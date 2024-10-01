Bir daha evlenmem deyip geçen ay nişanlanmıştı… Ağzındaki baklayı sonunda çıkardı… ‘Düğünü ancak ikinci çocuktan sonra yaparım’

Haberin Devamı

Kısa bir süre önce Tom Pelphrey ile nişanlanan “The Big Bang Theory” dizisinin yıldız oyuncusu Kaley Cuoco, Matilda adını verdikleri kızını da 30 Mart 2023’te kucağına almıştı.

Geçen yıl ilk çocuğunu kucağına alan Kaley Cuoco, Tom Pelphrey’yle nişanlandığını yüzüğünü babasına gösterirken çekilmiş bu fotoğrafıyla duyurmuştu

Başından daha önce kısa süreli iki evlilik ve boşanma geçen Kaley Cuoco, meslektaşı Tom Pelphrey’yle bir aile kurup sonra da nişanlanmasına rağmen aslında daha önceleri bir daha evlenmeye tamamen karşı olduğunu söylemişti.

Pelphrey ile 2022 yılında aşk yaşamaya başlayan 38 yaşındaki ünlü oyuncu gösterişli nişan yüzüğünün fotoğrafını paylaşarak mutlu haberi hayranlarına duyurmuştu.

Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey 2022'den beri birlikte... Ünlü çift kızları doğduktan yaklaşık bir buçuk sene sonra da nişanlandı

Haberin Devamı

Mutlu yuvalarında minik kızlarını büyüten çiftin ne zaman evleneceği ise epeydir merak konusu. Ancak Kaley Cuoco’ya göre ufukta henüz bir düğün görünmüyor…

Cuoco People dergisine verdiği son röportajında nişanlısı Tom Pelphrey’yle henüz evlilik yolunda hiç adım atmadıklarını itiraf etti.

"SIRAYI BOZACAĞIZ... ÖNCE İKİNCİ ÇOCUK SONRA DÜĞÜN!"

“Sıralamayı bozacağız” diyen Kaley Cuoco, evlenmeyi ancak ikinci çocukları olduktan sonra düşünmeye başlayacaklarını itiraf ederken “Şu anda dört köpeğim, bir buçuk yaşında bir bebeğim ve Tom var… Ve bu bile çok fazla” dedi.

Doğum yaptıktan sonra hayranlarının özel hayatına duyduğu merakın arttığını ve bunun da doğal olduğunu söyleyen ünlü oyuncu “Bebeğimi doğurur doğurmaz, 'İkincisi ne zaman?' diye sordular. Ben de 'Aman Tanrım, kimse bunun tadını çıkarmama izin verecek mi?' diyorum” sözleriyle bu ilgiden biraz da bunaldığını itiraf etti.

Bir daha evlenmemeye yeminli olduğunu söyleyen Kaley Cuoco, nikah masasına ancak ikinci çocuğunu doğurduktan sonra oturmayı düşünüyor

Haberin Devamı

"ASLA EVLENMEM" DEDİKTEN SONRA NİŞANLANDI

Şu anda bir süre daha nişanlılığının tadını çıkarmayı planladığını söyleyen Kaley Cuoco ağustos ayında, bir daha asla evlenmeyeceğini söyledikten iki yıl sonra, herkesi şaşırtarak Tom Pelphrey ile nişanlandığını açıklamıştı.

Kaley Cuoco son sekiz yıl içinde hem eski bir tenis oyuncusu olan Ryan Sweeting'den hem de Amerikalı binici olan Karl Cook'tan boşandı.

"KIZIM HİÇ YERİNDE DURMUYOR"

Şimdilerde mesleğinden biraz uzak kalıp küçük kızını büyüten ünlü oyuncu onu “Etrafta koşuşturuyor. Çığlık atıyor. Her şeyi yiyor. Dışarıda olmayı seviyor. Bir çeşit erkek çocuğu gibi. Uçakları, canavar kamyonları ve helikopterleri seviyor. Gökyüzündeki her şeyin en muhteşem şey olduğunu düşünüyor.” diye anlatıyor…

Haberin Devamı