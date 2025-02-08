Ünlü oyuncu boşanma davasını açtı: Aşksız evlilik sonunda bitiyor

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Aralarının iyi olmadığı söylentileri yayılıncaya kadar herkesin çok mutlu sandığı güzel oyuncu Jessica Alba ile Cash Warren'ın 17 yıllık evliliği artık kesin olarak sona geldi.

Bu evliliğinden üç çocuk annesi olan Alba, uzun ve inişli çıkışlı bir birlikteliğin ardından hayatını birleştirdiği Warren'a boşanma davası açtı.

43 yaşındaki Alba, boşanmak istediğine dair dilekçeyi ünlülerin avukatı olarak bilinen Laure Wasser aracılığıyla verdi.

Jessica Alba ve Cash Warren'ın 17 yıllık evliliği yakında resmen bitecek. Alba, ünlü boşanma avukatı Laure Wesser'e vekaletini verdi ve davayı açtı.

Bu davada 46 yaşındaki Cash Warren'ı da bir başka tanınmış avukat Adam Philip temsil ediyor.

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Jessica Alba ve Cash Warren'ın boşanma nedeni olarak "şiddetli geçimsizlik" gösteriliyor.

Çift, çocukları 16 yaşındaki Honor, 13 yaşındaki Haven ve 7 yaşındaki Hayes'in ortak velayetini talep etti.

ORTADA BÜYÜK BİR SERVET VAR

Alba ile Warren'ın boşanma davasında hatırı sayılır miktarda bir servet de söz konusu. Bunun çoğu da Jessica Alba'ya ait.

Güzel oyuncunun kurduğu Honest adlı organik ürünler pazarlayan şirketin değerinin 623 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Cash Warren'ın iç çamaşırı ve çorap şirketi ise 100 milyon dolar değerinde.

Mali paylaşım konusunda çifti zorlayacak olan ayrıntı Alba ile Warren'ın bir evlilik anlaşması bulunmaması.



Bir süredir ortada dolaşan iddialara göre Jessica Alba bu boşanma davasından, servetinden 100 milyon dolar kaybederek çıkabilir.

AŞKSIZ YAŞAMAK İSTEMEDİ

Diğer yandan yakın dostları Jessica Alba'nın Cash Warren ile yollarını ayırma kararından son derece memnun.

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Bir süre önce basına yansıyan iddialara göre Alba ile Warren arasında bir zamanlar buram buram yaşanan aşk artık yerini çoktan alışkanlıklara bıraktı.

Zaten Alba da bu konuda "Çocuklar doğduktan sonra kocamla ev arkadaşı gibi olduk" diyerek bunun ipuçlarını vermişti.

Yakın dostlarına göre Alba, hayatını "aşksız bir evliliğe bağlı" olarak sürdürmek için çok genç hissediyor kendini.

YILLARCA AİLEYİ GEÇİNDİREN JESSICA OLDU

Jessica Alba'nın Radar adlı internet sitesine konuşan yakınlarına bakılırsa ünlü oyuncu için evliliği zaten çoktan bitmişti.

Kendini mutsuz hissediyordu ama üç çocuğu için bu evliliği sürdürüyordu.

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Diğer yandan yine iddialara bakılırsa evde para kazanan taraf yıllardan beri Jessica Alba oldu. Onun kazancı arttıkça aslında bir yapımcı olan Cash Warren; kendi kariyerinden uzaklaştı.

Bu süreçte evde oturan bir eşe dönüştü. Özetle evi geçindirme sorumluluğu epeydir Jessica Alba'nın omuzlarındaydı.

'ÖNCELİK ÇOCUKLARIMIZ'

Alba boşanma kararı aldıklarını geçen ay yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Güzel oyuncu bir süredir kendini gerçekleştirme ve değişim süreci içinde olduğunu belirterek "Son 20 yılda bir çift olarak nasıl büyüdüğümüze bakıp gurur duyuyorum. Ve şimdi birey olarak büyüme ve hayatımızda yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi" diye yazdı.

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Alba yollarının ayrılmasına rağmen sonsuza kadar bir aile olarak kalacaklarını ve birbirlerine saygı duyacaklarını da belirtti.

Bu tür ayrılıklarda adet olduğu üzere önceliklerinin çocukları olduğunu söylemekten de geri durmadı.