Ünlü oyuncu bu kez dert yandı: Bu hayat güzel ama bilseydim dört çocuk yapmazdım!

Haberin Devamı

Ama artık olgun bir aile babası olan ünlü oyuncudan ilginç bir itiraf geldi: "Eğer ilk çocuğum böyle olsaydı asla dört çocuk yapmazdım."

ERKEK ÇOCUK DOĞDU EVDE KARMAŞA BAŞLADI

Bu ilginç itirafın sahibi Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds… 2012 yılından bu yana Blake Lively ile evli olan Reynolds, artık eski hareketli günlerini geride bıraktı ve tam bir aile babası oldu.

Blake Lively ile birlikte dört çocuklarını büyütüyorlar. 48 yaşındaki Reynolds, konuk olduğu Late Night With Seth Meyers adlı programda ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Oyuncu dördüncü çocuğunu kast ederek "Eğer ilk çocuğum Olin olsaydı asla dört çocuk yapmazdım" dedi.

Haberin Devamı

Reynolds ile Blake Lively'nin en küçük oğlu Olin 2023 yılında dünyaya geldi. Onun dışında da 10 yaşında James, 9 yaşında Ines, 6 yaşında Betty adında üç tane daha çocuğu var ünlü çiftin.

'KIZLARI BÜYÜTMEK DAHA KOLAYDI'

Ryan Reynolds, dört çocuğun kendileri için "sarsıcı bir deneyim" olduğunu itiraf etti.

Oğlu Olin'in öncesinde dünyaya gelen üç kızı büyütmenin çok kolay olduğunu anlattı oyuncu. Ama iş tek oğulları Olin'e gelince durumun değiştiğini itiraf etti.

"Olin dünyaya gelmeden önce New York'taki evimizde tuhaf olan hiçbir şey yoktu. Üç kızı büyütmek, her şeyi kırıp dökmek isteyen bir erkek çocuğu büyütmekten çok daha kolaydı" diye konuştu.

Özetle Ryan Reynolds, dört çocuğunun en küçüğü olan oğlu Olin'in kız kardeşlerine oranla epey yaramaz olduğunu anlattı. Eğer en büyük çocuğu Olin olsaydı, dört çocuk yapmayı hiç düşünmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Ryan Reynolds'a göre kız çocuklarını büyütmek erkekleri büyütmekten çok daha kolaydı.

Haberin Devamı





ANNESİNE GÖRE İSE ROMANTİK BİR BEBEK: 38 yaşındaki Blake Lively ise geçen aylarda katıldığı bir programda küçük oğlu Olin'in çok romantik bir çocuk olduğunu anlatmıştı. Güzel oyuncu o röportajında "Ne zaman odaya girsem bana 'Anne, aşkım' diye sesleniyor. Sanki ben onun için bütün zamanların en büyük aşkıymışım gibi davranıyor. Bu dünyada hissedilebilecek en güzel duygu" diye anlatmıştı.





DERT YANDI AMA BU HAYATA MİNNETTAR

Aslına bakılırsa Ryan Reynolds her ne kadar erkek çocuk büyütmenin zorluğundan dert yansa da yine de Lively ile birlikte kurdukları bu hayattan çok memnun...

Haberin Devamı

Bunu da bir röportajında açık açık söyledi zaten: "Birlikte inşa ettiğimiz bu hayata minnettarım" diye konuştu.

Dört çocuklarından bazılarının kendisinin ve Blake Lively'nin yatağında yatmazlarsa uyuyamadıklarını anlattı Reynolds.

Ardından da "Tekrar yayılıp normal bir şekilde uykuya dalmayı nasıl da isterdim" diye konuştu.

Fakat sohbet sırasında söylediği bir ayrıntıyı tekrarlayıp bu durumun sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincinde olduğunu da ekledi: "Bundan 30 ya da 40 yıl sonra şu ana geri dönmek ve tadını çıkarmak için neler verebileceğimi de biliyorum.

İKİ HAMİLELİĞİ ÇOK GİZEMLİYDİ

Blake Lively ile Ryan Reynolds, her ne kadar milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor olsalar da özel hayatları konusunda fazla açık davranmıyorlar.

Haberin Devamı

36 yaşındaki Blake Lively'nin üçüncü ve dördüncü hamileliklerini kamuoyuna duyurmadı çift.

Üçüncü hamilelik, birlikte gittikleri bir film galasında ortaya çıktı. Son dünyaya gelen Olin adlı oğullarını beklediklerini de yine katıldığı bir etkinlikte Lively'nin büyüyen karnı gözler önüne serdi.

Bu son bebeğin doğup doğmadığı da uzun süre bir merak konusu olmuştu. Bebeğin dünyaya geldiği aylar sonra ortaya çıktı. İsmi ve cinsiyeti de doğumundan uzun bir süre geçtikten sonra açıklandı.