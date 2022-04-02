Ünlü oyuncu Burak Yörük'ten trafikte tartıştığı şoföre yumruklu saldırı

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2004 yılında rol aldığı 'Biz Boşanıyoruz'dizisi ile oyunculuğa başlayan Burak Yörük, trafikte yaşadığı olay ile gündemde.

Burak Yörük dün otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförü ile tartıştı.

Hızını alamayan oyuncu ardından şoförüne yumrukla saldırdı. Olay yerine gelen polisler genç oyuncuyu sakinleştirmekte zorlandı.

Burak Yörük ile otobüs şoförü arasındaki arbede bir yolcu tarafından görüntülendi.

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söyledi.

Küfür etmeye devam eden ve bir yandan da otobüsü yumruklayan Yörük, polisler tarafında güçlükle aracına bindirildi. Hakkanında herhangi bir işlem yapılmayan oyuncu olay yerinden uzaklaştı.

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından oyuncuya tepki yağdı...

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1995 doğumlu Burak Yörük son olarak 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol almıştı...