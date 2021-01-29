Ünlü oyuncu Cicely Tyson hayata veda etti

Tyson’ın ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Sanatçının ölümüyle ilgili detay sunulmadı.

70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD’nin siyah vatandaşlarını suçlu, ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti. Meslektaşlarına da aynı duruşu sergilemesi için birçok kez çağrıda bulundu.

Tyson kariyeri boyunca 100’den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı.

1972 yapımı “Sounder” filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar’a aday oldu.

88 yaşında oynadığı “The Trip to Bountiful”daki rolüyle Tony ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

Tyson, 2018 yılında Onursal Oscar ödülüne değer görüldü.