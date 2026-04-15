ÃœnlÃ¼ oyuncu bÃ¼tÃ¼n sÃ¶ylentilere noktayÄ± koydu: Ä°lk kez 43 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶z gÃ¶ze gelmiÅŸler... AÅŸk onlarÄ± Ã§ok bekletmiÅŸ meÄŸer

Haberin DevamÄ±

Ama adÄ± Ã¼stÃ¼nde aÅŸk bu..

Kimin baÅŸÄ±na ne zaman geleceÄŸi belli olmaz. Ä°nsan 20 yaÅŸÄ±nda da aÅŸka dÃ¼ÅŸer, 60 yaÅŸÄ±nda da!

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n baÅŸÄ±na gelen de tam bÃ¶yle bir ÅŸey... Ä°kisi de bu zamana kadar nice aÅŸklar yaÅŸadÄ±, yuvalar kurup Ã§ocuk hatta torun sahibi oldu.

Yine de hayatÄ±n sÃ¼rprizlerine kapÄ±larÄ±nÄ± hiÃ§ kapatmadÄ±lar. Ä°lk kez bundan 43 yÄ±l Ã¶nce bir dergi Ã§ekimi iÃ§in bir araya gelen bu iki Ã¼nlÃ¼, artÄ±k 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±na geldiklerinde birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.

Bir sÃ¼redir ortalarda dolaÅŸan sÃ¶ylentilere de Ã¼nlÃ¼ oyuncu. sosyal medya Ã¼zerinden noktayÄ± koydu.

43 YIL Ã–NCE Ä°KÄ° YILDIZ ADAYI OLARAK BÄ°RLÄ°KTE POZ VERMÄ°ÅžLER

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki Ã§ok konuÅŸulan bu aÅŸk hikayesinin kahramanlarÄ± bir dÃ¶nemin iki Ã¼nlÃ¼ oyuncusu Lorenzo Lamas ile Heather Locklear.

Haberin DevamÄ±

Ãœlkemizde de yayÄ±nlanan Åžahin Tepesi (Falcon Crest) ile tanÄ±nan 68 yaÅŸÄ±ndaki Lorenzo Lamas ile genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Melrose Place dizisiyle fÄ±rtÄ±na gibi esen 64 yaÅŸÄ±ndaki Heather Locklear gerÃ§ekten de aÅŸk yaÅŸÄ±yormuÅŸ.

Ä°kilinin, geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶nemlerinden beri sergilediÄŸi samimiyet, sÃ¶ylentilere konu olmuÅŸtu. Lamas ile Locklear buna sessiz kaldÄ± ama bir yandan da iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Sonunda Lorenzo Lamas, yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla aÅŸk sÃ¶ylentilerine noktayÄ± koydu.

Hem de tam 43 yÄ±l Ã¶ncesinden gelen fotoÄŸraflar eÅŸliÄŸinde.

Â

YILLAR Ã–NCESÄ°NDEN GELEN POZLAR

SÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mda Lorenzo Lamas ile Heather Locklear'Ä±n bir dergi iÃ§in verdiÄŸi pozlar yer alÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Playgirl dergisi iÃ§in Ã§ekilen o pozlar 1983 yÄ±lÄ±ndan. Yani Lamas'Ä±n 25, Heather Locklear'Ä±n da 22 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu dÃ¶nemden.

O sÄ±rada sadece aynÄ± sektÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸan iki genÃ§ yÄ±ldÄ±z adayÄ± olan Lamas ile Locklear, dergi iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± pozlar vermiÅŸler.

Ä°ÅŸte Lamas da bu pozlarÄ± sosyal medyadan anlamlÄ± bir mesaj eÅŸliÄŸinde paylaÅŸarak aÅŸk sÃ¶ylentilerini doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu.

Lamas'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±na Ä°ncil'den bir alÄ±ntÄ± eÅŸlik etti...

Oyuncu, â€œ100 yÄ±l Ã¶nce. TanrÄ±'nÄ±n lÃ¼tfu gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. Sevgi sabÄ±rlÄ±dÄ±r, sevgi naziktirâ€¦ Her zaman korur, her zaman gÃ¼venir, her zaman umut eder, her zaman sebat eder" alÄ±ntÄ±sÄ±na yer verdi.

Haberin DevamÄ±

BELKÄ° DE O ZAMANDAN AÅžIK OLMUÅžTU: Ä°ÅŸte bu alÄ±ntÄ± daÂ Lamas'Ä±n, Heather Locklear'a o zamanlardan beri aÅŸÄ±k olduÄŸu ve bunca zaman sabÄ±rla beklediÄŸi yorumlarÄ±nÄ± neden oldu.





SESSÄ°Z BULUÅžMALAR, ROMANTÄ°K YEMEKLER

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Heather Locklear ile Lorenzo Lamas'Ä±n geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminden beri flÃ¶rt ettiÄŸi konuÅŸuluyordu.

Â TMZ'in haberine gÃ¶re Locklear ile Lamas, aÅŸklarÄ±nÄ± da ilk kez 2025'te yeni yÄ±l Ã¶ncesi gittikleri bir kÄ±ÅŸ tatilinde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

AÅŸkÄ±, hayatlarÄ±nda sonbahar rÃ¼zgarlarÄ±nÄ±n estiÄŸi dÃ¶nemde yeniden bulan Locklear ve Lamas, o buluÅŸmada mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda romantik bir akÅŸam yemeÄŸi yedi.

Haberin DevamÄ±

Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re Heather Locklear ile Lorenzo Lamas, eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen ve artÄ±k yetiÅŸkin olan Ã§ocuklarÄ±nÄ± tanÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± da planlÄ±yor.

Locklear ve Lamas bugÃ¼ne kadar birden Ã§ok kez evlenip boÅŸandÄ±. Locklear ilk evliliÄŸini Tommy Lee ile yaptÄ±. Sonra da 28 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Ava'nÄ±n babasÄ± Richie Sambora ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bir sÃ¼re Ã¶ncesine kadar da Chris Heisser ile niÅŸanlÄ±ydÄ±.

Â

Lorenzo Lamas ise bugÃ¼ne kadar altÄ± kere evlenip boÅŸandÄ±. Son karÄ±sÄ± Kenna Nicole ile yollarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l ayÄ±rdÄ± oyuncu. Lamas'Ä±n altÄ± tane Ã§ocuÄŸu ve iki tane torunu bulunuyor.

Haberin DevamÄ±





Heather Locklear, bir sÃ¼re Ã¶nce California sokaklarÄ±nda hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendiren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyordu. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Melrose Place dizisiyle Ã¼n kazanmÄ±ÅŸtÄ± Locklear.





Lorenzo Lamas ise Ã¼lkemizde en Ã§ok Åžahin Tepesi dizisiyle tanÄ±nÄ±yor. Lamas, bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncularÄ±ndan biriydi.Â

Â