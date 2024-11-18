Ünlü oyuncu büyük şehri terk edip çiftliğe yerleşti… Artık atları ve keçileriyle yaşıyor... 'Bu, verdiğim en iyi karar'

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Bu furyaya katılan yıldız isimlerden biri de ünlü oyuncu Amanda Seyfried oldu…

O DA BÜYÜK ŞEHİRDEN KAÇIP ÇİFTLİĞİNE SIĞINDI

Seyfried, neden çiftlikte hayvan yetiştirmek için Hollywood'dan kaçan yıldızlara katıldığını açıkladı.

Mean Girls'ün 38 yaşındaki yıldızı şimdilerde New York'un kuzeyindeki bir çiftlikte eşi, 48 yaşındaki aktör Thomas Sadoski ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

Ve AmandaSeyfried Los Angeles'tan taşınmanın “ruh sağlığım için elzem” olduğunu itiraf ediyor.

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Güzel yıldız bu büyük “taşınmanın” kendisine mahremiyet, huzur ve doğayla iç içe bir yaşam sağladığı için sağladığı için bugüne kadar verdiği en iyi karar olduğunu söylüyor.

“MAHREMİYET, HUZUR VE DOĞA”

Yaşadığı süreci ünlü Forbes dergisine anlatan AmandaSeyfried “Bir ailem olmadan çok daha önce şehir dışına taşındım. Burada kalmak mahremiyet, huzur ve doğa için en iyi karardı. Bu çiftlikte yaşamak bana ve tüm aileme şehirden daha dengeli bir yaşam sunuyor” dedi.

Tavuklar, çok sayıda at, çok sayıda keçi ve bir eşek de dahil olmak üzere çok sayıdaki hayvanları arasında Amanda'ya en yakın olan hayvanı ise 15 yaşındaki çok sevgili Avustralya Çoban Köpeği Finn.

HAYVAN SEVGİSİ ONU “DENGEDE” TUTMUŞ

Ünlü oyuncu bunu “Hollywood'da 20'li yaşlarımdayken eve döndüğümde Finn'e sahip olmak ayaklarımın yere basmasına yardımcı oldu. Evcil hayvanlarım beni gerçekten dengede tutuyor” sözleriyle anlatıyor.

Amanda Seyfried, çiftlikte yaşamanın 7 yaşındaki kızı Nina ve 4 yaşındaki oğlu Thomas için de çok iyi olduğunu, onlara küçük yaşlardan itibaren yaşam becerileri kazandırdığını söylüyor.

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2 ÇOCUĞU SORUMLULUKLARINI BÖYLE ÖĞRENİYOR

Seyfried çocukları için “Küçük yaşlarında bile evcil hayvanlara bakmanın ne kadar büyük bir sorumluluk ve davranış olduğunu öğrendiklerini görebiliyorum” diyor.





Ünlü oyuncu çiftliğinde baktığı hayvanları için “Bence tüm evcil hayvanlar bize bir amaç veriyor. Ve hayatlarımızı zenginleştirmek için çok şey yaptıkları için, onların sağlık ve zindeliğini yönetmek de dahil olmak üzere onlarınkinden sorumluyuz” sözlerini kullanıyor.

“ÇOCUKLARIM KRİTİK KONULARI EN DOĞRU ŞEKİLDE ÖĞRENİYOR”

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Amanda Seyfried birçok hayvanla birlikte yaşamanın küçük çocuklarıyla ölüm hakkında konuşma sürecini kolaylaştırdığını da açıkladı. Yıldız isim “Bir çiftlikte yaşarken öğrendiğim şey, çok fazla ölüme maruz kaldığım ve bunun ölümle olan ilişkimi şekillendirmeme yardımcı olduğudur. Çiftlik sayesinde çocuklarımın yaşam ve ölüm konusunda daha sağlıklı bir anlayışa ve takdire sahip olacaklarından neredeyse eminim” diyor…