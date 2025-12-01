×
Ünlü oyuncu büyük şehirden vazgeçti… İki çocuğunu çiftlikte büyütüyor

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 10:56

Ünlüler dünyasının yıldız isimleri son yıllarda birer birer büyük şehirdeki lüks evlerini bırakıp kendilerine kırsal bölgelerde yeni hayatlar kuruyor. İki çocuğunu bir çiftlikte büyüten ünlü oyuncu ise bu akıma çok uzun yıllar önce katılan bir isim.

Hal böyleyken bile annelikle oyunculuğu bir arada yürütmenin hiç kolay olmadığını söylüyor.

Şu sıralar iki yeni filmi peş peşe gösterime girecek olan Amanda Seyfried "İki çocuklu bir anne olarak çalıştığım en uzun süre bu ve daha önce hiç aynı anda iki filmim çıkmadı. Hem zorlandım hem de kafam karışık" diyor.

Amanda Seyfried çocukları doğduktan sonra gerekirse onlarla birlikte olabilmek için kırmızı halıları bile kaçıran, kariyeri için görünmesi gereken yerlere gitmek yerine evde çocuklarıyla oyun oynayan bir anne.

Ancak bunu yapabilmek için anne olduğundan beri çok az çalışıyor, gelen film tekliflerini reddedip ailesiyle olmayı tercih ediyor.

Bunu da yıllar önce yerleştiği çiftlikte yapıyor ve bu tercihinden çok mutlu.

40 yaşındaki Amanda Seyfried ve 49 yaşındaki eşi Thomas Sadoski 2017’de evlendi, çiftin 8 yaşında Nina adında bir kızları ve 5 yaşında Thomas adında bir de oğulları var.

Ünlü oyuncu aslında bu çiftlik hayatına ailesini kurmadan çok önce başlamıştı. New York'un Catskill Dağları'ndaki çiftliğini 2014 yılında alan Amanda Seyfried kızı doğduktan sonra tamamen buraya yerleşti.

Çiftliğe yerleşme kararının zihinsel sağlığı için elzem olduğunu ve bu kararın mahremiyet, huzur ve doğayla iç içe yaşam için en iyisi olduğunu söyleyen ünlü oyuncu çiftlikte yaşamaya başladıktan sonra kaygı (anksiyete) ve obsesif kompulsif bozukluğundan (OKB) kurutulduğunu da itiraf ediyor.

Hollywood'dan ve bunaltan sürekli ilgiden uzakta çiftlik hayvanlarıyla ilgilenmenin, kendisini önemsiz şeyler hakkında takıntı yapmaktan alıkoyduğunu ve bunun ona büyük bir yaşama amacı verdiğini anlatan Amanda Seyfried çiftlik hayatının ailesi için de hem mahremiyet hem de huzur sağladığını söylüyor.

Üstelik kendi anlattığına göre Hollywood’daki yıldız dolu etkinliklere katılmak kısa ve eğlenceli bir kaçamak gibi hissettiriyor ama ertesi gün evinde botlarıyla çamurda hayvanları beslerken daha mutlu oluyor.

Amanda Seyfried için çocuklarının, bu küçük yaşlarında bile evcil hayvanlara bakmanın nasıl bir sorumluluk ve lütuf olduğunu öğrenmeleri çok önemli. Öte yandan bir çiftlikte yaşamanın getirdiği hayvan ölümlerine maruz kalmanın, kendisinin ve çocuklarının ölümle olan ilişkisini şekillendirmeye yardımcı olduğunu, kızının ve oğlunun hayat ve ölüm hakkında daha sağlıklı bir anlayışa sahip olduğunu da söylüyor.

Hafta sonları çocuklarla uyandığını, kahvaltı hazırladığını ve onlar çizgi film izlerken cam kenarında örgü örerek ya da sadece oturarak rahatladığını söylüyor ve “Burası kendimi en mutlu hissettiğim yer.” diyor.

