerçeklerinden kaçmak için adını bile değiştirmiş.

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ANLATMAYA HAZIR DEĞİL: Oyuncu, yaşadığı travma hakkında bu kadar konuştu. Hikayesini tamamen paylaşmaya henüz hazır olmadığını ifade etti.

Oyuncu paylaşımında bütün hikayesini anlatmak için henüz hazır olmadığını satırlarına ekledi. Sonra da şunları yazdı: " Ama adalet yerini bulacak" diyerek eski dedektif Jubelin ile birlikte hazırlayacağı programdan söz etti. Altı çocuk annesi olan Madeleine West, programda, ebeveynlere de çocuklara yönelik zarar verici davranışlar sergilemeyi nasıl bırakacakları konusunda bazı ipuçları vereceklerini belirtti.

YANLIŞ ALGILANLA KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ: Küçücük yaşında çok zor bir deneyim yaşayan Madeleine West, daha önce Herald Sun gazetesine verdiği röportajda bu konuya değinmiş ve gerçekten etkileyici sözler sarf etmişti. West, çocukları taciz eden kişilerin genellikle kendilerinden böyle bir şey beklenmeyen aile dostları olduğunu söyledi. Güzel oyuncu "Pedofillerin, garip kişiler olduğu ve bizim çevremizde bulunmadığı algısı sayesinde kendimizi kandırıyoruz. Ama onlar hayatımıza sinsice giriyorlar" diye konuştu.





ALTI ÇOCUĞUNU BİR AN BİLE YALNIZ BIRAKMIYOR

Madeleine West, kendi altı çocuğunun benzer deneyimler yaşamaması için gerekli önlemleri aldığını gizlemedi. Parka giderken hatta orada bile çocuklarının yanından hiç ayrılmadığını sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra çocuklarını, yaşıtlarının doğum günü partilerine yalnız göndermediğini söyledi.