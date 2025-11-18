Ünlü oyuncu çocuk istemeyen karısından boşanıp ona koşmuştu… Hayatı bu aşkla değişti… Gelinlik alışverişine çıkmış

Haberin Devamı

Gerçekler ise kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Sofia Vergara ve ünlü oyuncu Joe Manganiello'nun 8 yıllık evliliği 2023’te bitti. Ayrılık sebepleri ise çocuk konuşunda yaşadıkları anlaşmazlıktı…

Sofia Vergara hem eşinden yaşça büyüktü hem de çoktan 30 yaşını aşmış, yetişkin bir oğlu vardı. Yıldız isim artık çocuk istemediğini, hayatını yaşayacağını ve torun sevmek istediğini söylemişti.

48 yaşındaki ünlü oyuncu Joe Manganiello ise baba olmamıştı ve en büyük arzusu da sevdiği kadından bir çocuğu olmasıydı…

Ünlü çift bu anlaşmazlık yüzünden evliliklerini bitirdi ve kendi yollarına gitti.

Joe Manganiello Sofia Vergara’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra genç bir güzelle görüntülenmeye başladı. Bir süre bu gizemli sarışının kimliği merak konusu oldu.

Kısa bir süre sonra da yakışıklı oyuncunun yanındaki bu kadının Caitlin O'Connor olduğu anlaşıldı.

Caitlin O'Connor da oyuncuydu ancak ne sevgilisi ne de onun eski eşi Sofia Vergara gibi ünlenmiş bir isimdi.

2 senedir birlikte olan çiftin ilişkisi için ilk günlerde olumsuz yorumlar yapılıyordu.

Joe Manganiello’nun 36 yaşındaki Caitlin O'Connor’ı aslında sevmediği ve onunla sadece yaşı uygun ve çocuksuz olduğu, ona çocuk doğurabileceği için birlikte olduğu söyleniyordu.

Oysa ünlü çift defalarca bu iddiaları yalanlayan açıklamalar yaptılar ve zaten birlikte her ortaya çıktıklarında ya da sosyal medya paylaşımı yaptıklarında birbirlerine olan aşkları gözlerinden bile okunabiliyordu.

Çift haziran ayında nişanlandı ve evlilik yolunda ilk adımı attı. Büyük bir aşk yaşayan ve bir an önce evlenmek istedikleri bilinen ünlü aşıkların çoktan düğün hazırlığı yapmaya başladığı konuşuluyor.

Caitlin O'Connor geçtiğimiz gün New York sokaklarında görüntülendi ve gelinlik alışverişine çıktığı anlaşıldı. Caitlin O'Connor ünlü modaevlerinin mağazalarını ve tasarımcıları dolaşarak kendine en çok yakışacak gelinliğin peşine düşmüştü.

Çiftin yaklaşık iki buçuk sene önce bir partide tanıştığı ve Manganiello'nun köpeğinin hemen O'Connor'ın kucağında uyuduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu genç ve güzel kadından ilk olarak böyle etkilenmiş, sonra da aralarında büyük bir aşk doğmuştu.