Ünlü oyuncu bir kızını daha evlendirdi: Elden düşme gelinlikle 'evet' dedi... Bir duvakta iki aşık!

Haberin Devamı

Açık havada gerçekleşen törene bütün konuklar ilginç kıyafetleriyle katıldı. İkinci kez kaynana olan ünlü oyuncu ise kendine bu mutlu gün için siyah bir elbise seçti.

BÜYÜK KIZININ MÜRÜVVETİNİ DE GÖRDÜ

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşayan bu ünlü oyuncu Andie MacDowell…

67 yaşındaki MacDowell, Paul J. Qualley ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Rainey Qualley'in mürüvvetini gördü.

36 yaşındaki Rainey uzun süredir nişanlı olduğu hatta ilk bebeklerini bile dünyaya getirdiği Anthony Wilson ile hayatını birleştirdi.

Düğün için California'daki Lake Arrowhead seçildi. Aslına bakılırsa Rainey ile Anthony'nin düğün töreni birçok açıdan kendine özgüydü.

Haberin Devamı

CADILAR BAYRAMI'NA UYGUN BİR TÖREN OLDU

Cadılar Bayramı'na denk geldiği için törenin ana teması da o şekildeydi. Bütün konuklar Cadılar Bayramı'na uygun ilginç kılıklara girdiler.

İki yıl önce küçük kızı Margaret Qualley'i, Jack Antonoff ile evlendiren Andie MacDowell, bu düğün için siyah bir kıyafet seçti.

Düğünün konukları arasında ünlü şarkıcı Shawn Mendes de vardı.

Rainey Quelley, Vouge dergisine verdiği röportajda bu tür düğünlerde gelenek olduğu üzere bir prova yemeği düzenlenmediğini anlattı. Genç kadın, bunun yerine pijama partisi verdiklerini söyledi.

İKİNCİ EL GELİNLİK GİYDİ

O eğlencede pizza yediklerini, oyunlar oynadıklarını anlattı.

Rainey, nişanlısıyla evlenirken ikinci el vintaj bir gelinlik tercih etti. Bunu da çevreyi koruma adına yaptığını söyledi.

Ayrıca gelinliği içinde kendini olabildiğince rahat hissetmek için böyle yaptığını da sözlerine ekledi.

Rainey "Hemen hemen bütün gelinler evlilik töreni boyunca o geceye özel farklı kıyafetler giyiyorlar. Ama ben bütün törende bir tek gelinlik giymek istedim. Çünkü bu zaten sadece bir kez giyebileceğiniz bir kıyafet" dedi.

Haberin Devamı

Rainey Qualley, törende ikinci el bir gelinlik giydi. Çevreyi koruma amacını taşıdığını söyleyen genç kadın, bu tür törenlerde alışıldığı gibi kıyafet değiştirmedi. "Zaten bir kez giyiyorum" dediği gelinliğini hiç çıkarmadı.





Yeni evli çift, kızları Bluebell'i törende Andie MacDowell'a emanet etti. Ünlü oyuncu da torunuyla oyunlar oynadı.





Rainey ve Anthohy imzalarını atarken kızları Bluebell'i de yanlarına aldılar.





Düğünde MacDowell'ın iki yıl önce evlenen küçük kızı Margaret ile damadı Jack Antonoff da mutluluk tablosu çizdi.

Haberin Devamı

ÜNLÜ OYUNCU 'KARGA KRALİÇE' KILIĞINA GİRDİ

Düğünde gelenin nedimeleri cadı kıyafetleri giydi. Damadın sağdıçları ise büyücü kılığına girdi.

Gelinin annesi Andie MacDowell 'karga kraliçe' kostümüne büründü. Babası Paul Qualley ise kızının düğünü için iskelet kostümü giydi.

Törende Rainey ile Anthony Wilson, imzaları atarken kızları Bluebell'i de kucaklarına aldılar.

Rainey törene ilişkin duygularını "Kocama ve oradaki herkese öyle büyük bir sevgiyle doluydum ki... Anthony'nin törende gözyaşlarına boğulmasını, babamın ön sırada ağlamasını, arkadaşlarımın kalabalık içindeki kusursuz kostümlerine gülmesini izlemek... İsteyebileceğim her şey oradaydı" diye anlattı.