Ünlü oyuncu Bob Saget iki ay önce kendi ölümünü anlatmış: Yatakta cansız bedenimi bulacaklar

CANSIZ BEDENİ KALDIĞI OTEL ODASINDA BULUNMUŞTU

Bu tüyler ürpertici iddiada bulunan yani kendi ölümünü anlatan kişi, rol aldığı Full House adlı diziyle hafızalara kazınan, ardından da bir çok yapımda rol alan, stand up gösterileri yapan Bob Saget. 61 yaşındaki oyuncunun cansız bedeni, bir gösteri için gittiği Florida'da kaldığı otel odasındaki yatağında bulunmuştu.

EŞİ FAVORİ FİLMLERİNDEN SÖZ EDİYORDU

Radar online'ın haberine göre Saget, "Yatağımda ölü bulunacağım" sözlerini de ölümünden yaklaşık iki ay önce bir podcast yayınında sarf etti. Bob Saget's Here For You adlı podcast yayınında eşi Kelly Rizzo ile sohbet ediyordu Bob Saget. Çift o sohbette Rizzo'nun en çok sevdiği filmler hakkında konuştu. 42 yaşındaki Rizzo, The Godfather (Baba), Scarface (Yaralı Yüz), Casino ve Goodfellas'ın favori filmleri olduğunu anlattı.

'YATAĞIMDA ÖLÜ BULUNACAĞIM'

Eşi Kelly Rizzo'nun yer altı dünyasını yansıtan bu filmleri çok sevmesine gönderme yapan Bob Saget de "Eğer bunlar senin en sevdiğin filmlerse benim yaşayacak çok fazla zamanım yok" dedi. Ardından da o sırada duyanlara şaka gibi gelen, bugün ise duyanlara tüyler ürpertici gelen o sözleri sarf etti:" Ben yatağımda ölü bulunacağım." O sırada bu şakanın çok kısa bir süre sonra hayatının en acı gerçeğini yansıtacağından habersiz olan Kelly Rizzo ise Saget'e "Dikkat etsen iyi olur" diye yanıt verdi.

25 Ekim'deki bu sohbetin üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra Bob Saget, bir gösteri için gittiği Florida'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ GEÇEN HAFTA AÇIKLANDI

Bu arada Bob Saget'in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonuçları da geçen hafta açıklandı. Gösteri dünyasının 2022 yılındaki ilk büyük kayıpların biri olan Bob Saget'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Gençlik yıllarında rol aldığı Full House (Bizim Ev) dizisinde canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle hafızalarda yer eden, ardından da birçok yapımda rol alan ünlü oyuncunun cansız bedeni 9 Ocak'ta Florida, Orlando'da kaldığı bir otelde bulunmuştu.

ALKOL YA DA UYUŞTURUCU DEĞİL

İlk anda, 65 yaşındaki Bob Saget'in ölümünün de tıpkı gösteri dünyasındaki birçok ünlü gibi alkol ya da uyuşturucuya bağlı olabileceği düşünüldü. Fakat sonra durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Saget'in gerçek ölüm nedeni belirlendi ve ailesi de bunu People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.

KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ

Açıklamada yer alan bilgiye göre Bob Saget, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti. Saget'in ailesinin açıklamasında, Saget'in, başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu belirtildi. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıktı.

Bu arada Bob Saget'in eşi Kelly Rizzo ile oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen kızları Aubrey, Lara ve Jennifer, Orange County Şerifi John Mina ve Dokuzuncu Bölge Adli Tıp Kurumu aleyhine dava açıyor. People dergisinin ortaya çıkardığı dava belgelerine göre Saget'in ailesi, aktörün ölümüyle ilgili bilgileri özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde ayrıntılarıyla basına açıkladığı gerekçesiyle hem şerifi hem de adli tıp kurumunu mahkemeye verdi. Dokümanlarda, ölümle ilgili ayrıntıların bu kadar ortaya serilmesinin aile üyelerinde "aşırı zihinsel ve duygusal acı" yarattığı ileri sürülüyor.

SON PAYLAŞIM

Bob Saget, ölümünden bir gece önce Jacksonville'de Ponte Vedra Konser Salonu'nda bir stand- up gösterisi sergilemişti. İki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Gösterinin ardından Bob Saget, kaldığı otele gitti ve odasına çekildi. Ertesi gün çıkış yapması gerektiği halde ortada görünmeyince otelin güvenlik görevlisi kaldığı odaya gitti. Saget'i yaşam belirtisi göstermez bir halde bulan görevli, hemen 911 hattını aradı. Çağrı üzerine otele ulaşan ekipler, Bob Saget'in ölümünü doğruladı.

YAKIN ARKADAŞI DA YIKILDI

Bob Saget, ölümüyle ailesini olduğu kadar hayranlarını da yasa boğdu. Yakın çevresi içinde onun ölümünden en çok etkilenen kişi ise Full House dizisindeki arkadaşlığını hala sürdürdügü John Stamos oldu. Aktör, Saget'in cenaze töreninde üzüntüsünü gizleyemedi.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Bob Saget, ikinci evliliğini 2018 yılında Kelly Rizzo ile yapmıştı. Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş. Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

'ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM'

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.